L’entreprise Readmoo dévoile la première liseuse couleur pliable au monde

Readmoo a annoncé lors du salon Touch Taiwan 2025 une liseuse dotée d’un écran pliable. Les smartphones à écran pliable existent déjà depuis un moment. Cependant, avec la mooInk V conçue en collaboration avec E Ink, la marque taïwanaise fondée en 2012 affirme être la première au monde à appliquer ce concept à une liseuse. Qui plus est, Readmoo a opté pour un écran couleur. Une première mondiale pour ce genre d’appareil conçu pour la lecture de livres électroniques ! Il est clair qu’avec ce nouveau produit, le fabricant souhaite offrir aux utilisateurs une expérience plus que jamais proche de celle d’un livre.

Des couleurs plus vives

La mooInk V arbore un écran pliable couleur fourni par E Ink (Electronic ink). Celui-ci a fait l’objet de neuf années de recherche et de développement. Lorsqu’elle est dépliée, la liseuse fait 8 pouces. Sa technologie d’affichage Gallery 3 est bien plus avancée que la Kaleido 3 qui équipe notamment la Colorsoft de Kindle. En effet, cette dernière implique l’utilisation d’un filtre de couleur posé au-dessus d’un panneau E Ink noir et blanc, limitant en conséquence la capacité de reproduction des couleurs à seulement 4 096 nuances. De son côté, la dalle couleur pliable de la mooInk V met en œuvre des capsules d’encre colorées capables de reproduire plus de 50 000 nuances avec une résolution de 330 pixels par pouce.

Conçue pour durer

En plus des couleurs plus vives, Readmoo promet un contraste plus élevé ainsi qu’une meilleure saturation. Contrairement aux écrans pliables OLED qui équipent certains smartphones, celui de la mooInk V est environ quatre fois plus épais. C’est d’ailleurs pour cette raison que ce panneau a nécessité un important travail de recherche et développement. E Ink affirme avoir réussi à optimiser la flexibilité de la charnière qui a été testée pour survivre jusqu’au moins 200 000 plis. On notera aussi le fait que le terminal bénéficie d’un châssis en alliage aluminium-magnésium qui allie solidité et légèreté.

Prix et disponibilité

Bien que la marque n’ait pas détaillé les caractéristiques physiques, il est intéressant de souligner que la mooInk V peut être ouverte à plat ou à 90 degrés, selon la configuration souhaitée. « Nous sommes très heureux que le premier lecteur de livres électroniques couleur pliable au monde soit sur le point de sortir », a s’est félicité Zhenghao Li, haut responsable chez E Ink.

Malheureusement, il n’existe pour l’heure aucune information concernant les prix et les marchés sur lesquels le nouvel appareil sera commercialisé. Plus d’infos : readmoo.com. Et vous, êtes-vous adeptes des liseuses ou restez-vous fidèles aux livres papier ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .