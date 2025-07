Le stockage d’énergie sur batterie devient quasiment indispensable depuis l’arrêté S21

Depuis la mise à jour de l’arrêté S21 le 25 mars 2025, c’est officiel : revendre son surplus d’électricité solaire n’est plus le bon plan que c’était. Fini les primes généreuses à 200 € par kilowatt-crête, désormais divisées par deux, et terminé aussi le tarif avantageux de rachat qui passe brutalement de 12,7 centimes à seulement 4 centimes par kWh. Alors que la facture moyenne d’électricité s’apprête encore à augmenter, le stockage de l’énergie devient quasiment indispensable. Cette nouvelle donne énergétique bouleverse nos habitudes et incite à réfléchir différemment. Autoconsommer et stocker, voilà dorénavant la règle du jeu imposée par ce virage politique majeur. Je vous propose plusieurs solutions que j’ai déjà mises en pratique chez moi, et je peux vous assurer qu’elles me sont indispensables.

La puissance flexible de Zendure Hyper 2000

Face à ces nouvelles contraintes, plusieurs solutions existent, et j’ai commencé par tester pour vous la solution Zendure. Avec sa batterie résidentielle Zendure Hyper 2000 associée à ses modules additionnels AB2000 et AB2000S, cette installation promet une autonomie énergétique impressionnante allant jusqu’à 80 %. Je dois vous avouer qu’au départ, je redoutais un peu le côté technique de l’installation. Mais, finalement, entre le montage intuitif des batteries empilables et le « cerveau » du système, l’onduleur Hyper 2000, je suis parvenu sans problème à m’y retrouver. Petit bonus : le Shelly Pro 3EM permet un suivi ultra-précis de sa consommation en temps réel. Mon test complet ici !

La simplicité enfantine d’Anker Solix Solarbank 2 Pro

Une autre possibilité séduisante testée dernièrement : la Solarbank 2 E1600 Pro d’Anker Solix. Idéale pour les novices en bricolage comme moi, cette solution est d’une simplicité enfantine. Le principe est simple : branchez, empilez, connectez, et le tour est joué ! Les panneaux solaires fournis avec le kit sont également d’une installation très rapide. J’ai particulièrement apprécié l’intelligence du Smart Meter intégré, qui optimise automatiquement la consommation d’énergie. Certes, le transport initial (deux palettes, quand même) était un peu sportif, mais le jeu en valait la chandelle ! Découvrez mon retour d’expérience complet.

La modularité évolutive de la Beem Battery

Si vous cherchez à conjuguer modularité et tranquillité d’esprit, la Beem Battery mérite votre attention. Avec une capacité évolutive de 6,7 kWh à 13,4 kWh, cette solution peut être adaptée à vos besoins réels, sans investissements démesurés dès le départ. Sa garantie de 15 ans et sa robustesse grâce à sa technologie Li-ion LFP m’ont vraiment rassuré. Et, si vous aimez bricoler, vous pouvez même vous lancer vous-même dans l’installation, à condition de maîtriser quelques notions de base, évidemment ! En combinaison avec les panneaux solaires Beem Roof, l’autonomie énergétique annoncée peut atteindre jusqu’à 80 %, avec à la clé de belles économies annuelles sur la facture d’électricité. Je vous détaille tout ici.

Stocker son énergie : la solution incontournable ?

Le paysage énergétique évolue, et il est désormais clair que la solution réside dans l’autoconsommation et surtout le stockage résidentiel. Entre la puissance flexible de Zendure, la simplicité Plug & Play d’Anker Solix et la modularité de la Beem Battery, chaque foyer peut désormais trouver chaussure à son pied. Alors, face à la fin des tarifs avantageux et aux hausses incessantes des prix de l’énergie, quelle solution choisirez-vous ? Préférez-vous investir dans l’efficacité éprouvée d’une Zendure Hyper 2000, la facilité d’installation de l’Anker Solarbank 2 Pro ou la modularité de la Beem Battery ? À vous de jouer pour contourner cet arrêté S21, plutôt malvenu ! Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .