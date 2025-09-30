Le spermogramme portable SpermView remporte l’édition française du concours Dyson 2025

Le spermogramme portable SpermView a gagné le lauréat national de James Dyson Award. Ce dispositif permet de réaliser des contrôles de la concentration de spermatozoïdes facilement et rapidement, grâce à un microscope et une application utilisant l’IA…

Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 30 septembre 2025
2 minutes de lecture
Un dispositif pour réaliser des spermogrammes.
Avec leur dispositif SpermView, elles remportent le concours national James Dyson Award. Crédit photo : Cobalt Contraception (capture d'écran vidéo YouTube)

Si les moyens de contraception sont nombreux pour les femmes (pilules, DIU, etc.), ils sont relativement rares pour les hommes. Outre la vasectomie, le préservatif et le coitus interruptus, la gent masculine peut se tourner vers quelques méthodes, à savoir l’injection intramusculaire d’énanthate de testostérone et la CTRT (contraception thermique par remontée testiculaire). Toutefois, il faut savoir que ces dernières nécessitent des contrôles réguliers qui peuvent être coûteux ou difficiles à réaliser, afin de garantir leur efficacité. Pour l’injection d’énanthate de testostérone, par exemple, un spermogramme est indispensable tous les trois mois, pendant une année, selon l’Association française d’urologie. Pour faciliter les analyses et encourager davantage les hommes à opter pour des méthodes contraceptives, des étudiants de l’IMT Atlantique ont mis au point un spermogramme portable, baptisé SpermView. Cet appareil est le lauréat national de la 21e édition du concours James Dyson Award.

Un microscope portable et une IA

Pour qu’une méthode de contraception soit efficace, 1 ml de sperme doit contenir moins de 1 million de spermatozoïdes. Afin de permettre aux hommes de contrôler aisément cette concentration, le SpermView met à leur disposition un microscope de taille réduite et une application utilisant une intelligence artificielle. Pour analyser un liquide spermatique grâce à ce spermogramme portable, il faut, dans un premier temps, insérer un échantillon dans le dispositif optique, à partir d’une lame prévue à cet effet. Ensuite, il suffit de placer la caméra d’un smartphone au-dessus du dispositif pour que le logiciel dopé à l’IA puisse calculer la concentration de spermatozoïdes. À noter que pour réduire le coût de fabrication du microscope miniaturisé, les étudiants l’ont équipé essentiellement de deux lentilles et d’une LED monochromatique. Par ailleurs, ils ont entraîné l’algorithme utilisé par l’application à partir de données issues de laboratoires, afin de garantir la précision des calculs.

Les étapes pour réaliser son analyse.
Un spermogramme qui se réalise en toute simplicité à l’aide du dispositif et d’un smartphone. Crédit photo : Éléonore Abadie, Julie Simon

Une conception en plusieurs étapes

L’idée de concevoir le SpermView est née en octobre 2023. Au début, Éléonore Abadie et Julie Simon étaient les premiers membres du groupe et ont décidé de travailler sur un dispositif permettant de faciliter le contrôle du sperme, qui constitue un obstacle à l’adoption des méthodes de contraception masculine. Jack Bourdin Blanc a ensuite rejoint l’équipe et a développé un algorithme à l’aide du langage de programmation Python entraîné à partir de données publiques.

Entre le mois d’avril et celui d’août 2024, les étudiants ont mis au point trois dispositifs optiques avec Mika Ziegler. Puis, en janvier 2025, ils ont conçu et testé une nouvelle version comprenant un support dédié aux smartphones, ainsi qu’un système d’éclairage. Le mois suivant, un laboratoire de diagnostic leur a fourni des échantillons à partir desquels, ils ont collecté des données pour entraîner leur algorithme et améliorer sa précision.

Conception du dispositif SpermView.
Les étapes de conception du projet. Crédit photo : Éléonore Abadie, Julie Simon

Une commercialisation en 2027

Bien que SpermView soit opérationnel, des améliorations doivent encore être effectuées. Selon les étudiants, ils finalisent actuellement l’algorithme utilisé par le spermogramme portable et travaillent avec des instituts spécialisés dans l’intelligence artificielle pour l’améliorer. En 2026, ils devraient passer à d’autres étapes, telles que la conception des moules ou la validation médicale, et en 2027, leur objectif est de procéder à la commercialisation de leur dispositif. À noter qu’en remportant la phase nationale du James Dyson Award, l’équipe a obtenu une première récompense de 5 800 €.

Un dispositif pour réaliser des spermogrammes à l'aide d'un microscope en impression 3D, d'un smartphone et d'une IA.
Un dispositif pour réaliser des spermogrammes à l’aide d’un microscope en impression 3D, d’un smartphone et d’une IA. Crédit photo : Cobalt Contraception (capture d’écran vidéo YouTube)

Dans le cas où le spermogramme portable gagne la phase internationale du célèbre concours, elle pourra empocher 35 000 € et bénéficiera d’une meilleure visibilité. Plus d’informations sur jamesdysonaward.org. Que pensez-vous de cette invention qui a remporté l’édition française du concours ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Via
urofrance.org
Source
jamesdysonaward.org
Tags
Raharisoa Saholy Tiana

Je m’appelle Tiana et je suis journaliste professionnelle. J’ai une affinité particulière pour les sujets d’actualités et sur tout ce qui a trait à l’environnement, à l’innovation et au lifestyle. Depuis plusieurs années, j’ai couvert un large éventail de sujets liés entre autres aux questions environnementales et aux nouvelles technologies. Chez Neozone, j’interviens pour vous faire découvrir ces sujets fascinants, qui peuvent apporter de grands changements dans la société et qui méritent d’être mis en lumière. De nature curieuse et créative, j’ai toujours voulu devenir une journaliste web francophone. Après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise en droit privé à l'université d’Antananarivo, j’ai décidé de me former aux métiers de la rédaction. J’ai commencé dans une agence web locale, avant de me lancer dans le « freelancing ». Cela fait plus de 10 ans que j’évolue dans ce secteur, en collaborant notamment avec de nombreuses agences et sites internationaux. Cette citation de Léon Trotsky m’inspire et me motive au quotidien : « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. »
