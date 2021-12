Le viagra, une lueur d’espoir dans la bataille contre l’Alzheimer

La médecine peine à trouver un traitement contre la maladie neurodégénérative qu’est Alzheimer. Même si cette dernière est incurable, la médecine commence à cerner comment la prévenir. La prise du médicament sildénafil mieux connu sous la marque Viagra, fait partie de cette prévention contre l’Alzheimer. Des études ont montré que les personnes qui prennent ce médicament auraient un risque inférieur de près de 70% de développer cette maladie par rapport aux non-consommateurs.

Prévenir l’Alzheimer avec le sildénalif

D’après de nombreuses études, le viagra possède plusieurs vertus, en ce sens que son utilisation est associée à de meilleurs résultats pour la santé. Mise à part le fait qu’il soit connu par son utilisation dans le traitement du dysfonctionnement érectile et l’hypertension pulmonaire, il a déjà été illustré dans le cadre de la lutte contre le cancer et le paludisme. Les chercheurs ont commencé par voir de plus près les facteurs génétiques susceptibles de gouverner la manifestation de la maladie d’Alzheimer en utilisant des techniques informatiques pour les cartographier.

Pendant ces expériences, les chercheurs se sont notamment concentrés sur les plaques amyloïdes et les protéines tau qui participent tous deux au développement de l’Alzheimer. C’est grâce à l’observation de ces cellules cérébrales humaines in vitro que les chercheurs ont pu constater que les neurones traités avec le médicament sildénalif présentaient une croissance élevée et une accumulation réduite de tau.

Les résultats de leur analyse en main, les chercheurs se sont penchés sur les types de médicaments approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) qui pourraient éventuellement aider sur les phénotypes identifiés. Il s’est avéré que sur des milliers de ces médicaments, le sildénalif fait partie des candidats les plus prometteurs.

Réduction jusqu’à 69% du risque d’attraper la maladie d’Alzheimer

Pour confirmer les résultats ci-dessus, les chercheurs ont consulté les données de l’assurance maladie: ils ont analysé les données de réclamation d’assurance maladie incluant plus de 7,2 millions de personnes. Ils ont découverts par la suite que les utilisateurs de sildénalif avaient un risque réduit de 69% de développer la maladie d’Alzheimer comparés aux non-utilisateurs, particulièrement chez les personnes atteintes de maladies coronariennes, d’hypertension et de diabète de type 2.

Limite des recherches scientifiques de l’impact du sildénalif sur la maladie d’Alzheimer

Il est à noter que les hypothèses et les résultats des études menées par les chercheurs ne reflètent qu’une association, et non un lien avéré de cause à effet. Comme le cas d’une personne de la cohorte, prenant du viagra mais ayant bénéficié d’autres facteurs limitant leurs chances accrues de ne pas développer la maladie d’Alzheimer tels que la pratique du sport ou une bonne qualité du sommeil.

Toutefois, ces recherches ont permis de constater que le sildénalif est un médicament prometteur pour la maladie d’Alzheimer et qu’il donne une lueur d’espoir pour la lutte contre cette pathologie.