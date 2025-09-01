Les futures voitures électriques de Mercedes se rechargeront avec les rayons du soleil

Recharger sa voiture en faisant ses courses ou en bronzant à la plage ? Avec la peinture solaire de Mercedes, ce futur approche à grands pas.

Une voiture électrique qui recharge ses batteries grâce à une peinture solaire révolutionnaire. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Wow, elle en jette ! Ce sont les premiers mots qui me viennent à l’esprit en découvrant cette voiture allemande qui ne passera clairement pas inaperçue ! En effet, le constructeur allemand Mercedes-Benz a présenté une peinture photovoltaïque innovante, capable de capter les rayons du soleil et de les transformer directement en électricité. Selon les premières estimations, cette technologie permettrait d’ajouter jusqu’à 12 000 km d’autonomie par an, soit environ 30 km par jour.

Un chiffre impressionnant quand on sait qu’un Français réalise trois déplacements par jour, soit approximativement 80 km, selon statistiques.developpement-durable.gouv.fr.  Autrement dit, plus de la moitié des trajets quotidiens pourraient être couverts par l’énergie solaire. Dans un précédent article, nous vous en parlions déjà ici : la promesse est claire, réduire notre dépendance aux bornes de recharge, tout en allégeant le réseau électrique. Retour sur cette incroyable peinture, qui en plus de recharger la voiture, donne un look incomparable à cette Mercedes E63. C’est parti !

Comment ça marche ?

Sous cette « simple peinture », on retrouve en réalité une prouesse technologique. Mercedes utilise des nanoparticules semi-conductrices qui absorbent la lumière et la convertissent avec un rendement de 94 %, un taux supérieur à la plupart des panneaux solaires classiques, comme l’explique Mercedes dans un communiqué. Le revêtement s’applique entre la carrosserie et la couche de finition, sans nécessiter de silicium ni de terres rares, mais uniquement des matériaux bruts et non toxiques.

Cerise sur le gâteau : la recharge fonctionne même quand le véhicule est à l’arrêt. En clair, garer sa voiture sur le parking d’un supermarché en plein soleil pourrait suffire à grappiller quelques kilomètres gratuits. Même si, en sortant, vous devrez user de la climatisation quand même ! Et, accessoirement, perdre quelques kilomètres d’autonomie, chaudement gagnés pendant vos courses !

Une innovation qui s’inscrit dans une stratégie durable

Mercedes ne s’arrête pas à cette peinture solaire. Le constructeur travaille aussi sur des systèmes de freinage régénératif, des convertisseurs plus efficaces et une gestion thermique optimisée. L’objectif ? Allier performance et écologie, sans renoncer au confort qui fait la réputation de la marque. À l’heure où la transition énergétique est sur toutes les lèvres, cette avancée pourrait changer la donne.

Mais, attention : aucune date de commercialisation n’a encore été annoncée. Pour l’instant, il s’agit d’un prototype testé en conditions réelles à Los Angeles. Reste à savoir quand nos routes françaises verront passer ces véhicules qui se rechargent au soleil. Plus d’informations : media.mercedes-benz.com. Alors, seriez-vous prêts à troquer vos recharges sur borne contre une simple exposition au soleil grâce à la peinture solaire de Mercedes ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

