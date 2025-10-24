Les écouteurs sans fil avec caméra MusicCam vont faire de l’ombre aux Ray-Ban Meta

MusicCam pourrait devenir un des principaux concurrents des Ray-Ban Meta dans les mois à venir. Les caractéristiques de ces écouteurs intelligents développés par VibeLens sont plutôt intéressantes (caméra 2K, microphones utilisant l’ENC…). Ils dépassent actuellement les 440 000 € sur Kickstarter.

Les écouteurs caméra de VibeLens.
VibeLens vient de lancer une campagne Kickstarter pour ses MusiCam, des écouteurs dotés d'une caméra et de nombreuses fonctionnalités. Crédit photo : VibeLens (capture d'écran vidéo)

Lors de son lancement, les Ray-Ban Meta ont révolutionné l’interaction entre l’homme et la technologie. Ces lunettes connectées conçues par la multinationale de Mark Zuckerberg et EssilorLuxottica, un groupe franco-italien spécialisé dans l’optique, ont suscité l’intérêt de nombreux consommateurs depuis leur lancement. D’après des informations provenant de l’AFP et publiées sur Trading View, leurs ventes ont triplé durant le premier semestre de l’année 2025. Toutefois, bien que les Ray-Ban Meta dominent le marché, les consommateurs pourraient bien se tourner vers un autre produit dans un avenir proche, à savoir les écouteurs MusicCam. Développé par VibeLens, une startup sino-américaine, ce dernier est pensé pour accompagner ses utilisateurs dans leur quotidien et leurs escapades en ville ou en pleine nature.

Des vidéos, des photos et un son de très bonne facture

À l’instar des Ray-Ban Meta, MusicCam met à la disposition des utilisateurs une caméra avec laquelle ils peuvent prendre des photos et des vidéos. Elle a une résolution allant de 1080 p à 2 K et est équipée d’un système de stabilisation sur 6 axes. Ce qui permet de prendre des photos plus nettes et d’enregistrer des vidéos plus fluides, même lors d’une randonnée sur des sentiers instables ou de la pratique de sports, tels que le VTT ou la course à pied. D’autre part, son objectif est réglable à +/- 30° et s’ajuste automatiquement en fonction de la situation, garantissant un cadrage parfait.

Les MusiCam de VibeLens.
Une campagne de financement participatif est en cours pour ces écouteurs caméra. Crédit photo : VibeLens

Hormis la qualité des images, les écouteurs mis au point par VibeLens sont dotés d’un système audio à conduction osseuse, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs morceaux favoris, tout en restant attentifs aux sons extérieurs. Ils sont également équipés de microphones utilisant l’Environmental Noise Cancellation (ENC). Cette technologie atténue les bruits ambiants et améliore la clarté de la voix de l’utilisateur lors d’un appel ou de l’enregistrement d’une vidéo.

Des écouteurs intelligents et une autonomie correcte

MusicCam utilise une intelligence artificielle avancée, comme GPT-5, pour offrir davantage de possibilités aux utilisateurs. Sa caméra peut fournir des informations sur des objets ou des scènes en temps réel, grâce à un système de reconnaissance visuelle. Par ailleurs, il est capable de traduire des conversations en 100 langues et de répondre à diverses requêtes liées à la météo, aux précautions à prendre lors d’une randonnée, etc. Concernant l’autonomie, les écouteurs sont équipés d’une batterie de 600 mAh, permettant de réaliser des vidéos de 2,6 heures. Mais aussi d’enregistrer des sons pendant 20 à 24 heures ou d’écouter de la musique durant 15 heures, en une seule charge. Une fois vidée, leur batterie peut être rechargée à 80 % en seulement 15 minutes avec un étui de chargement de 9 500 mAh (disponible en option). Pour information, les écouteurs de VibeLens pèsent 50 g et sont étanches jusqu’à 20 m de profondeur. En d’autres termes, ils conviennent parfaitement aux amateurs de snorkeling et aux plongeurs de niveau 1.

Les MusiCam de couleur orange.
Avec MusiCam vous pouvez prendre des photos, filmer, écouter de la musique, enregistrer, ils sont étanches et se rechargent en 10 min pour 2 h d’utilisation. Crédit photo : VibeLens (capture d’écran vidéo)

Des écouteurs qui cartonnent sur Kickstarter

Contrairement à Meta et EssilorLuxottica, VibeLens ne dispose pas encore de suffisamment de ressources pour financer l’intégralité de son projet. Pour obtenir des fonds destinés à la production et à la commercialisation de ses écouteurs, la startup a décidé de se tourner vers Kickstarter et a réussi à attirer rapidement des contributeurs. Jusqu’ici, sa campagne a permis de lever plus de 440 000 €, alors qu’elle a fixé son objectif à environ 4 300 €.

Un couple équipé de MusiCam.
Le MusiCam viendra-t-il faire de la concurrence aux lunettes Meta ? Crédit photo : VibeLens (capture d’écran vidéo)

L’entreprise projette de lancer la commercialisation de son produit vers la fin de l’année avec un prix avoisinant 170 €, soit approximativement 50 % de réduction. Pour soutenir davantage ce projet et consulter les offres disponibles, rendez-vous sur kickstarter.com. Ces écouteurs pourraient-ils se retrouver dans vos oreilles ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

