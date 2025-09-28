Lensare, une paire de lunettes qui protège les épileptiques, primée au concours Dyson

Jusqu'ici, les seules solutions proposées aux personnes photosensibles pour limiter les stimuli lumineux étaient le port des lunettes teintées et la réduction du contraste des écrans. Plus maintenant !

Martheleonie Guizock Envoyer un courriel 28 septembre 2025
Une paire de lunettes contre l'épilepsie.
Un jeune Neo-Zélandais invente une paire de lunettes contre l'épilepsie photosensible et remporte le prix national du James Dyson Award. Crédit photo : The Marked Engineer (capture d'écran vidéo YouTube)

Un jeune néo-zélandais vient de transformer la vie de milliers de personnes. À seulement 19 ans, Mark Campbell a remporté le prestigieux prix James Dyson avec son invention, Lensare. Il s’agit de lunettes intelligentes conçues pour protéger les personnes souffrant d’épilepsie photosensible et de photophobie. Pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs, souvent des enfants et des adolescents, le jeune concepteur a collaboré avec des experts. Parmi eux, le Dr Hannah Jones, neurologue pédiatrique, et Peter Bergin, directeur du programme de chirurgie de l’épilepsie à l’hôpital d’Auckland.

Une idée lumineuse pour un problème grave

Les personnes sujettes à des crises d’épilepsie photosensible se voient généralement recommander le port de lunettes teintées pour limiter l’exposition à certains motifs lumineux. Cependant, Mark a identifié la limite de cette solution qui oblige l’utilisateur à voir le monde à travers un filtre en permanence. Ayant découvert le potentiel des lentilles à cristaux liquides (LCD), capables de s’assombrir en un clin d’œil et ce problème de santé qu’est la photophobie il a créée Lensare. Ce prototype de lunettes s’obscurcit instantanément en moins de 20 millisecondes, pour protéger l’utilisateur d’une exposition soudaine et dangereuse à la lumière. Contrairement aux solutions passives, Lensare surveille activement son environnement grâce à des capteurs et un algorithme sophistiqué.

Une paire de lunettes intelligentes.
Une paire de lunettes intelligentes capables de teinter les verres en moins de 20 millisecondes. Crédit photo : The Marked Engineer (capture d’écran vidéo YouTube)

De la conception à la victoire au Dyson Award

Le chemin pour créer Lensare n’a pas été facile. Mark a imprimé en 3D plus d’une centaine de composants pour peaufiner son prototype. Il a également intégré un bouton de contrôle pour permettre aux utilisateurs d’ajuster la sensibilité des lunettes, les rendant plus personnalisables et pratiques. Grâce à cette innovation, Mark a remporté le prix James Dyson, une récompense qui souligne le caractère pratique et portable de sa solution pour un grave problème de santé. Mais bien avant cette distinction, son invention avait déjà été saluée par le milieu académique, avec notamment une bourse d’excellence en technologie de la NZQA. Il a également obtenu la première place en design de produit au concours Celebrate Design de l’Otago Polytechnic.  Ses lunettes y ont été saluées pour leur innovation technique et leur impact concret.

Un avenir prometteur et déjà en marche

Avec un prototype déjà fonctionnel et un coût de fabrication minime (moins de 50 €), Mark a des projets ambitieux. Il travaille à l’obtention d’un brevet complet et recherche des collaborations médicales pour valider ses lunettes via des essais cliniques. Le soutien financier qui accompagne ce prix au Dyson Award servira naturellement à concrétiser tous ces projets. Sur le site du projet, lensare.com, une liste d’attente est même disponible pour ceux qui souhaitent être les premiers à bénéficier de cette solution innovante.

Des lunettes qui se teintent en moins de 20 millisecondes.
Des lunettes qui se teintent tellement rapidement que les crises d’épilepsies photosensibles sont endiguées. Crédit photo : The Marked Engineer (capture d’écran vidéo YouTube)

L’histoire de Mark est un parfait exemple de la manière dont l’innovation peut être utilisée pour résoudre des problèmes concrets et avoir un impact significatif sur la vie des gens. Plus d’informations également sur le site jamesdysonaward.org. Alors, prêts à voir le monde sous un nouveau jour avec ces lunettes actives ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Source
Lensare.comjamesdysonaward.org
Martheleonie Guizock

Il y a 7 ans, j'ignorais même que la rédaction web existait. Mais ce qui a toujours existé, c'est ma passion pour la lecture et l'écriture. Alors imaginez lorsque l'opportunité d'en faire un métier m'est apparu ? Un rêve éveillé ! J'ai fait mes débuts en agence et depuis 3 ans je suis freelance. Presque au même moment où je suis devenue maman. Aujourd'hui, la maternité me passionne autant que les mots. Et si je devais choisir un sujet de prédilection, ce serait la maternité ou la petite enfance. Mais... curieuse comme je suis, je reste une Rédactrice polyvalente pour rendre n'importe quel sujet intéressant au plaisir des lecteurs. J'aime tout particulièrement les astuces et conseils pratiques pour vous aider au quotidien.
