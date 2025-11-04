Leborgne, un refendeur de bûches inversé pour couper le bois sans effort et en sécurité

Ah le bois de chauffage ! Quand je sais que je vais être livrée, je me dis que la corvée sera inévitable ! Saviez-vous qu’il existait un outil pour fendre du bois sans lever un merlin de 5 kilos ni risquer un ongle ? Eh oui, c’est désormais possible avec le refendeur de bûches inversé Leborgne, un outil ingénieux pensé pour ceux qui veulent continuer à préparer leur bois sans se démonter l’épaule. Pour un prix d’approximativement 100 €, il promet sécurité, ergonomie et efficacité. Et ce n’est pas un gadget : la marque Leborgne, bien connue des professionnels du bâtiment et des jardiniers, mise ici sur l’innovation utile. Pour découvrir le produit officiel, direction le site Leborgne.fr. Avant de sortir la hache, un petit détour par les conseils de l’ADEME sur le chauffage au bois permet de mieux comprendre comment se chauffer proprement… et durablement. Décryptage.

Pourquoi choisir un refendeur de bûches inversé ?

Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, le fendage du bois est un sport saisonnier. Autrefois, j’y allais gaiement, pleine d’énergie et fière de soulever ma hache façon bûcheronne scandinave. Aujourd’hui, après quelques années et une tendinite au coude bien placée, la hache et moi, on s’évite poliment. Et, je ne parle même pas de ceux qui, à cause d’un handicap ou d’un manque de force physique, ne peuvent plus s’adonner à cette corvée pourtant essentielle. C’est là que le refendeur de bûches inversé Leborgne change la donne. Son système malin permet de refendre sans effort des bûches jusqu’à 15 cm de diamètre, simplement avec une massette. Plus besoin de viser, plus de risques de doigts écrasés ni de hache qui dérape. Une main tient la bûche, l’autre frappe, et le tour est joué. Nous vous en parlions déjà dans cet article sur NeozOne : ce système inversé, breveté par Leborgne, met la sécurité au centre de son outil !

Un investissement qui fait aussi des économies

Ce n’est pas seulement un outil pratique, c’est aussi un allié du portefeuille. Grâce à lui :

Plus besoin de hache, coin ou tronçonneuse pour le petit bois.

Possibilité de commander des bûches d’un mètre (en rondin), beaucoup moins chères que les bûches fendues en 25 cm.

Gain de place dans l’abri de jardin : l’outil se démonte et se range facilement .

. Utilisation assise ou debout, pour s’adapter à tous les profils.

En prime, son acier haute résistance et sa lame trempée de 8 mm garantissent une belle durabilité. Et, contrairement à un merlin, vous n’aurez pas besoin de repos après dix minutes d’effort !

Le bon bois pour le bon feu

Avoir le bon outil, c’est bien, mais encore faut-il bien choisir et préparer son bois. Une étude publiée par Aduro explique que la taille optimale du bois de chauffage (7 × 7 × 25 cm) et son taux d’humidité influent directement sur la combustion et les émissions de particules. Avec un bois sec, bien fendu et coupé proprement grâce à l’outil de Leborgne, on obtient un feu plus efficace, plus propre et plus économique.

Ce qu’il faut retenir

Pour résumer, je dirais que le refendeur de bûches inversé Leborgne est un outil sûr et ergonomique pour un chauffage au bois plus économique. Voici ce qu’il peut vous apporter :

Atout Description Sécurité Arceau de protection pour la main et stabilité renforcée Ergonomie Utilisable assis ou debout, à une main Performance Lame affûtée et coupe précise jusqu’à 15 cm de diamètre Résistance Structure acier haute résistance Gain économique Moins d’outils, bûches moins chères, moins d’entretien

Et, si fendre le bois redevenait un plaisir ?

Le refendeur de bûches inversé Leborgne permet de retrouver le plaisir du feu de bois sans les douleurs qui l’accompagnaient. Il offre une autonomie bienvenue aux personnes âgées ou à mobilité réduite, mais également à tous ceux qui veulent se simplifier la vie. Je ne vais pas mentir : depuis que je l’ai découvert, je regarde mes piles de bûches d’un autre œil… presque avec impatience ! Pour plus d’infos ou pour l’acheter, rendez-vous sur le site officiel de Leborgne. Et, si vous cherchez à mieux comprendre l’impact du chauffage au bois, l’ADEME regorge de conseils utiles. Alors, prêts à troquer la hache contre un peu d’ingéniosité française signée Leborgne ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !