Le réseau de froid urbain : une alternative verte pour s’affranchir de la climatisation

L’année 2025 n’aura pour ses premiers mois pas été, comme ce fut le cas pour 2023, l’une des années les plus chaudes. Un printemps considéré comme le 4ᵉ plus pluvieux de tous les temps et des températures relativement fraîches en cette fin de mois d’août. Néanmoins, le réchauffement climatique poursuit son œuvre, et dans certains pays, les températures sont caniculaires. De ce fait, les climatisations tournent à plein régime pour certains, et notamment en ville. Certaines de ses villes optent désormais pour les réseaux de froids urbains comme dans certains quartiers de Lyon, une solution collective et écoresponsable. Mais, qu’est-ce qu’un réseau de froid urbain exactement ? Comment fonctionne-t-il, et quels en sont les avantages et inconvénients ? Je vais tout vous expliquer.

Qu’est-ce qu’un réseau de froid urbain ?

Un réseau de froid urbain, parfois appelé « climatisation centralisée », est un système collectif de production et de distribution de froid destiné à rafraîchir plusieurs bâtiments (publics, résidentiels ou commerciaux) dans une ville ou un quartier. En d’autres termes, c’est comme un chauffage central, mais qui produit de l’air frais. Prenons l’exemple d’un bâtiment d’habitation. Au lieu d’équiper chaque appartement d’une climatisation, ces derniers sont reliés, par des canalisations souterraines, à une installation centrale qui produit du froid.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le réseau de froid urbain fonctionne comme une climatisation classique, mais à plus grande échelle. Le froid est produit par les cours d’eau, les lacs ou toute autre source. Par exemple à Lyon, l’entreprise Dalkia utilise les eaux d’exhaure pompées à 10 °C dans les parkings LPA, pour éviter l’inondation par les remontées de la nappe profonde : une énergie dite « fatale », un froid de récupération qui serait perdu sans cette application, comme l’explique cet article publié dans Les Échos. Les centrales utilisent ensuite plusieurs manières pour refroidir l’eau : compresseurs, ou sources de froid naturel, comme la Seine à Paris.

Enfin, une fois cette eau prélevée puis refroidie, elle est transportée dans des canalisations souterraines, passent dans des échangeurs, et devient de l’air frais distribué dans les bureaux, ou dans les appartements. Enfin, et c’est là le côté écologique de ce système, après avoir transféré sa fraîcheur, l’eau, désormais réchauffée, retourne à la centrale pour être de nouveau refroidie et réinjectée dans le réseau. Le cycle se répète en continu.

Quels sont les avantages et les inconvénients du réseau de froid urbain ?

Parmi les avantages, on peut noter le fait qu’un réseau de froid urbain est plus efficient qu’une climatisation individuelle. Les appareils utilisés pour produire le froid à grande échelle, sont évidemment plus puissants qu’une petite climatisation de bureau. Écologiquement, cela réduit, en toute logique, les émissions de CO2 puisqu’une seule climatisation fonctionnent pour des centaines, voire milliers de locaux. Enfin, un réseau de froid urbain émet à peine quelques Décibels, ne prend pas de place dans un appartement… Il fonctionne sans moteurs ni centrales installés dans les appartements. Quant aux inconvénients, car ils existent bien entendu, le réseau de froid urbain nécessite de gros investissements de la part de la ville, et se réserve, pour le moment, aux métropoles.

De plus, en cas de panne du système, c'est un quartier, voire une ville entière qui serait affecté. Enfin, contrairement aux climatiseurs individuels, le réseau de froid urbain ne permet pas un contrôle aussi précis de la température dans chaque bâtiment, ce qui peut être perçu comme un inconvénient pour certains usagers.