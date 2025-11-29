L’entreprise française Earthwake transforme les déchets plastiques en diesel par pyrolise

Environ 460 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année, selon des chiffres publiés par le Ministère de la transition écologique. Une part importante d’entre eux finissent dans les océans, et pourtant, ces déchets ont des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes marins. Pour lutter contre la pollution plastique, un des principaux défis du XXIᵉ siècle, l’entreprise française Earthwake a développé un équipement de pyrolyse qui consiste à transformer ces déchets en carburant. Cette solution innovante, baptisée Chrysalis, serait en mesure de recycler jusqu’à 250 tonnes de déchets plastiques par an. Découverte !

Chrysalis, la pyrolyse à l’honneur

Comme susmentionné, la Chrysalis utilise la pyrolyse, une méthode qui consiste à chauffer à 450 °C sans oxygène le plastique pour le transformer en carburant. Ce procédé permet de fondre et de dissoudre les molécules de plastique qui sont ensuite distillées. On obtient de l’huile de pyrolyse qui peut être utilisée directement dans des groupes électrogènes ou en mélange dans des moteurs thermiques. Selon François Danel, directeur général d’Earthwake, cette machine peut valoriser les polyéthylènes et les polypropylènes, qui représentent environ 60 % des déchets plastiques mondiaux. D’après lui, cette technologie brevetée peut traiter une grande variété de déchets, entre autres, toutes les différentes formes de polyéthylène et de polypropylène. Il ajoute également que la Chrysalis a un excellent rendement, est autonome en énergie et constitue une solution décentralisée. Elle est implantée dans trois conteneurs interconnectés, pour un déploiement rapide et efficace au plus près des gisements de déchets plastiques.

Un trio improbable à l’origine du projet

À l’origine de ce projet, on trouve l’acteur Samuel Le Bihan, très connu pour son rôle dans la série à succès de France 3, « Alex Hugo », ou encore pour son rôle de navigateur dans le téléfilm « Seul ». Mais aussi l’ancien directeur général d’Action contre la Faim, François Danel, qui est aujourd’hui le DG de l’entreprise Earthwake, et l’inventeur niçois et chercheur autodidacte Christofer Costes, à qui on doit le réacteur de pyrolyse. Pour information, au début, la société Earthwake était une association basée dans le Vaucluse. L’association a été fondée en 2015 par Samuel Le Bihan et c’est en 2020 qu’elle est devenue une start-up. Face aux conséquences désastreuses de la pollution plastique, l’acteur a décidé de mettre en œuvre des actions concrètes afin de revaloriser les déchets plastiques inertes par le recyclage chimique.

Un premier projet pilote concret déjà lancé

La start-up aurait déjà lancé un premier projet pilote, fabriqué dans leur laboratoire à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes). Le diesel issu de la revalorisation des déchets plastiques ménagers, industriels et agricoles aurait été utilisé pour alimenter les camions poubelles de la communauté de communes. François Danel indique que la prochaine étape sera de parfaire l’invention, la conformer aux normes et l’industrialiser pour répondre aux nombreuses demandes qu’ils reçoivent du monde entier. L’entreprise française cherche à lever de nouveau 2 à 3 millions d’euros pour commercialiser la Chrysalis d’ici à la fin 2026. Il est à noter qu’Earthwake a reçu le Prix du Public des Prix start-up EDF Pulse 2020 avec cette technologie innovante. Plus d’informations sur earthwake.fr. Que pensez-vous de cette solution pour transformer les déchets plastiques en carburant ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .