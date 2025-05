L’entreprise belge Turbulent met en service une hydrolienne domestique à vortex de 60 kW

Les hydroliennes comptent parmi les nombreux dispositifs permettant de générer de l’électricité verte, tout comme les éoliennes et les panneaux solaires photovoltaïques. Cependant, pour qu’elles puissent produire suffisamment d’énergie et être économiquement viables, elles doivent généralement être soumises à des courants d’une vitesse de 2 à 2,5 m/s, voire plus, selon des chiffres publiés sur la plateforme FranceEnvironnement. Pour pallier ce problème, l’entreprise belge Turbulente a inventé une turbine vortex innovante, permettant d’exploiter les cours d’eau à faible débit. Il y a quelques mois, elle a mis en service une centrale à São Miguel, une île de l’archipel des Açores.

La rénovation d’une centrale

Pour produire de l’électricité verte à partir d’un cours d’eau situé sur l’île de São Miguel, la société portugaise EDA Renováveis basée à Ponta Delgada a fait appel à Turbulent. Dans le cadre de ce projet, l’entreprise belge a procédé à la rénovation d’une centrale hydroélectrique existante, équipée d’une turbine Francis. Elle a installé des turbines vortex et a mis en place l’infrastructure nécessaire à leur bon fonctionnement. Concernant la nouvelle centrale de São Miguel, la société belge fondée en 2015 a déclaré dans une publication sur LinkedIn qu’elle constitue « un exemple de la façon dont l’hydroélectricité de basse chute peut libérer un potentiel inexploité dans des environnements, tels que les stations d’épuration, les canaux d’irrigation, les anciens moulins, etc. ».

Une centrale de 60 kW

Lors des travaux dans la centrale hydroélectrique de São Miguel, Turbulent a installé deux turbines vortex de 30 kW, soit une puissance de 60 kW. Par ailleurs, l’entreprise belge a mis en place deux générateurs de 37 kWe chacun. Après la fin des travaux, elle n’a pas manqué de montrer son enthousiasme et de remercier EDA Renováveis pour sa collaboration, dans sa publication LinkedIn. D’après elle, ce projet met en lumière une « nouvelle application pratique de sa technologie ». Pour information, la turbine vortex de la société peut produire entre 120 000 et 560 000 kWh par an, et peut répondre aux besoins en électricité de 50 à 500 foyers, comme l’a expliqué Nathalie dans un autre article. Elle a été installée pour la première fois à Coo, en Belgique. Hormis la région autonome du Portugal, Turbulent a réalisé de nombreux projets dans des pays comme la France, le Kenya, les Philippines, l’Indonésie, l’Inde et l’Espagne.

Une entreprise innovante récompensée à plusieurs reprises

Si Turbulent a vu le jour officiellement en 2015, ses fondateurs ont déjà gagné le CleanTech Challenge Belgium et ont fini à la seconde place du CleanTech Challenge International au Royaume-Uni en 2014, grâce à leur turbine innovante. D’autre part, durant l’année de sa création, l’entreprise a remporté, entre autres, l’Engie Endeavor Innovation South America et l’Orcelle Future of Logistics Award. Six années plus tard, elle a gagné le CleanTech Hero 2021 et en 2023, elle a terminé à la première des Trends Impact Awards.

Outre les nombreux prix, la société belge est soutenue par l’incubateur iMinds/IME, Start it @KBC et Start-Up Chile, ainsi que par Horizon 2020, et a obtenu un financement de ce programme de recherche de l’Union européenne. Plus d’informations sur l’entreprise belge et sa turbine sur turbulent.be. Que pensez-vous de cette solution qui exploite la force hydrolique pour générer de l’électricité ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .