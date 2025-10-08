Le panneau aérothermique SunAero chauffe votre maison uniquement avec les rayons du soleil

Bonne nouvelle pour les amateurs d’innovations écologiques : le chauffage solaire SunAero (kit de deux panneaux aérothermiques 1000 W, vendu 2 175,85 €* sur le site officiel) n’est plus une promesse sur le papier, mais une réalité vécue par ses premiers utilisateurs. Ce système autonome, développé par la société française Solar Brother, capte la chaleur des rayons du soleil pour l’insuffler directement dans les habitations, sans consommer une once d’électricité du réseau. Son fonctionnement repose sur un module photovoltaïque de 32 W qui alimente un ventilateur, et sur un caisson vitré qui piège l’air chaud, par effet de serre. Primé au Concours Lépine 2025, le SunAero commence à trouver sa place dans les foyers français.

Les premiers clients témoignent

À Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, Jeanine et son mari font partie des premiers à avoir adopté le SunAero comme le relate le site revolution-energetique.com. Leur objectif était simple : réchauffer une cuisine exposée plein sud, mais glaciale l’hiver. Après l’installation et un chantier familial avec carotteuse pour traverser les 80 cm de pierre du mur, le résultat est immédiat : 3 à 4 °C de plus dans la pièce, sans convecteur électrique. La retraitée explique que depuis mars, sa cuisine n’est jamais descendue sous les 17 °C, et atteint souvent 22 °C en journée. Un témoignage qui confirme les promesses de Solar Brother : proposer une chaleur gratuite, sans contrainte ni consommation additionnelle. Comme nous vous en parlions dans cet article, l’appareil s’installe relativement facilement et peut être utilisé seul ou en combinaison de plusieurs panneaux.

Un fonctionnement accessible et écologique

Le principe reste d’une simplicité presque enfantine : les rayons du soleil chauffent l’air contenu dans le panneau vitré, puis un ventilateur souffle cet air chaud à l’intérieur de la maison. Avec ses 2 modes (chauffage et séchage), son thermostat manuel et ses 3 vitesses de ventilation, le SunAero n’a rien d’un gadget. Bien au contraire, il représente une alternative crédible aux chauffages d’appoint classiques, qu’ils soient électriques ou au gaz. L’application mobile, bientôt disponible, permettra même de suivre la production en temps réel et d’ajuster les réglages à distance.

Ce qu’il faut retenir du SunAero installé chez les premiers clients

Prix du kit : 2 175,85 € pour deux panneaux (1000 W)

Surface couverte : jusqu’à 40 m² en appoint

Autonomie : fonctionne uniquement grâce au soleil (photovoltaïque 32 W)

(photovoltaïque 32 W) Modes disponibles : chauffage ou séchage, ventilation réglable

Gain thermique : +3 à +5 °C dans la pièce équipée

Économies estimées : 120 € par an d’électricité économisée selon témoignage

Retour sur investissement : environ 12 ans selon les calculs (tarifs lors des précommandes de 1478 € )

Le SunAero : une innovation désormais bien réelle

Voir des clients profiter concrètement du chauffage solaire SunAero marque une étape importante : il ne s’agit plus d’une simple innovation prometteuse, mais d’un produit opérationnel et validé par l’expérience. Bien sûr, son efficacité dépend fortement de l’ensoleillement local et de la configuration du logement. Mais, pour ceux qui disposent d’une façade orientée plein sud, l’appareil devient une solution séduisante. Les témoignages montrent déjà que ce chauffage économe permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles tout en améliorant le confort de vie.

Bref, l’idée de chauffer sa maison avec rien d’autre que le soleil n’a jamais été aussi concrète. Plus d’informations sur le site officiel, solarbrother.com. Et vous aimeriez-vous rejoindre les premiers clients à installer le chauffage solaire SunAero pour profiter d’une chaleur gratuite et écologique ? Une précision, un retour terrain ou une remarque constructive ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Votre expertise nous est précieuse. Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !