L’entreprise française Sunology dévoile une batterie résidentielle modulaire de 8 800 Wh

Que ce soit pour réduire leur facture d’énergie, leur dépendance au réseau de distribution public ou pour valoriser leur patrimoine, de nombreux Français se tournent vers le solaire. D’après des estimations issues d’une étude d’ENEDIS et publiées sur Effy, au deuxième trimestre de l’année 2024, 556 039 foyers étaient équipés d’un système d’autoconsommation photovoltaïque. Par ailleurs, 69 % des personnes qui ont opté pour le solaire ont décidé de combiner leurs panneaux à un dispositif de stockage d’énergie. Face à ces chiffres encourageants et pour permettre aux ménages de profiter davantage de l’électricité produite par leurs modules photovoltaïques, certaines entreprises françaises se sont lancées dans la fabrication de batteries résidentielles, à l’instar de la marque Sunology. Basée dans le département de la Loire-Atlantique, cette société a récemment dévoilé le Storey, un système de stockage avec une capacité pouvant aller jusqu’à 8,8 kWh.

Des modules de 2 200 Wh

Le Storey est un système de stockage résidentiel d’une capacité de 2 200 Wh et d’une puissance de 500 W. Tout comme la majorité des batteries résidentielles proposées sur le marché, il est modulaire. En d’autres termes, un ménage peut combiner plusieurs dispositifs, en fonction de ses besoins de stockage. Selon Sunlogy, il est possible de connecter jusqu’à quatre modules pour augmenter sa capacité à 8 800 Wh, soit 8,8 kWh, et bénéficier d’une puissance de sortie de 2 000 W. D’après l’entreprise française, chaque module dispose d’un onduleur intégré pour plus de flexibilité lors de l’installation et son efficacité est d’environ 90 %.

Une compatibilité étendue

Bien que le Storey soit déjà équipé d’un onduleur, il peut être combiné à tous les dispositifs de conversion d’énergie conçus par d’autres marques. D’autre part, il est compatible avec les installations électriques monophasées et triphasées. Concernant l’installation, la solution de stockage d’énergie de Sunology peut être connectée directement au tableau électrique d’un logement, dans le cas où celui-ci est équipé de panneaux photovoltaïques intégrés à sa toiture. Pour les kits plug and play, il suffit de brancher la batterie résidentielle à une prise secteur classique afin qu’elle puisse alimenter le réseau électrique d’une maison en énergie solaire, quand cela est nécessaire. À noter qu’en cas de panne de courant, les équipements électroménagers et les autres appareils, comme les smartphones, peuvent être directement branchés à des prises intégrées au système de stockage.

Une application mobile pour la gestion de l’énergie

Pour permettre aux ménages de gérer efficacement le stockage et l’utilisation de l’énergie solaire générée par leurs panneaux photovoltaïques, Sunology met à leur disposition une application mobile. Cette dernière permet de surveiller le fonctionnement du Storey, grâce à des données diffusées en temps réel. Outre l’application, le système de stockage d’énergie peut être couplé à d’autres solutions de surveillance et de mesure conçues par l’entreprise française. Celles-ci offrent, entre autres, la possibilité de déterminer les variations de production d’énergie grâce à des prévisions météorologiques.

Au niveau de la durée de vie, la batterie résidentielle peut supporter jusqu’à 7 500 cycles de charge, selon Sunology, et est couverte par une garantie de 15 ans. Son prix de lancement est de 1 390 € TTC. Plus d’informations sur sunology.eu. Cette batterie résidentielle équipera-t-elle prochainement votre domicile ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .