Les batteries domestiques (résidentielles) présentent-elles un risque d’incendie ?

Les systèmes de stockage sur batterie deviennent un élément essentiel de la transition énergétique. Cependant, malgré cette évolution positive, bon nombre de foyers s’inquiètent des risques d’incendie potentiels associés à ces dispositifs. Y a-t-il un risque qu’ils prennent feu comme les batteries des véhicules électriques ? Des chercheurs allemands ont essayé de répondre à cette question en effectuant une analyse quantitative et une comparaison des incendies associés aux systèmes de stockage résidentiel à d’autres incendies courants. Tels que ceux de systèmes photovoltaïques, de véhicules électriques et thermiques, les incendies domestiques généraux et ceux causés par les appareils électroménagers. Notons qu’en 2024, on comptait environ 1,4 million de batteries domestiques en Allemagne, un chiffre qui a presque doublé par rapport à l’année précédente.

La probabilité d’incendie est très faible

Les auteurs de l’étude indiquent que la probabilité qu’un incendie touche une batterie domestique est très faible par rapport à un incendie domestique en général. D’après leurs conclusions, elle serait de 0,005 % par an, soit 50 fois inférieure. Une probabilité qui se rapproche de celle d’un sèche-linge, estimée à 0,0037 %. Selon eux, les risques d’incendie sont également très faibles pour la plupart des appareils électroménagers, mais les systèmes photovoltaïques affichent une probabilité encore plus faible (0,0014 %), environ trois fois inférieure à celle des systèmes de stockage d’énergie. Il en est de même pour les unités de refroidissement, dont la probabilité d’incendie est estimée à 0,0012 % par an. Pour les véhicules thermiques et électriques, en revanche, la probabilité d’incendie est largement supérieure à celle d’une batterie de stockage résidentielle, soit respectivement 18 fois et 4 fois supérieure.

Utilisation de robots d’indexation

Les chercheurs auraient utilisé des robots d’indexation, tels que Talkwalker et Youscan, pour collecter des informations dans la presse locale et les rapports des pompiers disponibles en ligne. Ils ont expliqué que les données scientifiques sur les incendies impliquant des systèmes de stockage résidentiel en Allemagne n’étaient pas accessibles. « La collecte de données était quelque peu entravée par les normes strictes de confidentialité dans le pays et les pratiques gouvernementales hétérogènes en la matière », ajoutent-ils. Cependant, pour garantir la fiabilité des incidents identifiés, ils soumettent chaque rapport à un processus de validation par recoupement avec des sources indépendantes comme des articles de presse. Ils procèdent ensuite à une vérification minutieuse pour chaque cas afin de confirmer que l’incendie provient bien d’une batterie domestique.

Des incendies plus dangereux que ceux des appareils électroménagers

Bien que la probabilité d’incendie d’un système de stockage résidentiel (SSR) soit très faible, les auteurs de l’étude avertissent que si cet appareil prend feu, les conséquences peuvent être très graves. Selon eux, les incendies touchant les systèmes de stockage résidentiels peuvent être plus dangereux que ceux d’un sèche-linge. Ils expliquent que, contrairement aux appareils électroménagers, les SSR contiennent de l’énergie électrique stockée. Ce qui peut entraîner des emballements thermiques, des incendies à haute température et des émissions de gaz potentiellement dangereuses.

Pour eux, il est important d’évaluer quantitativement et de comparer la probabilité d’incendie de ces dispositifs avec d’autres incendies courants, surtout face à l’adoption croissante de SSR dans les ménages allemands. Cela peut contribuer à renforcer la confiance du public dans la sécurité de ces technologies et à favoriser une prise de décision plus éclairée. Et plus encore, permettre aux décideurs politiques de s’appuyer sur ces résultats pour élaborer des réglementations et des normes de sécurité incendie adaptées. Pour information, leur étude a été publiée dans la revue ScienceDirect. Faites vous partie de ces personnes qui ont des préjugés à propos des batteries électriques ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .