« L’équivalent de deux radiateurs », ce panneau solaire chauffe votre maison avec le soleil

Air Booster est une start-up française basée à Bordeaux. Elle a été cofondée en 2019 par Christophe Fourcaud et Mathieu Dessans. Alors que la transition énergétique est devenue une priorité mondiale, la solution qu’elle a développée pourrait réduire en même temps les factures énergétiques et l’empreinte carbone des bâtiments. Baptisée Solar Boost, il s’agit d’un panneau solaire mural capable de chauffer l’air intérieur d’une maison. Concrètement, le module solaire fait office de capteur passif. Le jour, il emmagasine la chaleur du rayonnement solaire et la restitue sous forme d’air chaud insufflé à l’intérieur à travers une unité appelée Solar Box. Fait intéressant, le système est conçu pour fonctionner tout au long de l’année.

Un fonctionnement ingénieux

En hiver, la solution d’Air Booster permet de s’affranchir des systèmes de chauffage conventionnels en chauffant l’intérieur des bâtiments. En été, son fonctionnement s’inverse pour favoriser le rafraîchissement nocturne en captant l’air frais extérieur. Ce double usage renforce son intérêt dans un contexte de changement climatique où les besoins en confort thermique évoluent rapidement. Si l’on en croit les données mises en ligne par l’entreprise, un seul panneau Solar Boost peut délivrer une puissance équivalente à deux radiateurs électriques standards. Autant dire qu’il s’agit d’une innovation qui peut réduire significativement la consommation d’électricité ou de gaz. À ce propos, la start-up bordelaise promet jusqu’à 83 % de baisse sur la facture énergétique.

Une solution écologique

Comme je l’ai indiqué ci-haut, l’utilisation de ce dispositif de chauffage fonctionnant avec l’énergie solaire est également censée réduire considérablement les émissions de CO₂ des ménages. En France, selon l’Ademe (Agence de la transition écologique), le chauffage représente près de deux tiers de la consommation énergétique des foyers. La mise en œuvre de solutions alimentées par des énergies renouvelables pourrait donc changer la donne. Il faut savoir que le Solar Boost est le fruit de plus de trois ans de recherche et développement. Son design discret lui permet d’être posé facilement sur les façades des bâtiments.

Révélée lors de la COP30 au Brésil

En parlant d’installation, Air Booster avance que son produit a été conçu pour pouvoir être déployé rapidement, sans nécessiter de travaux lourds ni de compétences techniques particulières. La société vise ainsi à toucher un large éventail de clientèle, des maisons individuelles aux bâtiments collectifs. Le Solar Boost convient aussi bien aux villes qu’aux constructions en milieu rural. D’ailleurs, dans les régions où le chauffage représente une part importante des dépenses des ménages, le système peut réduire la précarité énergétique.

À noter que lors de la COP30 organisée à Belém, au Brésil, cette solution made in France a été mise en avant pour son approche low-tech et accessible. Plus d'infos : airbooster.fr.