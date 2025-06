Le scanner 3D Revopoint Trackit dépasse les 1,5 million d’euros sur Kickstarter

En plein essor, la numérisation 3D est une technologie indispensable à différentes industries, parmi lesquelles on peut citer celle automobile. D’après un rapport de Global Market Insights, son marché pourrait passer d’environ 4,39 milliards d’euros à plus de 12,2 milliards d’euros, de 2024 à 2034, et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 % durant cette période. Pour attirer et séduire plus efficacement leurs clients, de nombreux fabricants n’hésitent pas à investir dans le développement de scanners 3D de plus en plus innovants, à l’instar de la marque Revopoint. Considérée comme le leader mondial des technologies de vision 3D, cette entreprise a mis au point un dispositif permettant de réaliser des opérations de numérisation 3D facilement et rapidement, avec une précision exceptionnelle. Baptisé Revopoint Trackit, il fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Un scanner 3D ne nécessitant aucun marqueur

De manière générale, l’installation de marqueurs est indispensable sur les surfaces lisses, afin de les numériser correctement. Dans le cas de Trackit, les scans 3D peuvent être réalisés sans aucun repère, grâce à un système de suivi optique et de balayage au laser bleu. Pour information, ce dispositif a été conçu pour réaliser des représentations en 3D d’objets de petites et de grandes dimensions, tels que des pièces de monnaie, des statues, des voitures ou des jantes. Il peut être utilisé dans divers secteurs (automobile, aérospatiale, ingénierie mécanique, etc.) et son suivi lors des sessions de numérisation est assuré par une station de base optique équipée de deux caméras, capables de couvrir une zone de 2 800 x 2 800 à 4 000 mm.

Des scans 3D d’une grande précision

Trackit peut réaliser des scans 3D détaillés d’objets aux formes complexes, même en l’absence de marqueurs. Pour les surfaces sombres ou brillantes, le dispositif propose un mode cross-line permettant de les capturer rapidement et de manière précise. Concernant les objets comprenant des fentes ou des trous relativement profonds, il est possible d’utiliser le mode single-line. Par ailleurs, l’appareil est doté d’un système d’auto-étalonnage intelligent. Comme son nom l’indique, ce dernier permet d’éviter les processus d’étalonnage qui peuvent être à la fois chronophages et complexes. Il réduit grandement la durée des sessions de numérisation 3D, ainsi que les risques d’erreur. À noter que ce nouveau produit de Revopoint est équipé de capteurs dont le principal rôle est de prévenir les problèmes liés à la température qui peuvent avoir de mauvaises répercussions sur les scans et, par conséquent, sur la précision des modèles 3D.

Des modèles 3D réalistes

Hormis la précision, Trackit est capable de générer des modèles 3D photoréalistes. Le scanner est muni d’une caméra RVB qui capture les couleurs et les textures des surfaces numérisées, pour ensuite les reproduire fidèlement sur les modèles. D’autre part, l’ensemble des informations relatives à ces derniers peuvent être converties en données CAO (Conception Assistée par Ordinateur), grâce au logiciel free Software Revo Trackit de Revopoint. Trackit est disponible en précommande sur Kickstarter à des prix allant de 2 700 € à un peu plus de 11 900 € Robot Bundle, avec une licence gratuite d’un an pour Revopoint Measure, un logiciel de métrologie 3D conçu par l’entreprise. Plus d’informations sur ce scanner sur global.revopoint3d.com.