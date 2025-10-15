Le robot humanoïde et domestique « Figure 03 » élu invention de l’année par le Time

Le magazine américain Time vient de publier sa liste des meilleures inventions de 2025. Et Figure 03, développé par la startup américaine Figure AI, s’y trouve en bonne position ! Ce robot humanoïde de nouvelle génération se distingue par sa capacité à effectuer des tâches ménagères variées avec une précision impressionnante. Il peut plier des vêtements, nettoyer des surfaces, servir des repas et même effectuer des livraisons internes dans une maison ou un bureau. Cette capacité avancée est rendue possible par son corps articulé qui lui permet de se déplacer avec aisance dans des environnements conçus pour les humains.

Une plateforme logicielle maison

Figure 03 est propulsé par un moteur d’IA baptisé Helix. Ce dernier repose sur une architecture développée par Figure AI elle-même. Il permet à l’humanoïde de répondre à des commandes vocales, de reconnaitre les objets et d’adapter ses actions en fonction du contexte. En fait, le robot ne se contente pas d’exécuter des ordres préprogrammés. Il apprend et améliore ses performances au fil du temps. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier d’une machine capable de s’adapter à de nouveaux besoins. Avec ce modèle, la start-up américaine veut démontrer que la robotique humanoïde peut s’intégrer aussi bien dans les entreprises que dans les foyers.

Caractéristiques techniques

Concernant les applications au-delà du cadre domestique, Figure AI prévoit de déployer l’humanoïde dans les hôpitaux, les maisons de retraite, ou encore les hôtels. En effet, la polyvalence et la capacité de celui-ci à interagir avec des environnements complexes en feraient un outil précieux pour de nombreux secteurs. Il faut savoir que Figure 03 pèse 60 kg et mesure environ 1,70 mètre. Il peut porter une charge maximale de 20 kg. Il est plus agile comparé à ses prédécesseurs. Ses articulations repensées et ses mains affinées lui permettent notamment de manipuler des éléments de petite taille. Selon le fondateur et PDG de Figure AI, Brett Adcock, le robot est censé faire ses débuts auprès des particuliers dès l’an prochain.

Un concurrent chinois parmi les meilleures inventions de l’année

Malgré ses promesses, Figure 03 reste confronté à plusieurs obstacles majeurs. Le coût d’acquisition risque d’être assez élevé, les premiers exemplaires pouvant être proposés à plus de 50 000 € l’unité. Néanmoins, l’entreprise américaine vise à terme un prix de vente inférieur à 20 000 dollars (~17 000 €). L’intégration de robots dans les foyers nécessite en outre une adaptation culturelle et sociale.

Les utilisateurs doivent apprendre à cohabiter avec une machine intelligente, à lui faire confiance et à définir les limites de son intervention. À noter que l’humanoïde chinois Unitree R1 figure également dans la liste des meilleures inventions de 2025 du magazine Time. Plus d’infos : figure.ai. Seriez-vous prêts à adopter un robot humanoïde dans votre foyer ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .