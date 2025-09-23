L’entreprise française Keey Aerogel dévoile un isolant thermique en aérogel de silice

Keey Aerogel ambitionne de devenir l'industriel Européen de la production d'aérogel et entend bien se différencier des concurrents avec sa démarche écologique.

Keey Aerogel développe un isolant thermique composé à base de 98 % d'air et 2 % de silice issue des déchets de construction. Crédit photo : Keey Aerogel (capture d'écran vidéo YouTube)

Dix ans après sa naissance, Keey Aerogel, entend passer le cap de l’industrialisation avec son isolant thermique, l’aérogel « vert ». Composé à 98 % d’air et de seulement 2 % de silice, l’aérogel a été inventé, il y a presque 100 ans par Steven Kistler. Le hic ? La production de ce gel isolant était loin d’être un modèle d’écologie et de rentabilité. De plus, jusqu’ici, les entreprises productrices d’aérogel étaient majoritairement américaines et chinoises. L’Alsacien Keey Aerogel cherche donc à se faire une place en tant que seul européen sur ce marché. Aussi, pour se différencier, il a choisi de la silice extraite des déchets de construction là où ses concurrents choisissent de la silice synthétique. La Start-up qui sera bientôt industrialisée, propose donc une démarche audacieuse, produire à grande échelle le tout premier aérogel vert au monde.

L’industrialisation en ligne de mire

Après sept ans de R&D intensive et l’obtention de plusieurs brevets, l’entreprise a levé 18 millions d’euros. Un investissement colossal, qui va lui permettre de passer à l’échelle industrielle, de doubler ses effectifs (actuellement 12 salariés) et de construire une deuxième usine. Si Keey Aerogel fournit déjà les secteurs de la construction, de l’aéronautique, cette levée de fonds va lui permettre de se positionner comme un acteur clé sur le marché des batteries pour véhicules électriques.

L’aérogel est fabriqué à partir de déchets de construction. Crédit photo : Keey Aerogel (capture d’écran vidéo YouTube)

L’aérogel est, en effet, idéal pour améliorer leur durabilité et réduire les risques d’incendie. Avec l’ambition de quadrupler son chiffre d’affaires en 2025 et de produire jusqu’à 10 000 mètres cubes d’aérogel par an, Keey Aerogel montre que l’innovation décarbonée peut aussi être une opportunité économique majeure. Le projet est clair : développer un réseau d’usines locales pour accélérer la transition énergétique et renforcer l’autonomie industrielle de l’Europe.

La circularité, une autre ambition de Keey aérogel

Au lieu d’utiliser des dérivés synthétiques de la silice, Keey Aerogel fabrique son aérogel à partir des déchets de construction. Ces déchets, qui regorgent de silice, deviennent la matière première d’un isolant innovant à l’empreinte carbone très faible. Et ce n’est pas tout ! L’entreprise a développé un système de production en continu basé sur des micro-usines. Plutôt que de stocker et de transporter les matériaux à chaque étape, tout se fait sur place, directement à côté des clients.

Keey Aerogel souhaite industrialiser sa solution d’isolation pour une production à plus grande échelle. Crédit photo : Keey Aerogel (capture d’écran vidéo YouTube)

Ce modèle local et circulaire permettra non seulement de réduire l’impact environnemental, mais aussi de proposer un produit plus compétitif que ses homologues internationaux. Avec ce procédé signature, Keey Aerogel souhaite devenir un géant industriel d’aérogel en Europe. Une preuve que l’innovation et l’écologie peuvent faire bon ménage. Plus d’informations sur le site officiel keey-aerogel.com. Que pensez-vous de cet isolant issu des déchets de construction ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

keey-aerogel.com
