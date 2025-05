Le Thermomix TM7 ne se suffit pas à lui même, vous devrez investir dans un autre appareil

Le Thermomix TM7, tout juste lancé par Vorwerk à 1 599 €, se présente comme le nec plus ultra des robots culinaires multifonctions. Avec son nouvel écran tactile de 11 pouces, son intelligence artificielle capable de personnaliser les recettes, et son Varoma 45 % plus grand, il promet de révolutionner nos repas quotidiens. Pourtant, une absence fait jaser dans les cuisines modernes : pas de fonction AirFryer à bord. Et c’est peut-être bien cette petite omission qui vous poussera à ajouter un second appareil sur votre plan de travail. Le TM7 Thermomix est capable de prouesses, néanmoins, il reste perfectible. Et, au prix auquel il est vendu, on aurait aimé une fonction airfryer ! Alors, pourquoi allez-vous devoir vous équiper d’un airfryer même si vous disposez du TM7 ? Réponses dans cet article !

Un robot surpuissant, mais qui s’arrête à 160 °C.

Le TM7 n’est pas une simple mise à jour du TM6. Il a été repensé après six années de développement et 170 millions d’euros investis. Tout y est optimisé : interface intuitive, ergonomie retravaillée avec un nouveau système de verrouillage du couvercle, connectivité étendue, etc. Mais, côté température, le cap reste le même : maximum 160 °C en mode « Dorer ». C’est largement suffisant pour cuire, mijoter, ou même faire légèrement caraméliser. En revanche, pour obtenir des frites bien croustillantes ou des nuggets dorés, c’est une autre paire de manches. Lors de la Foire de Paris 2025, nos confrères de jeuxvideo.com ont interrogé Vorwerk et la réponse est claire : pas de fonction AirFryer sur le TM7, et ce n’est pas un oubli. Leur réponse ? « Nous avons privilégié la préservation des qualités nutritionnelles des aliments ». Comprenez : pas question de faire monter la température au-delà de 160 °C, même en mode « Dorer ».

Un AirFryer indispensable pour frire sans huile

Alors oui, pendant que le Thermomix vous concocte un risotto aux champignons ou une compote de pommes allégée, l’AirFryer fait croustiller la vie. Cet appareil, qui a tranquillement envahi toutes les cuisines ces deux dernières années, cuira vos frites ou vos légumes rôtis sans une goutte d’huile (ou presque). Et le résultat ? Doré, léger, savoureux. Là où le TM7 s’arrête à 160 °C, l’AirFryer rigole et monte jusqu’à 220 °C sans sourciller. En clair : si votre cœur balance, comme le mien, entre un quinoa vapeur bien sage et une barquette de frites croustillantes à souhait, il vous faudra les deux. Et sincèrement ? C’est un duo qui fonctionne à merveille dans ma cuisine.

Ce qu’il faut retenir : TM7 et AirFryer, duo ou rival ?

Fonction Thermomix TM7 AirFryer Cuisson vapeur ✅ Varoma 6,8 L ❌ Non prévue Température max 160 °C Jusqu’à 220 °C Cuisson sans huile ❌ Pas vraiment ✅ Fonction phare Frites croustillantes ❌ Impossible ✅ Ultra performante Cuisson intelligente ✅ IA intégrée ❌ Limitée à des modes prédéfinis Nettoyage automatique ✅ Oui ❌ Dépend du modèle Prix indicatif 1 599 € De 70 à 200 €

Deux appareils, deux usages… mais une complémentarité évidente

Soyons clairs : le TM7 est un monstre de polyvalence, capable de peser, cuire, mélanger, pétrir, mijoter, émulsionner, et même planifier les repas pour vous. Il est parfait pour les plats du quotidien, les soupes maison, les compotes, les sauces ou encore les gâteaux. Mais si vous rêvez de pommes de terre croustillantes, de beignets légers ou de légumes façon rôtis, il vous faudra investir dans un AirFryer en complément.

Et, ce n'est pas un défaut. C'est simplement une répartition des rôles : le TM7 joue le maestro en cuisine, pendant que l'AirFryer fait croustiller l'accompagnement. Et vous, accepteriez-vous de dépenser 1 599 € pour un TM7… tout en gardant une petite place sur le plan de travail pour un AirFryer ?