L’entreprise française Earthwake transforme les déchets plastiques en diesel par pyrolise

La start-up française Earthwake s'appuie sur la technologie de la pyrolyse pour transformer les déchets plastiques en carburant diesel. Elle a mis au point un dispositif innovant baptisé Chrysalis…

Photo de Raharisoa Saholy Tiana Raharisoa Saholy Tiana Follow on LinkedIn Envoyer un courriel 29 novembre 2025
0 2 minutes de lecture
Earthwake a développé un procédé pour fabriquer du carburant à partir de déchets plastiques.
Earthwake a développé un procédé pour fabriquer du carburant à partir de déchets plastiques. Crédit photo : Earthwake

Environ 460 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année, selon des chiffres publiés par le Ministère de la transition écologique. Une part importante d’entre eux finissent dans les océans, et pourtant, ces déchets ont des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes marins. Pour lutter contre la pollution plastique, un des principaux défis du XXIᵉ siècle, l’entreprise française Earthwake a développé un équipement de pyrolyse qui consiste à transformer ces déchets en carburant. Cette solution innovante, baptisée Chrysalis, serait en mesure de recycler jusqu’à 250 tonnes de déchets plastiques par an. Découverte !

Chrysalis, la pyrolyse à l’honneur

Comme susmentionné, la Chrysalis utilise la pyrolyse, une méthode qui consiste à chauffer à 450 °C sans oxygène le plastique pour le transformer en carburant. Ce procédé permet de fondre et de dissoudre les molécules de plastique qui sont ensuite distillées. On obtient de l’huile de pyrolyse qui peut être utilisée directement dans des groupes électrogènes ou en mélange dans des moteurs thermiques. Selon François Danel, directeur général d’Earthwake, cette machine peut valoriser les polyéthylènes et les polypropylènes, qui représentent environ 60 % des déchets plastiques mondiaux. D’après lui, cette technologie brevetée peut traiter une grande variété de déchets, entre autres, toutes les différentes formes de polyéthylène et de polypropylène. Il ajoute également que la Chrysalis a un excellent rendement, est autonome en énergie et constitue une solution décentralisée. Elle est implantée dans trois conteneurs interconnectés, pour un déploiement rapide et efficace au plus près des gisements de déchets plastiques.

Earthwake crée du carburant à partir de la pyrolyse de déchets plastiques.
Earthwake crée du carburant à partir de la pyrolyse de déchets plastiques. Crédit photo : Earthwake

Un trio improbable à l’origine du projet

À l’origine de ce projet, on trouve l’acteur Samuel Le Bihan, très connu pour son rôle dans la série à succès de France 3, « Alex Hugo », ou encore pour son rôle de navigateur dans le téléfilm « Seul ». Mais aussi l’ancien directeur général d’Action contre la Faim, François Danel, qui est aujourd’hui le DG de l’entreprise Earthwake, et l’inventeur niçois et chercheur autodidacte Christofer Costes, à qui on doit le réacteur de pyrolyse. Pour information, au début, la société Earthwake était une association basée dans le Vaucluse. L’association a été fondée en 2015 par Samuel Le Bihan et c’est en 2020 qu’elle est devenue une start-up. Face aux conséquences désastreuses de la pollution plastique, l’acteur a décidé de mettre en œuvre des actions concrètes afin de revaloriser les déchets plastiques inertes par le recyclage chimique.

Un premier projet pilote concret déjà lancé

La start-up aurait déjà lancé un premier projet pilote, fabriqué dans leur laboratoire à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes). Le diesel issu de la revalorisation des déchets plastiques ménagers, industriels et agricoles aurait été utilisé pour alimenter les camions poubelles de la communauté de communes. François Danel indique que la prochaine étape sera de parfaire l’invention, la conformer aux normes et l’industrialiser pour répondre aux nombreuses demandes qu’ils reçoivent du monde entier. L’entreprise française cherche à lever de nouveau 2 à 3 millions d’euros pour commercialiser la Chrysalis d’ici à la fin 2026. Il est à noter qu’Earthwake a reçu le Prix du Public des Prix start-up EDF Pulse 2020 avec cette technologie innovante. Plus d’informations sur earthwake.fr. Que pensez-vous de cette solution pour transformer les déchets plastiques en carburant ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Rejoignez nos 950 000 abonnés via notre Newsletter , Google Discover et WhatsApp
Source
earthwake.frecologie.gouv.fr
Tags
Photo de Raharisoa Saholy Tiana Raharisoa Saholy Tiana Follow on LinkedIn Envoyer un courriel 29 novembre 2025
0 2 minutes de lecture
Photo de Raharisoa Saholy Tiana

Raharisoa Saholy Tiana

Je m’appelle Tiana et je suis journaliste professionnelle. J’ai une affinité particulière pour les sujets d’actualités et sur tout ce qui a trait à l’environnement, à l’innovation et au lifestyle. Depuis plusieurs années, j’ai couvert un large éventail de sujets liés entre autres aux questions environnementales et aux nouvelles technologies. Chez Neozone, j’interviens pour vous faire découvrir ces sujets fascinants, qui peuvent apporter de grands changements dans la société et qui méritent d’être mis en lumière. De nature curieuse et créative, j’ai toujours voulu devenir une journaliste web francophone. Après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise en droit privé à… Voir plus »
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page