Les boudins de porte isolants sont-ils réellement efficaces pour réduire vos factures ?

Le froid, ou plutôt la fraîcheur s’installe depuis quelques jours dans ma région… À peine 10° C au petit matin, cela pique un peu, après l’été ! Si vous possédez des portes anciennes, vous devez savoir que l’air passe parfois par l’embrasure, même si elles sont bien fermées. Pour éviter ces courants d’air indésirables, deux solutions s’offrent à vous : remplacer la porte par un modèle récent et plus étanche, ou installer des accessoires simples comme des boudins, des bas de porte adhésifs ou vissés. Pour ce qui est de l’espace laissé libre entre deux pièces, généralement au niveau du sol, le seuil de porte isolant, est la solution la plus simple et durable. Elle comble le vide sous la porte et bloque le passage de l’air. Selon l’ADEME, limiter les infiltrations d’air froid fait partie des éco-gestes recommandés pour améliorer la performance énergétique d’un logement. Et, croyez-moi, cela change vraiment la donne au quotidien.

Mon expérience avec les bas de portes isolants

Chez moi, j’ai commencé par en installer sur la porte de ma véranda qui donne directement sur l’extérieur. Comme elle n’est pas chauffée, je voyais bien que de l’air froid s’infiltrait vers la maison. Puis, j’ai rapidement compris l’intérêt d’en mettre aussi sur ma porte d’entrée. Résultat : plus de sensations de courant d’air désagréable dès que je m’installais dans mon canapé. J’ai poussé l’expérience plus loin en équipant également les portes des chambres et de la salle de bain. Mon objectif ? Maintenir mes 21 °C dans la pièce à vivre et la cuisine ouverte, tout en gardant les chambres à 16 °C. Grâce aux bas de portes isolants, l’air frais reste dans les pièces moins chauffées, et la chaleur ne file pas par-dessous les portes. Simple et efficace, même sans gros travaux d’isolation.

Les avantages concrets des barres de seuil

Installer des bas de porte, ce n’est pas seulement un confort immédiat, c’est aussi un geste malin pour votre portefeuille et votre tranquillité.

Moins de déperditions thermiques : elles limitent le passage d’air entre les pièces chauffées et non chauffées.

Des économies de chauffage : en réduisant les infiltrations, on chauffe moins pour la même température ressentie.

Un meilleur confort : fini la sensation désagréable d’un petit souffle froid sur les chevilles.

Polyvalence : elles fonctionnent sur parquet, carrelage, stratifié ou moquette.

Bonus inattendu : elles font barrière aux insectes rampants (araignées incluses, et croyez-moi, elles n’ont pas leur place dans mon salon !).

Pourquoi une simple barre de seuil peut aider à réduire vos factures de chauffage ?

Les bas de porte agissent comme de petits gardiens invisibles de votre confort. Placés entre deux pièces ou sous une porte, elles évitent aux calories de s’échapper. Certes, elles ne remplaceront pas une isolation complète ou un changement de menuiserie, mais elles constituent une première barrière très efficace contre les courants d’air parasites. Personnellement, j’ai remarqué que ma chaudière se déclenchait moins souvent depuis leur installation, et ma facture de chauffage a suivi la même tendance : une baisse bienvenue à l’heure où chaque kilowattheure compte.

Un petit investissement, une installation simple et des économies bien réelles pour lutter contre le gaspillage d'énergie.

