Lensare, une paire de lunettes qui protège les épileptiques, primée au concours Dyson

Un jeune néo-zélandais vient de transformer la vie de milliers de personnes. À seulement 19 ans, Mark Campbell a remporté le prestigieux prix James Dyson avec son invention, Lensare. Il s’agit de lunettes intelligentes conçues pour protéger les personnes souffrant d’épilepsie photosensible et de photophobie. Pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs, souvent des enfants et des adolescents, le jeune concepteur a collaboré avec des experts. Parmi eux, le Dr Hannah Jones, neurologue pédiatrique, et Peter Bergin, directeur du programme de chirurgie de l’épilepsie à l’hôpital d’Auckland.

Une idée lumineuse pour un problème grave

Les personnes sujettes à des crises d’épilepsie photosensible se voient généralement recommander le port de lunettes teintées pour limiter l’exposition à certains motifs lumineux. Cependant, Mark a identifié la limite de cette solution qui oblige l’utilisateur à voir le monde à travers un filtre en permanence. Ayant découvert le potentiel des lentilles à cristaux liquides (LCD), capables de s’assombrir en un clin d’œil et ce problème de santé qu’est la photophobie il a créée Lensare. Ce prototype de lunettes s’obscurcit instantanément en moins de 20 millisecondes, pour protéger l’utilisateur d’une exposition soudaine et dangereuse à la lumière. Contrairement aux solutions passives, Lensare surveille activement son environnement grâce à des capteurs et un algorithme sophistiqué.

De la conception à la victoire au Dyson Award

Le chemin pour créer Lensare n’a pas été facile. Mark a imprimé en 3D plus d’une centaine de composants pour peaufiner son prototype. Il a également intégré un bouton de contrôle pour permettre aux utilisateurs d’ajuster la sensibilité des lunettes, les rendant plus personnalisables et pratiques. Grâce à cette innovation, Mark a remporté le prix James Dyson, une récompense qui souligne le caractère pratique et portable de sa solution pour un grave problème de santé. Mais bien avant cette distinction, son invention avait déjà été saluée par le milieu académique, avec notamment une bourse d’excellence en technologie de la NZQA. Il a également obtenu la première place en design de produit au concours Celebrate Design de l’Otago Polytechnic. Ses lunettes y ont été saluées pour leur innovation technique et leur impact concret.

Un avenir prometteur et déjà en marche

Avec un prototype déjà fonctionnel et un coût de fabrication minime (moins de 50 €), Mark a des projets ambitieux. Il travaille à l’obtention d’un brevet complet et recherche des collaborations médicales pour valider ses lunettes via des essais cliniques. Le soutien financier qui accompagne ce prix au Dyson Award servira naturellement à concrétiser tous ces projets. Sur le site du projet, lensare.com, une liste d’attente est même disponible pour ceux qui souhaitent être les premiers à bénéficier de cette solution innovante.

L’histoire de Mark est un parfait exemple de la manière dont l’innovation peut être utilisée pour résoudre des problèmes concrets et avoir un impact significatif sur la vie des gens. Plus d’informations également sur le site jamesdysonaward.org. Alors, prêts à voir le monde sous un nouveau jour avec ces lunettes actives ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .