L’entreprise SolReina transforme les portails et portes de garage en panneaux solaires

Et si la prochaine révolution solaire commençait juste devant votre garage, sans travaux, sans chantier et avec un petit air futuriste qui ferait même sourire vos voisins ?

Photo de Méline Kleczinski Méline Kleczinski Follow on LinkedIn 4 décembre 2025
Une porte de garage en panneaux photovoltaïques.
Solreina propose une large gamme de produits photovoltaïques intégrés au bâtiment, dont des portes de garage. Crédit photo : Solreina (amélioration netteté IA)

Nous n’y pensons pas toujours, mais dans le cas d’une maison avec un garage attenant, celui-ci est responsable de pertes de chaleur, par sa porte. En effet, la plupart des garages sont « livrés » avec une porte lambda, non isolée, sauf si vous avez fait le choix d’un modèle de porte déjà isolée. Et, si cette même porte pouvait produire de l’électricité ? Aujourd’hui, je vous parle d’un concept qui propose ceci : la porte solaire SolReina, un système innovant breveté (brevet n° ES1284049) qui transforme une simple porte en véritable porte du Soleil. SolReina, nous vous en avons déjà parlé, car ce sont aussi les mêmes inventeurs que les fenêtres solaires présentées dans cet article. Avant d’installer quoi que ce soit, notez aussi que l’isolation des portes de garage n’est pas si simple, comme le rappelle Batiweb, cette solution pourrait donc séduire de nombreux propriétaires. Découverte.

Un concept solaire qui transforme l’entrée de la maison

La porte solaire SolReina n’est pas une simple mise à jour moderne de votre porte actuelle. Non, non… c’est une véritable mutation. Grâce à son intégration photovoltaïque (BIPV), elle produit de l’énergie comme un panneau traditionnel, tout en assurant une isolation thermique et acoustique impressionnante. Une triple fonction qui, personnellement, me parle énormément quand j’entends le vent siffler à travers ma propre porte de garage dès que l’hiver arrive. Le panneau avant est en verre haute transparence, garni de cellules mono ou polycristallines. Le panneau arrière, lui, embarque une feuille isolante et un vitrage de sécurité trempé. Résultat : une porte solaire performante, esthétique et surtout prête à encaisser les hivers d’Île-de-France ou d’ailleurs sans broncher.

Un portail d'entrée photovoltaïque.
Un portail d’entrée photovoltaïque pour produire de l’énergie tout en protégeant votre habitation. Crédit photo : Solreina

Sécurité, robustesse et confort d’utilisation

SolReina a pensé à tout : sécurité contre les intrusions, protection contre les éclats en cas de bris, résistance élevée au vent, étanchéité totale grâce à des joints périphériques… même les bourrasques les plus violentes n’auront qu’à bien se tenir. Le verre trempé extérieur de 8 mm reste intact en cas d’impact, et si jamais il venait à casser, les fragments restent collés, limitant les risques. Ajoutez à cela un système d’ouverture automatisé avec codage radio inviolable : il devient très difficile pour un intrus de forcer l’accès. Et, autant vous dire que ça change de certaines portes de garage qui grincent à la moindre ouverture.

Les points clés à retenir

  • Production d’énergie photovoltaïque intégrée
  • Isolation thermique et acoustique renforcée
  • Résistance au vent et à la pluie
  • Sécurité accrue grâce au vitrage trempé
  • Aucun chantier nécessaire : installation en remplacement de la porte
  • Large choix de finitions, formes et couleurs
  • Automatisme sécurisé et stable

Une intégration architecturale qui ouvre de nouvelles possibilités

Pour les maisons modernes comme pour les bâtiments industriels, SolReina propose une palette impressionnante de designs. Entre les couleurs, les motifs, les structures de verre et les formats, on a presque l’impression de choisir une façade personnalisée. Pour moi qui passe beaucoup trop de temps sur les photos d’architectures futuristes, ces portes ressemblent à un petit rêve solaire posé à l’entrée de la maison. Et, si vous cherchez des astuces pour réduire la facture de chauffage, nous avions consacré cet article à quelques conseils pertinents ! Résultat : un équipement énergétique qui produit, protège, isole… et embellit.

Un hangar avec des portes photovoltaïques.
Solreina propose de nombreuses solutions pour l’intégration du photovoltaïque au bâtiment. Crédit photo : Solreina

Le tout sans toucher à la toiture, ni lancer le moindre chantier poussiéreux. Honnêtement, si je pouvais installer ça demain dans mon garage de Réau, je le ferais sans hésiter. Plus d’informations sur le site solreina.com. Et vous, seriez-vous prêt à transformer votre porte de garage en centrale solaire, grâce à SolReina ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

