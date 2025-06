Le radiateur sèche-serviettes encastrable Myluxeo décroche l’or au concours Lépine 2025

Et, si on vous disait qu’il est désormais possible de sécher les serviettes et les draps de bain sans encombrer votre salle de bain ? C’est le pari relevé haut la main par Myluxeo, un radiateur par rayonnement encastrable, récompensé par la médaille d’or au Concours Lépine 2025. Imaginé à Perpignan par Florian Guard et sa compagne Cindelle Di Giovanni, ce bijou de discrétion et d’efficacité est vendu à partir de 819 €* chez Castorama. Il fonctionne sur secteur, se décline en plusieurs puissances et s’intègre dans n’importe quelle surface carrelée ou en marbre. Une innovation française, qui change des sèche-serviettes classiques, encombrants et pas toujours très esthétiques ! Présentation.

Une invention catalane née d’un couple et d’un confinement

Il faut parfois une pandémie mondiale pour laisser germer de bonnes idées. C’est précisément durant la covid que Florian, professeur à Perpignan, imagine Myluxeo : un sèche-serviettes discret, encastrable et peu énergivore. Fini les barres métalliques moches, vissées de travers et qui chauffent et consomment autant qu’un grille-pain. Ici, tout est plat, design, et pensé pour s’adapter à toutes les pièces, humides ou non. Florian et Cindelle, qui se connaissent depuis le collège à Monaco, ont peaufiné le projet pendant trois ans. Une aventure à deux, entre dépôt de brevet, prototype et dossier de sélection pour le prestigieux Concours Lépine, qu’ils remportent le 9 mai 2025, catégorie « Quotidien et art de vivre ». Rien que cela !

Un produit intelligent, breveté, et qui ne jure avec aucune déco

Myluxeo, c’est un peu le caméléon du chauffage intérieur. Il mesure seulement 43 cm de large pour 1 mètre de haut, pèse 10 kg et dépasse seulement de 15 mm une fois installé dans votre mur. Cerise sur le radiateur : un thermostat tactile et une version connectée pour les geeks de la température. Il fonctionne par rayonnement doux, en 3 puissances au choix : 150, 210 ou 260 W, et reste économe en énergie, même en hiver. Et, comme il est personnalisable, il peut même s’intégrer dans un décor en carrelage ou marbre. On parie que vos invités ne verront même pas que c’est un radiateur.

Pourquoi Myluxeo fait sensation ?

Voici les points qui font de ce radiateur une invention primée (et pratique) :

Encastrable dans les murs, sur carrelage ou marbre

3 puissances disponibles : 150, 210 ou 260 W

Très fin (15 mm) et léger (10 kg)

Thermostat tactile et version connectée

Consomme peu d’énergie

Design discret et personnalisable

Installation facile dans les pièces sèches ou humides

Marque française basée à Perpignan

Lauréat médaille d’or Concours Lépine 2025

En vente chez Castorama… et déjà en rupture dans certaines régions !

Le succès est déjà au rendez-vous : Myluxeo est désormais en vente dans les rayons de Castorama. Comptez 819 € pour le modèle 150 W et 859 € pour la version 210 W. Vous pouvez également commander directement sur le site officiel myluxeo.fr, où l’entreprise livre en France, Belgique, Suisse, et même en Nouvelle-Calédonie ! Bref, la chaleur catalane a conquis le monde. Et vous, seriez-vous prêts à adopter un sèche-serviettes encastrable aussi discret qu’efficace pour votre salle de bain ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez aussi nous en faire part !

*Les prix indiqués dans cet article ont été relevés le 31 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.