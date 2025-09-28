Le PDG de Facebook dévoile les lunettes Meta Ray Ban Display avec écran intégré aux verres

Lors de son événement annuel Connect, organisé récemment à Menlo Park (en Californie), le groupe Meta a dévoilé les nouvelles lunettes connectées Meta Ray-Ban Display. Celles-ci ressemblent à une paire de Ray-Ban classiques, mais une fois portées, elles offrent un retour visuel grâce à un petit écran situé dans le verre droit. Leur prix serait d’environ 678 € et leur mise en vente serait prévue vers la fin du mois de septembre, tout d’abord aux États-Unis et uniquement dans un nombre limité de magasins. En France, sa commercialisation est prévue en début de l’année 2026. Lors de la démonstration faite par Mark Zuckerberg, certains ont été ébahis par les possibilités offertes par cette nouveauté, tandis que d’autres se sont focalisés sur la protection des données personnelles.

Des lunettes connectées nouvelle génération

Les lunettes Meta Ray-Ban Display utilisent l’intelligence artificielle et intègrent un écran haute résolution qui n’apparaît que dans un seul verre et que seul le porteur peut voir. Cet écran affiche les applications en couleur avec une résolution de 600 × 600 pixels et un champ de vision de 20°. Sa luminosité maximale est de 5 000 nits, tandis que sa fréquence de rafraîchissement est de 90 Hz. Par ailleurs, grâce à l’assistant intelligent intégré aux lunettes (Meta AI), il serait possible d’effectuer différentes tâches seulement avec la voix et des gestes simples. En effectuant un double pincement avec l’index, on peut faire apparaître l’écran devant l’œil droit. Lors de l’événement Connect, le PDG de Facebook a indiqué que ces « lunettes fonctionnent comme une extension de votre smartphone […] Elles sont le seul format qui permet à l’IA de voir ce que vous voyez, d’entendre ce que vous entendez et de communiquer avec vous tout au long de la journée ».

Un bracelet réglable pour naviguer dans l’interface

L’autre particularité des lunettes Meta Ray-Ban Display est qu’elles sont accompagnées d’un bracelet connecté et réglable : le Meta Neural Band. C’est celui-ci qui permet aux utilisateurs de naviguer dans l’interface par des gestes subtils de la main, sans avoir à toucher les verres ni à utiliser la commande vocale. Il est équipé de capteurs d’électromyographie (EMG) qui peuvent détecter des signaux discrets au niveau des muscles du poignet. Ceux qui ont déjà eu l’occasion de porter ces lunettes indiquent qu’un simple pincement avec l’index permet de sélectionner un élément dans le menu et que le même geste avec le majeur fonctionne comme un bouton retour.

Comme susmentionné, pour afficher ou masquer l’écran, un double pincement avec le majeur est requis et pour régler le volume ou effectuer un zoom, il faut effectuer un simple pincement tout en tournant la main. Mais le plus intéressant est qu’on peut garder la main près du corps, derrière le dos ou n’importe où, et effectuer tous les gestes discrètement. À noter que le Meta Neural Band est disponible en trois tailles, et offre jusqu’à 18 heures d’autonomie.

Effectuer plusieurs tâches avec ses lunettes

On peut effectuer plusieurs tâches avec les lunettes Meta Ray-Ban Display, comme voir ses notifications, obtenir des informations en temps réel, démarrer des appels vidéo bidirectionnels ou programmer des rappels. Il est également possible d’écouter de la musique, de prendre des photos et des vidéos grâce à une caméra 12 MP. Mais aussi d’accéder à d’autres fonctionnalités IA, telles que la recherche locale, la traduction et les sous-titres, le tout en mode mains libres. Pour accéder à certaines fonctionnalités, comme la navigation et l’assistance IA en temps réel, une connexion Internet, un compte Meta et un smartphone doté de l’application mobile Meta AI seraient indispensables.

Selon la multinationale américaine, les lunettes Meta Ray-Ban Display peuvent être utiles aux personnes malvoyantes, malentendantes ou à mobilité réduite, ainsi qu’aux créateurs de contenu et aux professionnels avec un emploi du temps chargé. Plus d’informations sur meta.com. Que pensez-vous de ces lunettes assistées par l’intelligence artificielle ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .