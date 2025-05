Le plus gros inconvénient du Thermomix TM7 n’est même pas lié à l’appareil

Le Thermomix TM7, dernier-né des robots cuiseurs de Vorwerk, est un petit bijou de technologie culinaire, vendu autour de 1 499 €. Il présente quelques nouveautés, comme un écran tactile XXL, une cuisson ultra-précise et un accès direct à la plateforme de recettes Cookidoo. Et, c’est justement là que le bât blesse, car derrière l’abonnement Cookidoo se cache une stratégie d’abonnement numérique qui fait grincer quelques dents. Car pour profiter pleinement de ses fonctionnalités, il faut s’abonner à Cookidoo… à raison de 60 € par an. Cette plateforme, c’est un peu comme toutes celles de streaming, plus vous payez, plus vous accédez à davantage de fonctionnalités. Alors Cookidoo, on prend ou on jette ? Réponse dans cet article.

Un robot de compétition, connecté jusqu’à la louche

Soyons honnêtes : le TM7, c’est du lourd. Il tranche, il cuit, il pèse, il mixe, il fouette… et il le fait vite et bien. L’interface est fluide, les recettes s’affichent clairement, la navigation est intuitive. Il est même possible de programmer des cuissons différées, de suivre pas-à-pas les instructions à l’écran, et d’accéder à un catalogue de plus de 100 000 recettes en ligne, dont 10 000 en français. Le rêve, non ? Oui… mais ce rêve est sous abonnement. Et, c’est là que le bât blesse. Car sans Cookidoo, le robot se transforme en machine semi-muette. Il reste utilisable, bien sûr, mais sans les recettes guidées, sans le catalogue dynamique, et sans les chics images qui donnent envie de cuisiner même un céleri rave.

Cookidoo ou comment rendre l’utilisateur accro au contenu

L’abonnement Cookidoo fonctionne comme un Netflix de la cuisine. Pour 60 € par an, vous avez accès à un univers infini de recettes triées par thème, par ingrédient, par temps de préparation, par niveau de difficulté… Bref, tout est fait pour vous faciliter la vie. Mais, cette facilité a un prix, et surtout une conséquence : vous devenez dépendant. Et, là où ça pique, c’est en cas de résiliation. Car non, vos recettes chéries ne restent pas stockées dans le robot. Ou plutôt, elles s’y effacent automatiquement après 50 utilisations ou lors de la prochaine mise à jour. Un vrai coup de génie… commercial.

Tableau comparatif : avec ou sans abonnement Cookidoo

Fonctionnalité Avec abonnement Cookidoo (60 €/an) ✅ Sans abonnement ❌ Accès aux 100 000 recettes ✅ Oui ❌ Non Recettes guidées pas-à-pas ✅ Oui ❌ Non Synchronisation automatique ✅ Oui ❌ Non Création de listes de courses ✅ Oui ❌ Non Suggestion de menus/semaine ✅ Oui ❌ Non Téléchargement de recettes ✅ Oui (temporaire) ❌ Non Utilisation en mode manuel ✅ Oui ✅ Oui (limité) Affichage des images de plats ✅ Oui ❌ Non Résistance à la mise à jour ✅ Oui ❌ Perte des recettes enregistrées

Un modèle économique… redoutablement efficace

Soyons clairs : Cookidoo est un excellent service. Pratique, riche, bien conçu. Mais, c’est aussi une stratégie verrouillée qui rend l’utilisateur captif. En 2023, 730 000 Français et 4,7 millions de foyers dans le monde ont accepté de payer. Ce qui représente plus de 225 millions d’euros de revenus pour Vorwerk, rien que pour la partie abonnements. Autant dire que le TM7 n’est pas qu’un robot cuiseur : c’est un cheval de Troie numérique, bien huilé.

Et vous, vous l’avez l’abonnement à Cookidoo, ou vous vous en passez très bien ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et, si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .