L’entreprise SilMach réinvente l’horlogerie suisse avec un micromoteur en silicium

Aujourd'hui, SilMach vient chambouler le secteur de l'horlogerie, ouvrant une ère où le silicium pourrait bien détrôner le quartz.

Martheleonie Guizock Envoyer un courriel 23 septembre 2025
Les moteurs silicium MEMS.
Le micromoteur en silicium MEMS développé par SilMach, pour information la partie bleue est le bout d'un doigt ganté pour donner un ordre d'idée de la dimension du micromoteur. Crédit photo : TheTimeChanger Watch (capture d'écran vidéo YouTube)

Il y a 50 ans, l’invention du quartz a chamboulé le monde de l’horlogerie. Mais qui aurait cru que c’est un micromoteur en silicium qui allait, à son tour, potentiellement bouleverser l’industrie ? C’est le pari fou de SilMach, une entreprise française qui réinvente l’horlogerie traditionnelle en remplaçant les engrenages et les ressorts par un « cœur » en silicium. Cette innovation de taille remet en question 400 ans de mécanique et les fondements mêmes de l’horlogerie suisse. Mais cet exploit reste bien français, prouvant que l’héritage et l’ingéniosité de l’Hexagone ont toujours leur place dans l’univers du luxe.

Un moteur tout petit, pour de grandes performances

Basée à Besançon, SilMach a fait de l’innovation sa marque de fabrique. Elle a mis au point un micromoteur MEMS programmable, qui est un modèle de compacité : à peine un millimètre d’épaisseur. Fabriqué en silicium, il est non seulement robuste, mais aussi amagnétique, un avantage considérable pour les montres. Il offre surtout un contrôle ultra-précis du mouvement, ce qui permet de se passer des mécanismes complexes et ancestraux. Cette innovation n’est pas passée inaperçue : elle a été récompensée à plusieurs reprises, notamment au CES de Las Vegas et au salon Micronora en 2024.

Un micromoteur en silicium installé sur une carte électronique de montre.
Le micromoteur en silicium révolutionne le monde de l’horlogerie. Crédit photo : SilMach

Quand la modernité rencontre la tradition

Avec son micromoteur en silicium, SilMach a décidé d’aller au-delà de l’électronique grand public pour s’attaquer au défi de l’horlogerie de luxe. Pour prouver son potentiel, l’entreprise a collaboré avec le célèbre designer horloger Alain Silberstein. De cette belle collaboration, est née TheTimeChanger, une montre en édition limitée (300 exemplaires) qui réussit l’exploit de marier la modernité du micromoteur en silicium avec le charme de l’horlogerie à aiguilles.

 

Le « cœur » en silicium rend possibles des fonctions horlogères complexes, comme le « retour-en-vol » et la « rattrapante ». Concrètement, vous pouvez figer l’aiguille sur une simple pression d’un bouton, et dès que vous le relâchez, l’aiguille rattrape son retard instantanément. L’utilisation de cette technologie est une approche qui fait écho à la crise du quartz des années 1970, qui avait déjà secoué l’horlogerie.

Une montre développée avec la technologie MEMS.
Le micromoteur en silicium a trouvé sa place au sein de l’horlogerie se luxe, cette collaboration avec Alain Silberstein en est la preuve. Crédit photo : The Time Changer

L’horlogerie suisse bientôt plus qu’un souvenir ?

Faut-il vraiment présenter l’horlogerie suisse ? Mondialement reconnue pour la précision et la qualité de ses montres, elle est avant tout un symbole de savoir-faire artisanal. On peut alors se demander : que pensent les puristes de l’innovation disruptive de SilMach ? Depuis les origines lointaines de l’horlogerie autour du XVI siècle, le savoir-faire artisanal a toujours su se mêler aux innovations et à la technologie de son temps.

Un homme fabrique et vérifie une montre.
L’horlogerie artisanale est une affaire de précision. Crédit photo : The Time Changer

Ce qui a donné lieu à de nombreux « âges d’or » de l’horlogerie suisse, qui elle, est devenue un héritage au fil du temps. Avec le micromoteur MEMS programmable, ce n’est peut-être qu’un nouveau chapitre qui s’ouvre pour asseoir l’hégémonie suisse. plus d’informations sur le site silmach.com. Selon vous, cette innovation est-elle une menace ou une nouvelle opportunité pour l’horlogerie traditionnelle ?

