Le robot humanoïde Walker S2 peut travailler 24/7 en changeant lui même sa batterie

Un robot qui fait des saltos arrière ? Déjà vu. Un robot qui fait des flips ? Déjà vu aussi. Les robots conçus pour impressionner par leurs prouesses inimaginables comme dans la science-fiction, ne nous sont pas vraiment utiles. Franchement à quoi ça peut bien servir un robot qui fait du break dance ? Nous, ce qu’on veut, c’est de réduire le travail de l’homme. Et pour ça, il faut des robots capables de le remplacer sur des tâches répétitives. Si c’est possible sans aucune intervention humaine… Nous sommes preneurs. C’est là qu’intervient Ubtech avec sa nouvelle série d’humanoïdes conçue pour se recharger en toute autonomie.

La prouesse du Walker S2 d’Ubtech

Avant tout, présentons Ubtech. C’est une entreprise de robotique chinoise spécialisée dans la conception de robots intelligents notamment les humanoïdes. Après le Walker, son premier robot humanoïde grandeur nature, l’entreprise vient de développer le Walker série S2 conçu pour le secteur industriel comme la série S et S1 avant lui. Le plus du S2 est cependant sa capacité à se recharger tout seul permettant ainsi un fonctionnement complètement autonome 24 h/24 et 7 j/7. Ubtech se rapproche ainsi un peu plus de son idéal : faire cohabiter les robots et les humains. Pour cela, il faut… une parfaite autonomie.

Comment le S2 se recharge ?

Le Walker S2 a été conçu avec une double batterie. Si l’une est épuisée, elle peut être remplacée dans une station de batterie prévue dans les usines dans lesquelles travaillent ces robots. Ce qui est fascinant, c’est la fonction remplacement à chaud. Concrètement, les humanoïdes d’Ubtech ont désormais la compétence de détecter lorsque leur batterie est faible, à se diriger vers une station de recharge, à retirer la batterie déchargée, la remplacer par une neuve et vaquer à leurs occupations. Pour que cette manœuvre soit possible, les humanoïdes ont été dotés d’outils au bout de leur bras. Ils doivent donc tourner leur torse et utiliser ces outils pour enlever la batterie déchargée et la remplacer.

Qu’est-ce que ça change ?

Il faut savoir que les séries avant le S2 ont toutes été affectés dans des usines partenaires comme BYD, constructeur automobile chinois. De ce fait, ces humanoïdes sont bels et bien opérationnels sur le terrain. Jusqu’ici, ils devaient soit être branchés en permanence ou rester brancher un certain temps pour se recharger. Et pendant ce temps ? Le travail était interrompu durant 90 minutes au moins. Maintenant, avec cette nouvelle fonction, le temps d’arrêt nécessaire est de quelques minutes. Juste le temps de quitter son poste, changer une batterie et regagner son poste de travail.

Même si le S2 est encore en phase de développement, on sait tous un peu à quoi s'attendre. Le pari d'Ubtech est de permettre à ses robots de continuer à travailler en usine tout en intégrant cette capacité à se recharger. Plus d'informations sur le site officiel ubtrobot.com.