Les douches solaires extérieures sont-elles efficaces et quel est leur prix ?

Se doucher au jardin, sans consommer d’électricité, avec une eau chauffée au soleil et le chant des oiseaux en fond sonore ? Pour ma part, c’est un petit luxe simple… devenu indispensable dès le mois de mai. La première fois que j’ai testé une douche solaire, c’était après une session de désherbage un peu musclée. Et là, révélation : plus besoin d’enjamber toute la maison en bottes pleines de terre. Ces douches, qu’on croyait réservées aux villas avec piscine, s’invitent partout : jardin, terrasse, camping… et elles font des merveilles. Faciles à installer, elles ne consomment rien d’autre qu’un peu de soleil et permettent de ménager la chaudière. L’ADEME elle-même recommande de chauffer l’eau avec le soleil, au moyen d’un chauffe-eau, mais cela fonctionne aussi avec la douche solaire. Et, je vous explique ici pourquoi elles ont conquis une bonne partie de mon entourage dès les premiers beaux jours.

Comment fonctionne une douche solaire de jardin ?

J’étais un peu sceptique au début. Une douche sans électricité ? Dans mon jardin ? Et pourtant, le fonctionnement est d’une simplicité bluffante. Le cœur du système, c’est un réservoir noir, souvent intégré dans une colonne verticale. Ce réservoir absorbe la chaleur du soleil et chauffe naturellement l’eau qu’il contient. En plein après-midi, l’eau peut facilement dépasser les 50 °C, et on obtient une douche chaude sans allumer la moindre résistance. Les modèles testés contiennent de 20 à 40 litres, ce qui suffit largement pour plusieurs passages. Il suffit de brancher un simple tuyau d’arrosage : l’eau froide pousse l’eau chaude vers le pommeau. Et, certains modèles sont bien pensés, avec mitigeur, robinet pour les pieds (très pratique après une balade boueuse avec le chien) ou même un petit réservoir à savon.

Pas besoin de piscine pour en profiter

On a longtemps associé les douches solaires aux piscines, mais ce temps est révolu. Dès les premiers beaux jours, elles deviennent un allié pour se rafraîchir après avoir jardiné, bricolé ou tondu. Et, pour les adeptes de la vie en van, en tiny house ou en mobil-home, c’est une solution d’hygiène pratique, compacte et économique. Sans oublier les campeurs qui cherchent à gagner en autonomie et en confort. Bref, la douche solaire s’adapte à tous les modes de vie, surtout lorsqu’on cherche à allier confort estival et consommation responsable.

Quels inconvénients faut-il connaître ?

Comme tout équipement solaire, son fonctionnement reste tributaire du soleil. Par temps nuageux ou en fin de journée, l’eau peut être tiède, voire froide. Il faut aussi prévoir un bon emplacement, bien exposé, et stable (terrasse, dalle ou sol plat). Autre point à connaître : le volume est limité. Si plusieurs personnes l’utilisent à la suite, il faut attendre que l’eau chauffe de nouveau. Certains modèles d’entrée de gamme peuvent aussi être fragiles ou peu stables, donc attention au choix des matériaux. Enfin, ce n’est pas un système utilisable toute l’année, évidemment.

5 raisons d’adopter une douche solaire dès le printemps

Elle fonctionne sans électricité : l’eau est chauffée uniquement par le soleil, gratuitement.

: pas besoin de travaux ni de plomberie.

: parfait après une séance de tonte ou de désherbage.

Elle permet d’économiser l’eau chaude sanitaire : on soulage la chaudière ou le chauffe-eau principal.

Elle est accessible pour moins de 100 € : un petit investissement pour un vrai confort au quotidien.

