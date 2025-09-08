Le plug mural HelioCone redirige sans électricité la lumière du soleil dans la maison

Bien qu’il soit indispensable, l’éclairage artificiel joue un rôle non négligeable dans le changement climatique. D’après un document disponible sur Photoniques, la revue officielle de la SFO (Société française d’optique), il émet environ 1 900 millions de tonnes métriques de CO2 dans le monde, chaque année. Par ailleurs, en France, l’éclairage intérieur des bâtiments privés et publics constitue 10 % de la consommation électrique annuelle et 90 % de cette énergie est utilisée durant la journée, selon des chiffres publiés sur le site du Syndicat de l’éclairage. Pour réduire les gaspillages et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, des étudiants de l’université polytechnique de Madrid ont mis au point l’HelioCone. Ce plug mural innovant, sélectionné au James Dyson Award, capte la lumière naturelle pour la diffuser dans des espaces mal éclairés d’un bâtiment.

Un dispositif fonctionnant sans électricité

HelioCone se démarque par sa capacité à canaliser la lumière naturelle sans utiliser d’électricité. Le plug mural est constitué de cinq cônes concentriques dont les angles permettent de capter les rayons du soleil et de les faire converger vers un point unique. Il diffuse ensuite la lumière dans des endroits peu éclairés, tels qu’une pièce sombre ou un couloir, grâce à une fibre optique. Pour information, le dispositif d’éclairage passif développé par les étudiants de l’université polytechnique de Madrid peut capter la lumière directe du soleil, mais également le rayonnement diffus. Il peut donc améliorer la luminosité des pièces d’un bâtiment, qu’il soit installé au niveau d’une façade orientée vers le sud ou vers le nord.

Une solution d’éclairage inspirée d’une bannière publicitaire

Les étudiants se sont lancés dans la conception de l’HelioCone après avoir observé la capacité d’une bannière publicitaire à réfléchir la lumière du soleil dans une bibliothèque mal éclairée. Une fois le concept du dispositif en place, ils ont travaillé sur le design. Durant cette étape, ils ont, dans un premier temps, mis en œuvre différentes techniques, comme l’idéation libre et le brainstorming. Cependant, suite aux difficultés auxquelles ils ont été confrontés, ils ont décidé de délaisser ces méthodes pour se focaliser essentiellement sur les principes physiques.

En effet, ils se sont rendu compte que pour capter efficacement la lumière, il etait nécessaire de comprendre son comportement, ainsi que son interaction avec les divers matériaux. Hormis l’étude des principes physiques, les étudiants se sont inspirés, entre autres, du travail de Norman Foster, le fondateur de Foster + Partners, et des solutions d’éclairage conçues par Artemide.

Quid de la commercialisation du dispositif ?

Les étudiants de l’université polytechnique de Madrid projettent de mettre l’HelioCone sur le marché dans les années à venir et d’en faire une solution d’éclairage peu onéreuse. Cela permettrait d’optimiser significativement le confort des espaces mal éclairés et de réduirait la consommation d’énergie des bâtiments. Toutefois, selon eux, il est nécessaire de réaliser plusieurs étapes avant la commercialisation. En premier lieu, ils doivent mettre au point un prototype et améliorer la géométrie des cônes, ainsi que l’efficacité des matériaux.

Une fois le prototypage terminé, ils prévoient de signer des partenariats avec des acteurs œuvrant pour le logement durable et de rechercher des financements pour lancer un programme pilote. Bien qu’il ne serait pas encore disponible sur le marché dans les prochains mois, l’HelioCone se présente déjà comme une des solutions d’éclairage les plus écologiques et les plus innovantes. Plus d’informations sur ce projet jamesdysonaward.org. Que pensez-vous de ce projet visant à améliorer l’éclairage ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .