Les batteries des voitures électriques pourraient avoir une seconde vie avec cette invention

Alors que la demande en batteries lithium-ion explose, il devient crucial d’améliorer cette technologie. En effet, malgré les critiques dont elles font l’objet en raison notamment de leur conception qui implique l’utilisation de métaux stratégiques tels que le nickel et le cobalt. Ces batteries sont très convoitées en raison de leur densité énergétique plus élevée par rapport à celle d’autres accumulateurs existants. À cela s’ajoute le fait qu’elles ont un faible taux d’autodécharge. Autrement dit, elles conservent leur charge plus longtemps en cas de non-utilisation.

Une invention qui pourrait révolutionner les batteries lithium

Avec son invention baptisée Bi-Level Equalizer, Sandrine Mubenga, originaire du Congo et professeure en génie électrique à l’Université de Toledo (Ohio) et professeure associée à l’Université de Kinshasa, veut rendre les batteries lithium encore plus performantes et plus durables. Au-delà des avantages cités ci-dessus, il faut dire que la technologie lithium-ion a aussi ses limites. Elle souffre par exemple d’un problème de déséquilibre de charge car les cellules intégrées dans les batteries présentent une capacité de charge différente. Ce phénomène augmente le risque de surchauffe.

Sandrine Mubenga primée aux États-Unis pour son invention « Bi-Level Equalizer »https://t.co/gouoAFTmlB pic.twitter.com/ROW1dL0CKY — Radio Okapi (@radiookapi) July 20, 2025

Optimiser la répartition de la charge

L’utilisation d’un égaliseur de charge peut résoudre ce problème. Le Bi-Level Equalizer consiste ainsi en un système intelligent qui optimise la répartition de la charge entre les cellules d’une batterie lithium-ion. Développée en partenariat avec Thomas Stuart de l’Université de Toledo, cette solution révolutionnaire est capable d’augmenter la capacité énergétique de près de 30 % tout en prolongeant la durée de vie des cellules, et donc de la batterie. Concernant le coût de mise en œuvre, il est de seulement 1,30 dollar par cellule, ce qui est relativement inférieur à celui d’un égaliseur actif estimé à environ 10 dollars par cellule.

Un égaliseur unique en son genre

En effet, le Bi-Level Equalizer est un égaliseur de charge hybride, situé à mi-chemin entre un égaliseur passif et un égaliseur actif. Le premier, moins onéreux, avec un coût de mise en œuvre avoisinant 1 dollar par cellule, agit uniquement pendant la charge et ne fait que dissiper l’énergie au lieu de la répartir uniformément dans les cellules. Le dernier, lui, est plus efficace en permettant une meilleure répartition de l’énergie pendant la charge et la décharge, mais a l’inconvénient d’être coûteux.

Selon les explications de Sandrine Mubenga, sa conception qui conjugue rentabilité et efficacité énergétique fait du Bi-Level Equalizer une solution adaptée au recyclage des batteries usées. Concrètement, il permet de réutiliser les cellules encore fonctionnelles. Cette approche circulaire devrait bien évidemment réduire les coûts de production et limiter la dépendance aux matières premières. À noter que cette invention a récemment été brevetée (US12355278B2) par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO).