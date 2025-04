L’éolienne à lévitation magnétique Eolic Wall serait prête à être commercialisée

Le contexte environnemental actuel pousse l’humanité à chercher des alternatives écologiques aux combustibles fossiles qui constituent d’importantes sources d’émission de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables telles que le solaire et l’éolien sont ainsi de plus en plus convoitées. Force est cependant de constater que par rapport aux panneaux solaires photovoltaïques, les turbines éoliennes sont moins populaires auprès des particuliers. Selon les statistiques, les installations solaires sur toiture représentent 40 % de la capacité mondiale d’énergie solaire déployée, contre seulement 1 % pour les éoliennes domestiques en proportion de la capacité d’énergie éolienne distribuée. Avec son éolienne à lévitation magnétique éponyme, la jeune entreprise péruvienne Eolic Wall veut changer la donne.

Une éolienne modulaire

L’Eolic Wall est un générateur innovant à forte densité énergétique qui ambitionne de démocratiser l’utilisation de l’électricité produite à partir du vent auprès des ménages et des entreprises. Elle mise sur une conception modulaire associée à une taille compacte. Grâce justement à ses dimensions plus petites par rapport aux éoliennes conventionnelles, cette machine révolutionnaire a de quoi répondre aux besoins des utilisateurs. Cela en fait aussi une solution adaptée aux zones urbaines et aux milieux restreints. Les modules, peu encombrants, sont empilables. Cette possibilité est bénéfique dans la mesure où elle augmente le rendement par alignement aérodynamique.

Une baisse considérable de la friction

Comme indiqué plus haut, l’une des principales particularités de l’Eolic Wall est son fonctionnement qui repose sur un phénomène connu sous le nom de lévitation magnétique. Concrètement, le rotor est suspendu dans le vide grâce à une force magnétique. Du fait de l’absence de contact entre les pièces mécaniques, la friction est quasi nulle. Cela a pour effet d’augmenter l’efficacité ainsi que la durée de vie de l’éolienne dans son ensemble. De plus, cette conception réduit les bruits engendrés par la rotation de la turbine. Son rendement particulièrement élevé fait de ce générateur éolien une option idéale pour les ménages et les entreprises à la recherche d’une solution énergétique économique, performante et durable.

Un mur éolien

L’Eolic Wall ouvre une nouvelle ère pour l’énergie éolienne. Considérée par certains comme un mur éolien, elle se veut intéressante de par son design modulaire conçu pour suivre l’évolution des besoins et contribuer ainsi à la décarbonation du secteur énergétique. De plus, le déploiement d’un tel système allège la charge qui pèse sur le réseau électrique. Pour l’instant, nous ne savons pas encore quand aura lieu le lancement commercial de cette éolienne révolutionnaire.

Néanmoins, notre source affirme qu’elle est prête à « aider le secteur ». Plus d’infos : eolicwall.com. Que pensez-vous de cette éolienne domestique ? Seriez vous prêts à l’adopter chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .