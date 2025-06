Si vous nous suivez régulièrement sur NeozOne, vous avez sûrement déjà entendu parler d’Édouard Bahr, alias Le Vieux Bricole, dont nous vous parlions dans cet article, par exemple. Cet octogénaire du nord de la France n’a rien à envier aux ingénieurs de la Silicon Valley. À 83 ans, il continue d’inventer, d’assembler, de recycler et de partager avec enthousiasme ses astuces de bricolage, souvent pensées pour faciliter la vie des seniors ou améliorer le quotidien au jardin. Suivi par plus de 21 000 abonnés sur sa page Facebook, Édouard publie chaque semaine des idées aussi simples qu’ingénieuses, fréquemment saluées par des récompenses comme celles de Handicap International. Aujourd’hui, on vous partage six de ses dernières créations, autour d’un thème que vous aimez particulièrement : le potager et les plantations de saison !

Un inventeur pas comme les autres

L’histoire d’Édouard Bahr bascule en 2011, lorsqu’un AVC frappe son fils. Face à cette nouvelle réalité, il ne baisse pas les bras. Au contraire, il se retrousse les manches et met son expérience de professeur de dessin industriel et de mécanique appliquée au service de l’autonomie et du confort. Petit à petit, il imagine des solutions simples, efficaces, adaptées au quotidien… et surtout faciles à reproduire. C’est là que naît Le Vieux Bricole, un surnom aussi affectueux qu’emblématique. Depuis, il partage ses idées ingénieuses sous forme de tutoriels clairs et détaillés, pour que chacun puisse bricoler à son tour. Et, une chose est sûre : l’inspiration ne l’a jamais quitté.

Invention n° 492 : des tuteurs pour tomates version grand vent

Après un séjour à l’hôpital, Édouard revient et ne perd pas la main : il pense immédiatement à nos pieds de tomates malmenés par la météo. Selon lui, les simples tuteurs individuels, c’est bien, mais en zone ventée, ça ne tient pas la route. Sa solution ? Des pyramides de tuteurs, formées à partir de quatre tiges plantées sur une base de 60 × 60 cm, et reliées par une tige horizontale pour plus de stabilité. Le tout est attaché avec des anneaux PVC ouverts tous les 25 cm, et les feuilles du bas sont retirées progressivement. Astuce bonus : cette structure fonctionne aussi pour les haricots grimpants. Le tout sans vis, sans colle, et avec ce que vous avez déjà dans votre abri de jardin. Retrouvez toutes les images de cette invention en cliquant ici.

Invention n° 626 : le paillage malin avec recyclage intégré

Dans sa région des Hauts-de-France, Édouard observe un printemps trop sec, comme dans bien d’autres coins de l’Hexagone. Alors pour garder l’humidité au pied de ses tomates, il combine paillage et ceinture de protection. Concrètement, il découpe des bouteilles d’eau minérale pour en faire une protection circulaire de 10 à 15 cm de haut autour de chaque plant. Ensuite, il paille avec de l’herbe fraîchement tondue, en couche de 5 à 10 cm, qu’il recharge après tassement. Et, pour l’arrosage ? Le top reste le goutte-à-goutte, mais un bon vieil arrosoir fait aussi le job, à condition de viser l’intérieur de la ceinture. Retrouvez ici le post complet.

Invention n° 597 : des anneaux maison pour soutenir les tiges

Qui dit tomates dit inévitablement gourmands à retirer même si certains préfèrent les laisser… et tiges à soutenir. Pour cela, Édouard a une méthode simple, et surtout économique : il fabrique ses propres anneaux de maintien, en recyclant des tubes PVC de 32 mm de diamètre, découpés en bandes de 6 à 8 mm, puis fendus pour pouvoir les clipser sur les tuteurs. Résultat ? Des attaches solides, réutilisables chaque année, et surtout, un support efficace pour que les grappes de tomates ne ploient pas sous leur propre poids. Pas de serre high-tech ici, juste du bon sens et un peu de récup’. Vous pouvez retrouver le tuto en cliquant ici.

Invention n° 629 : des fleurs au potager ? Oui, mais bien attachées !

Édouard ne se contente pas des légumes : il aime aussi intégrer des fleurs dans son potager, comme les glaïeuls. Mais, ces beautés, si hautes et fines, ne résistent pas toujours au vent. Alors, il bricole un système de barre horizontale, posée sur deux fourches de noisetier, elles-mêmes emmanchées dans des tronçons de PVC plantés au sol. Les tiges des fleurs sont attachées à la barre avec un lien souple, et hop, plus de glaïeuls cassés au premier coup de vent ! Découvrez son astuce en photo ici.

Invention n° 523 : fraises protégées, oiseaux désabusés

Ah, les fraises… délicieuses pour nous, mais aussi succulentes pour les oiseaux. Édouard, lui, ne se laisse pas faire. Il fabrique un parc à fraisiers couvert, à partir d’anciennes tables métalliques d’école recoupées à 40 cm de haut, sur lesquelles il tend un filet à mailles, maintenu au sol avec des sardines. Mais, comme certaines espèces sont plus rusées que d’autres, notamment les merles, il ajoute une double protection : filet enroulé sur des tubes PVC, lui-même fixé avec des étriers prélevés sur un vieux séchoir. Oui, oui, tout se recycle chez Le Vieux Bricole. Vous pouvez voir la démonstration ici.

Invention n° 574 : la pique magique pour les tuteurs récalcitrants

Vous avez déjà essayé d’enfoncer un tuteur dans une terre compacte en pleine canicule ? C’est un coup à finir en sueur. Édouard a tout prévu. Alors, il a bricolé une pique métallique avec poignée, légèrement plus large que ses tuteurs, pour préparer le trou avant de planter. La poignée vient d’un outil usé, modifiée avec un trou borgne et une vis de pression. Résultat : un outil parfait pour éviter de forcer, et surtout pour ne pas abîmer vos précieux plants de tomates. Voir l’outil en question ici.

Ce qu’il faut retenir des inventions d’Édouard Bahr pour le jardin :

Tout se recycle, des bouteilles en plastique aux séchoirs à linge.

Les tomates, les fraises et même les glaïeuls méritent des astuces sur-mesure.

La simplicité, l’observation et l’expérience sont les meilleurs outils du bricoleur.

On peut bricoler utile sans jamais se prendre au sérieux, et ça, c’est précieux.

Sa page Facebook regorge d’idées accessibles à tous, même sans diplôme d’ingénieur.

Et surtout, ce qu'on retient en suivant Édouard Bahr, c'est qu'il n'y a pas de petits bricolages quand ils rendent la vie plus simple. Chaque idée, même la plus modeste, peut devenir un vrai changement au quotidien, surtout pour celles et ceux qui jardinent avec des contraintes physiques ou un petit budget. Alors, vous aussi, vous êtes prêts à transformer votre jardin avec les idées malines d'Édouard Bahr, alias Le Vieux Bricole ? Découvrez sa page Facebook ici. Et vous, quelle est l'invention du Vieux Bricole que vous adopteriez en premier pour votre potager cet été ? Et, que pensez-vous de ces inventions intelligentes, qui ne coûtent rien ou presque ?