Le robot humanoïde Tesla Optimus « combat » Jared Leto à l’avant-première de Tron : Ares

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 11 octobre 2025
À Hollywood, les premières mondiales réservent souvent leur lot de surprises, mais celle du film Tron : Ares, le nouveau volet de la saga culte de Disney, a franchi une nouvelle frontière entre cinéma et robotique. Le robot humanoïde Tesla Optimus, développé par la firme d’Elon Musk, a fait sensation en « affrontant » l’acteur Jared Leto dans une joute de kung-fu aussi futuriste qu’amusante. La scène, capturée lors de la projection à Los Angeles et partagée sur la plateforme X (anciennement Twitter), est vite devenue virale, cumulant plusieurs millions de vues en quelques heures. Une manière habile pour Tesla et xAI, la filiale d’intelligence artificielle du milliardaire, de promouvoir à la fois la robotique grand public et la sortie du film, prévue le 10 octobre 2025. Petite présentation de cet étrange robot très réaliste. C’est parti !

Quand Optimus croise le fer avec Jared Leto

Sur le tapis rouge, l’ambiance était électrique. Jared Leto, vêtu d’un long manteau argenté rappelant l’univers numérique de Tron, se tenait face à Tesla Optimus, prêt à dégaine. Le robot, programmé pour l’occasion, a enchaîné une série de mouvements d’arts martiaux parfaitement chorégraphiés, adoptant une posture digne d’un moine Shaolin des temps modernes. Face à lui, l’acteur a répondu avec un grand sourire et un salut de kung-fu tout aussi théâtral. La foule a ri, applaudi, et le moment a fait le tour du monde. Cette rencontre symbolique entre cinéma et intelligence artificielle n’était pas un hasard. Selon Interesting Engineering, la prestation faisait partie d’un partenariat entre Tesla, Disney et xAI, visant à créer une expérience immersive pour les fans.

Quand le rêve technologique flirte avec la réalité

Derrière la performance se cache un double message : montrer les progrès d’Optimus, présenté comme un robot humanoïde « généraliste », capable de marcher, manipuler des objets ou interagir avec les humains. Mais, aussi, et c’est là que le scénario rejoint la réalité, interroger la cohabitation entre l’homme et la machine. Le film Tron : Ares explore justement cette frontière : que se passe-t-il quand une IA devient consciente et franchit le monde réel ? Ironie du sort, quelques heures avant la première, un ancien technicien de Tesla a porté plainte contre l’entreprise, affirmant avoir été blessé par un robot Optimus défectueux. C’est ballot quand même !

Et, si l’avenir du cinéma passait par la robotique ?

Cet épisode hollywoodien illustre parfaitement notre époque : celle où l’intelligence artificielle quitte les laboratoires pour s’inviter dans nos vies, entre fascination et prudence. Pour ma part, je trouve cela assez fascinant, même si parfois, je me dis que l’on parvenait à faire sans, avant ! Qu’on parle d’Optimus, de ChatGPT ou d’un simple robot de cuisine intelligent, il ne s’agit pas de craindre la machine, mais de l’apprivoiser intelligemment ! L’IA peut être un formidable outil, capable de simplifier, d’assister, voire d’enrichir nos activités humaines, à condition de l’utiliser à bon escient. Alors, seriez-vous prêts, vous aussi, à cohabiter pacifiquement avec un robot humanoïde dans votre quotidien ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

