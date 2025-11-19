« L’équivalent de deux radiateurs », ce panneau solaire chauffe votre maison avec le soleil

La jeune entreprise française Air Booster a mis au point un système de chauffage résidentiel qui fonctionne avec l’énergie solaire. Une solution qui s’annonce à la fois économique et durable.

Marc Odilon Follow on X Envoyer un courriel 19 novembre 2025
0 2 minutes de lecture
Le chauffage solaire Solar Boost.
Un système de chauffage solaire qui s'installe en façade et qui permet d'alléger ses factures d'énergie. Crédit photo : Air Booster

Air Booster est une start-up française basée à Bordeaux. Elle a été cofondée en 2019 par Christophe Fourcaud et Mathieu Dessans. Alors que la transition énergétique est devenue une priorité mondiale, la solution qu’elle a développée pourrait réduire en même temps les factures énergétiques et l’empreinte carbone des bâtiments. Baptisée Solar Boost, il s’agit d’un panneau solaire mural capable de chauffer l’air intérieur d’une maison. Concrètement, le module solaire fait office de capteur passif. Le jour, il emmagasine la chaleur du rayonnement solaire et la restitue sous forme d’air chaud insufflé à l’intérieur à travers une unité appelée Solar Box. Fait intéressant, le système est conçu pour fonctionner tout au long de l’année.

Un fonctionnement ingénieux

En hiver, la solution d’Air Booster permet de s’affranchir des systèmes de chauffage conventionnels en chauffant l’intérieur des bâtiments. En été, son fonctionnement s’inverse pour favoriser le rafraîchissement nocturne en captant l’air frais extérieur. Ce double usage renforce son intérêt dans un contexte de changement climatique où les besoins en confort thermique évoluent rapidement. Si l’on en croit les données mises en ligne par l’entreprise, un seul panneau Solar Boost peut délivrer une puissance équivalente à deux radiateurs électriques standards. Autant dire qu’il s’agit d’une innovation qui peut réduire significativement la consommation d’électricité ou de gaz. À ce propos, la start-up bordelaise promet jusqu’à 83 % de baisse sur la facture énergétique.

Un panneau pour le chauffage solaire.
Le Solar Boost est un chauffage solaire sous forme d’un panneau à installer en façade. Crédit photo : Air Booster

Une solution écologique

Comme je l’ai indiqué ci-haut, l’utilisation de ce dispositif de chauffage fonctionnant avec l’énergie solaire est également censée réduire considérablement les émissions de CO₂ des ménages. En France, selon l’Ademe (Agence de la transition écologique), le chauffage représente près de deux tiers de la consommation énergétique des foyers. La mise en œuvre de solutions alimentées par des énergies renouvelables pourrait donc changer la donne. Il faut savoir que le Solar Boost est le fruit de plus de trois ans de recherche et développement. Son design discret lui permet d’être posé facilement sur les façades des bâtiments.

Révélée lors de la COP30 au Brésil

En parlant d’installation, Air Booster avance que son produit a été conçu pour pouvoir être déployé rapidement, sans nécessiter de travaux lourds ni de compétences techniques particulières. La société vise ainsi à toucher un large éventail de clientèle, des maisons individuelles aux bâtiments collectifs. Le Solar Boost convient aussi bien aux villes qu’aux constructions en milieu rural. D’ailleurs, dans les régions où le chauffage représente une part importante des dépenses des ménages, le système peut réduire la précarité énergétique.

Principe de fonctionnement du Solar Boost.
Principe de fonctionnement du Solar Boost de Air Booster. Crédit photo : Air Booster

À noter que lors de la COP30 organisée à Belém, au Brésil, cette solution made in France a été mise en avant pour son approche low-tech et accessible. Plus d’infos : airbooster.fr. Connaissiez-vous ce système de chauffage solaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Rejoignez nos 950 000 abonnés via notre Newsletter , Google Discover et WhatsApp
Via
sudouest.fr
Source
airbooster.fr
Tags
Marc Odilon Follow on X Envoyer un courriel 19 novembre 2025
0 2 minutes de lecture

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020 comme journaliste scientifique. Avant que je me lance dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires… Voir plus »
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page