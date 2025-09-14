Le panneau isolant à base de miscanthus Miscanterra finaliste du concours d’invention Dyson

Alex Babayan a été sélectionné pour participer à la finale de The James Dyson Award grâce au Miscanterra, un isolant à base de miscanthus. Cette réussite est le fruit d’un long processus de conception qui a abouti à un produit à la fois performant et écologique.

Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 14 septembre 2025
2 minutes de lecture
Le miscanthus à la base du matériau d'isolation.
Le miscanthus est un matériau naturel encore peu utilisé qui sert pour le nouveau panneau isolant. Crédit photo : Moovjee / Alex Babayan (capture d'écran vidéo YouTube)

Selon des chiffres publiés sur developpement-durable.gouv.fr, les travaux d’isolation permettent de réduire d’environ 5,4 % la consommation d’électricité d’un logement équipé d’un dispositif de chauffage utilisant cette énergie. Concernant les maisons chauffées au gaz, la baisse de la consommation peut aller jusqu’à 8,9 %. S’il ne fait aucun doute que la diminution des déperditions de chaleur réduit l’impact environnemental des logements, il faut savoir que certains isolants peuvent être particulièrement polluants. En effet, le polystyrène expansé et le polyuréthane, par exemple, sont constitués de nombreux éléments chimiques et leur processus de fabrication peut entraîner d’importantes émissions de GES. Pour pallier ce problème, Alex Babayan, un étudiant de l’École d’architecture de Lille, a mis au point un isolant écologique à base de miscanthus, une plante herbacée appartenant à la famille des Poaceae. Baptisée Miscanterra, son invention lui a permis d’accéder à la finale du concours The James Dyson Award.

Une plante encore peu utilisée et à faible impact environnemental

Comme Marc l’a expliqué dans cet article, Alex Babayan a découvert les propriétés du miscanthus lors de la réhabilitation d’une cité minière. Il s’est ensuite tourné vers cette plante pour concevoir son isolant biosourcé innovant appelé Miscanterra, pour diverses raisons. Outre son côté isolant, elle peut être cultivée au niveau local sans utiliser d’intrants chimiques et recourir à une irrigation intensive. D’autre part, elle est encore sous-exploitée, contrairement à certains matériaux comme le lin ou le chanvre. Pour information, l’étudiant a lancé son projet en 2024 et hormis l’accession à la finale de The James Dyson Award, il a été récompensé lors de plusieurs concours, comme Challenge Entreprendre.

Un bloc d'isolation en miscanthus présenté par son créateur.
Un jeune entrepreneur lance Miscanterra, son projet de blocs d’isolation biosourcés qui a déjà remporté de nombreux prix. Crédit photo : Moovjee / Alex Babayan (capture d’écran vidéo YouTube)

Un long processus de conception

Pour concevoir le Miscanterra, Alex Babayan a tout d’abord réalisé des expérimentations artisanales. Il a ensuite élaboré un processus de fabrication structuré comprenant, entre autres, le broyage calibré du miscanthus, la réalisation du liant naturel à partir d’une formulation spécifique, le moulage des panneaux isolants et le séchage. Une fois cette étape terminée, l’étudiant a conçu 45 prototypes et a effectué des tests en laboratoire. Ces essais lui ont permis de sélectionner le modèle le plus léger, le plus résistant et qui bénéficie de la meilleure conductivité thermique. Après avoir choisi le prototype le plus performant, il a optimisé le procédé industriel afin d’obtenir un produit homogène, facile à installer et peu polluant. D’après lui, il est prêt à entamer l’étape de la pré-industrialisation de son isolant innovant.

Un brevet et des essais en conditions réelles

Avant l’industrialisation du Miscanterra, Alex Babayan souhaite, dans un premier temps, le protéger grâce à un brevet d’invention. Il projette ensuite de se lancer dans la mise en place de chantiers tests pour évaluer les performances de son isolant en conditions réelles et d’améliorer la durée de son installation. Cette phase de test terminée, l’étudiant prévoit d’installer des micro-unités de production pour créer des emplois, mais également pour contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la construction. Par ailleurs, il travaille sur l’obtention de label et de certification pour s’assurer que son produit soit conforme aux normes en vigueur.

Le process de fabrication de l'isolant.
Le process de fabrication de Miscanterra. Crédit photo : Alex Babayan

Certes, le chemin semble encore loin avant l’étape de la commercialisation. Cependant, cet isolant à base de miscanthus ne devrait pas manquer de susciter l’intérêt des particuliers et des professionnels, notamment en raison de la couverture médiatique dont il bénéficie en accédant à la finale du concours James Dyson Award. Seriez-vous prêts à réaliser votre isolation avec ce matériau ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Via
jamesdysonaward.orgneozone.org
Source
statistiques.developpement-durable.gouv.fr
Tags
Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 14 septembre 2025
2 minutes de lecture

Raharisoa Saholy Tiana

Je m’appelle Tiana et je suis journaliste professionnelle. J’ai une affinité particulière pour les sujets d’actualités et sur tout ce qui a trait à l’environnement, à l’innovation et au lifestyle. Depuis plusieurs années, j’ai couvert un large éventail de sujets liés entre autres aux questions environnementales et aux nouvelles technologies. Chez Neozone, j’interviens pour vous faire découvrir ces sujets fascinants, qui peuvent apporter de grands changements dans la société et qui méritent d’être mis en lumière. De nature curieuse et créative, j’ai toujours voulu devenir une journaliste web francophone. Après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise en droit privé à l'université d’Antananarivo, j’ai décidé de me former aux métiers de la rédaction. J’ai commencé dans une agence web locale, avant de me lancer dans le « freelancing ». Cela fait plus de 10 ans que j’évolue dans ce secteur, en collaborant notamment avec de nombreuses agences et sites internationaux. Cette citation de Léon Trotsky m’inspire et me motive au quotidien : « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. »
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page