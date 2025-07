Le ventilateur personnel ArcticLoop approche les 40 000 € et se fait suspendre par Kickstarter

Avec l’été qui s’annonce de plus en plus chaud, porter des vêtements légers et amples ne suffit pas toujours. On a parfois besoin d’un ventilateur personnel qu’on peut porter n’importe où pour se rafraîchir, au lieu de mouiller régulièrement le visage, la nuque et les poignets avec de l’eau fraîche. Les modèles portés au cou sont très tendance en ce moment, grâce à leur praticité et leur design avant-gardiste, à l’instar de l’ArcticLoop dont nous avons évoqué récemment dans cet article. Disponible sur Kickstarter, ce ventilateur de cou vient de dépasser largement l’objectif de départ avec presque 40 000 € collectés. Mais quelle est la raison de cet engouement, sans doute sa conception intelligente qui associe deux plaques de refroidissement à semi-conducteurs à des ventilateurs quadruple turbo sans balais… mais surtout, pourquoi la campagne a été suspendue par Kickstarter ?

Un flux d’air puissant et concentré

Alors que la plupart des ventilateurs de cou se contentent de faire circuler l’air chaud ambiant, l’ArcticLoop promettait d’utiliser un véritable refroidissement thermoélectrique pour vous rafraîchir. Il génèrerait un flux d’air puissant et concentré provenant de plusieurs directions, assurant un refroidissement rapide et uniforme du cou et du visage. En effet, cet appareil serait équipé de quatre ventilateurs turbo sans balais qui fonctionnent ensemble pour fournir un puissant flux d’air à 360°. Hormis le système avancé Quad Turbine, il est aussi doté de deux plaques de refroidissement à semi-conducteurs, ciblant directement la nuque (sensible à la chaleur) pour un soulagement rapide en cas de chaleur intense. Mais le plus intéressant avec l’ArcticLoop est qu’il serait possible d’ajuster le débit d’air, grâce au réglage de la vitesse du vent sur 200 niveaux. Vous préférez une légère brise sur votre visage ou une forte rafale de vent pour dissiper la chaleur estivale ? Il suffit de régler le ventilateur !

Léger, robuste et flexible

Ce mini ventilateur portable promettait d’être léger et flexible, parfaitement adapté au port longue durée. Le tour de cou est en silicone de qualité alimentaire (selon l’entreprise), à la fois souple, doux pour la peau et hypoallergénique. Et ce n’est pas tout, il s’adapterait à toutes les tailles et formes de cou, mais aussi évacue la transpiration, vous gardant au frais et à l’aise même en cas d’utilisation prolongée. Fabriqué en plastique ABS renforcé, l’ArcticLoop serait aussi antidérapant et robuste, supportant facilement les petites chutes. Il pouvait vous accompagner partout, entre autres, lorsque vous faites du sport, au bureau, pendant vos voyages, etc. Ce ventilateur de cou promettait d’être efficace et silencieux, grâce au moteur sans balais. Selon les concepteurs, il est plus puissant, plus silencieux et plus efficace que n’importe quel modèle à double ventilateur.

Jusqu’à 15 heures d’autonomie

Équipé d’une batterie lithium de 5 500 mAh, l’ArcticLoop offrirait jusqu’à 15 heures d’autonomie en mode Breeze et 3 à 4 heures avec le refroidissement par semi-conducteur activé. Vous pouvez rester au frais toute la journée et contrôler le ventilateur par commande vocale. Comme susmentionné, il serait possible de choisir vous-même le flux d’air adapté à votre confort, grâce aux modes Brise, Douceur, Ouragan et Tempête.

À noter que l'ArcticLoop affiche en temps réel la vitesse du vent et le niveau de batterie. Côté prix, ce mini climatiseur portable est proposé en précommande à environ 39 € sur Kickstarter. Mais coup de théâtre : alors que la campagne approchait les 40 000 € collectés, Kickstarter a soudainement suspendu le projet sans fournir la moindre explication publique. Une décision surprenante, d'autant que l'ArcticLoop semblait cocher toutes les cases du produit innovant et bien accueilli par les contributeurs. À ce jour, les raisons officielles de cette suspension restent inconnues, laissant les backers dans l'attente… et un peu sur les rotules, sans leur ventilateur de cou tant espéré.