LENZ dévoile le VIZZ™, un collyre qui corrige pendant 10 h la vision de près (presbytie)

Si vous étiez presbyte, quel serait votre rêve ? Sans doute voir de nouveau de près sans lunettes. Les collyres habituellement utilisés pour les adultes atteints de presbytie sont particulièrement… peu efficaces, surtout pour les presbytes avancées. Vision nocturne altérée, maux de tête, rougeur, la liste des effets secondaires peut être longue, tout ça pour une amélioration temporaire de sa vision. La société Pharmaceutique LENZ a mis au point une solution sans effets secondaires pour une vision améliorée pendant dix heures d’affilée. Découvrons-la.

VIZZ bientôt la norme du traitement de la presbytie

Vizz, collyre à base d’acéclidine, a été approuvé en octobre 2024 par la FDA, entendez, l’équivalent américain de l’ANSM (L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) en France. Après avoir reçu les résultats d’essais de LENZ, la FDA a été convaincue de l’efficacité de ce nouveau produit. Et pour reprendre les propos Eef Schimmelpennink, directeur des laboratoires LENZ, VIZZ serait le meilleur de sa catégorie et l’unique solution ophtalmique à préservation ciliaire des pupilles. En effet, de nombreux patients déplorent très souvent une stimulation intense des muscles ciliaires avec les traitements existants.

L’acéclidine, l’ingrédient secret de ce nouveau collyre

L’acéclidine n’est pas un nouveau composé chimique et son utilisation en ophtamologie n’est pas non plus nouvelle. Cette substance chimique fait généralement partie de la composition des traitements pour le glaucome. En 2021, Vuity, le premier collyre destiné aux presbytes à base de pilocarpine a vu le jour. Cependant, il présentait des effets secondaires qui pèsent plus forts que les bénéfices de cette solution. Il aura donc fallu affecter l’acéclidine dans la formule des collyres pour presbytes pour obtenir de meilleurs résultats sans les effets indésirables (on l’espère.).

Améliorer, pas soigner…

Malgré cette avancée dans le traitement de la presbytie, VIZZ n’est pas à titre curatif même s’il améliore nettement mieux la vision. Mais c’est déjà bien de pouvoir se passer à nouveau de lunettes pour 10 heures, au-delà même d’une journée de travail. Pratique non ? Les presbytes américains (128 millions) doivent encore prendre leur mal en patience, car il faut attendre encore trois mois avant la commercialisation de ces nouvelles gouttes.

Et les presbytes du reste du monde ? Au nombre d’1,8 milliard, ils y auront probablement accès chez leur pharmacien lorsque VIZZ sera sur le marché. Plus d’informations sur le site LENZ. Proches presbytes ou vous-même, qu’est-ce que ça fait de savoir qu’une telle solution existe ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .