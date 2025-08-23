Les inconvénients des Airfryer (friteuses à air chaud) que les marques n’indiquent jamais

On en voit partout : dans les rayons électroménagers, dans les publicités, sur les réseaux sociaux… l’Airfryer, alias friteuse à air chaud, est devenu en quelques années la star des cuisines modernes. La première friteuse à air chaud, est apparu en France en 2006, elle s’appelait Actifry et était l’œuvre du groupe Seb ! Depuis, elles ont bien évolué, mais la promesse d’une cuisson plus saine, la rapidité d’exécution et les économies d’huile en font toujours un produit phare ! Et, il faut bien reconnaître que l’appareil coche de nombreuses cases séduisantes. Pourtant, derrière cet engouement, se cachent aussi de nombreux inconvénients rarement évoqués par les vendeurs. Et, comme la rentrée est une période où beaucoup envisagent cet achat, il est utile de rappeler ce que nous avions déjà mis en avant dans un précédent article. Parce que si l’Airfryer peut se révéler commode, il n’est pas exempt de défauts. Décryptage.

Un Airfryer ou friteuse à air chaud, qu’est-ce que c’est ?

Le principe est simple : l’appareil utilise une puissante circulation d’air chaud pour cuire les aliments, un peu comme un four à chaleur tournante miniature. Le résultat attendu : des plats croustillants à l’extérieur, tendres à l’intérieur, et ce, sans ou avec très peu d’huile. On peut y préparer bien plus que des frites : viandes, légumes rôtis, gâteaux, biscuits, voire des pizzas maison. L’Airfryer a donc des allures d’électroménager polyvalent. Mais, attention : entre les promesses marketing et l’usage réel, il y a parfois un fossé. J’ai moi-même franchi le cap en début d’année, et j’ai pu constater que tout n’était pas parfait, loin de là !

Inconvénient n° 1 : un prix pas toujours justifié

Un bon Airfryer coûte de 200 à 400 €, soit environ quatre fois plus cher qu’une friteuse classique. Certes, il remplace partiellement un four, mais si l’on ne cuisine que rarement, l’investissement peut sembler disproportionné. Je vous conseille de scruter les promotions, elles sont assez fréquentes, en ligne, comme en magasin physique, surtout si c’est votre premier Airfryer !

Inconvénient n° 2 : une cuisson parfois inégale

Alors oui, c’est un inconvénient : très cuit au-dessus, pas cuit ou trop peu en dessous ! D’ailleurs, l’UFC-Que Choisir l’a souligné dans un article d’octobre 2024 : la cuisson des airfryers peut être inégale, surtout sur les modèles d’entrée de gamme. Frites molles d’un côté, trop cuites de l’autre : il faut parfois secouer le panier en cours de cuisson pour espérer un résultat correct. Le mien dispose d’une alarme à mi-cuisson afin de retourner les aliments, c’est plutôt pratique.

Inconvénient n° 3 : une capacité limitée

Même avec des modèles XL, les paniers ne permettent pas de cuisiner pour plus de 4 ou 5 personnes. Pour une famille nombreuse, il faut multiplier les tournées… et donc rallonger les temps de cuisson. Concrètement, lorsque je cuis des friands à la viande, pour 4, j’ai absolument besoin de deux paniers, sinon les premiers servis mangent froid, ou avant les autres !

Inconvénient n° 4 : des aliments difficiles à manipuler

Le panier est profond et étroit, ce qui rend parfois l’extraction des aliments compliquée. Sans panier spécial, sortir un poulet entier sans en mettre partout relève du défi, sans parler du risque de brûlure. Les modèles à porte abattante sont un peu plus pratiques, mais souvent plus chers. J’ai acheté des pinces pour ôter les plats, mais franchement ce n’est pas très facile, je ne compte plus les jurons ou les brûlures pour sortir un plat de ce tiroir !

Inconvénient n° 5 : des recettes limitées

On peut tout faire avec un Airfryer ? Pas vraiment. Certaines préparations, comme les beignets à pâte liquide ou le poisson pané façon fish & chips, donnent des résultats décevants. Le bain d’huile classique reste imbattable pour certaines fritures. Pour ma part, pas de frites, ni de beignets, c’est à chaque fois une catastrophe : j’ai abandonné l’idée des frites à l’Airfryer.

Inconvénient n° 6 : un bruit parfois gênant

Un Airfryer en marche, c’est un peu comme un ventilateur de PC qui tourne à plein régime. Certaines marques sont plus silencieuses, mais dans une petite cuisine, ce souffle continu peut vite agacer. C’est un inconvénient certes, mais c’est tout de même parfaitement gérable !

Inconvénient n° 7 : un appareil encombrant

La forme arrondie et volumineuse des Airfryers ne facilite pas leur intégration dans une cuisine. Contrairement à un micro-ondes, ils n’ont pas réellement de place dédiée dans les aménagements classiques. Résultat : on les pose souvent sur le plan de travail… où ils prennent une place non négligeable. Ne commettez pas l’erreur de la ranger dans un placard ou vous ne l’utiliserez plus ! Ma fille en fait l’expérience, elle ne l’utilise quasiment pas !

Inconvénient n° 8 : des temps de cuisson parfois longs

Contrairement aux promesses, un Airfryer n’est pas toujours plus rapide. Certains plats prennent même plus de temps qu’avec une friteuse traditionnelle, où l’huile bouillante saisit immédiatement les aliments. Certes, l’appareil préchauffe vite, mais il faut garder à l’esprit que la cuisson à l’air reste moins « instantanée » que celle à l’huile.

Inconvénient n° 9 : attention aux risques et à la santé

Comme tout appareil électrique, un airfryer peut surchauffer s’il est mal ventilé, et certaines surfaces deviennent brûlantes. En cas de mauvaise utilisation, le risque d’incendie n’est pas à exclure. Côté santé, une étude de l’Université de Gazi en Turquie (2024) relayée notre article, a montré que la cuisson à haute température pouvait produire de l’acrylamide. Rappelons que c’est une substance suspectée d’être nocive lorsqu’on cuit trop certains aliments (pommes de terre, pains). Moins d’huile, oui, mais pas zéro risque.

Les inconvénients que j’ai moi-même relevés

Au-delà des tests et des avis, voici ce que j’ai pu constater personnellement après plusieurs mois d’utilisation :

Difficulté de nettoyage : mes paniers ne vont pas au lave-vaisselle, et c’est une vraie corvée de gratter la graisse coincée dans les recoins.

Dosage compliqué du temps et de la température : mes cordons bleus maison finissent toujours trop cuits… ou pas assez !

Les frites, un échec personnel : je n’ai jamais réussi à obtenir des frites dignes de ce nom. Je garde donc ma bonne vieille friteuse traditionnelle avec de la graisse de bœuf (merci Pauline, ma copine belge, pour l’astuce !).

Bref, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Je ne regrette pas mon achat, néanmoins je ne trouve pas l’Airfryer si indispensable que l’on veut bien nous le dire !

Des inconvénients, mais aussi des avantages

Soyons justes : l’Airfryer n’a pas que des défauts. Il permet de réduire la consommation d’huile, il chauffe rapidement, il évite de salir une cuisine entière et il est polyvalent. Il est aussi plus sûr qu’une friteuse à bain d’huile pour les familles avec enfants, puisqu’il ne contient pas de litres d’huile bouillante. En revanche, il ne remplacera pas complètement une friteuse traditionnelle pour les puristes, ni un four pour ceux qui cuisinent en grande quantité. En résumé, l’airfryer est pratique, moderne et tendance, mais il est loin d’être parfait.

Bruyant, parfois encombrant, limité en capacité et pas toujours convaincant sur les frites, il demande réflexion avant achat. Et vous, avez-vous adopté un airfryer malgré ses inconvénients, ou préférez-vous rester fidèle à votre bonne vieille friteuse classique ?