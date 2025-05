Les inconvénients des barbecues à gaz que les marques ne mentionnent jamais

Ah, les beaux jours, le chant des oiseaux… et cette odeur irrésistible de viande grillée qui flotte dans l’air. Chez moi, dès que les températures dépassent les 20 degrés, le barbecue devient un membre à part entière de la famille. J’invite ma fille, son compagnon, et parfois quelques voisins pour partager un bon moment ! Et, lors de notre dernière barbecue party, mon voisin, Philippe, nous a vanté les mérites de son barbecue à gaz ! Selon lui, il cuit plus rapidement, il peut contrôler la température, et produit moins de fumées (serait-ce un message caché ?). J’entends les arguments de Philippe, mais, en réalité, le barbecue à gaz ne dissimule-t-il pas quelques inconvénients. J’ai planché sur la question, et j’en ai déniché quelques-uns que je vous livre immédiatement !

Un barbecue à gaz est bien plus facile à allumer

C’est un peu comme une cuisinière d’extérieur : vous tournez un bouton, ça s’allume, et c’est parti pour des brochettes dignes d’un chef étoilé. Le barbecue à gaz fonctionne généralement avec du propane ou du butane, et il est équipé de brûleurs. Contrairement au charbon, on peut régler la température à la volée, sans lever le couvercle ni agiter frénétiquement un éventail. C’est propre, pratique et bien plus facile à allumer qu’un barbecue à charbon, même si les puristes ne l’apprécient pas réellement. Et, c’est peut-être à cause des inconvénients qui vont suivre.

Inconvénient n° 1 : un prix qui pique un peu

Pour un modèle d’entrée de gamme, comptez de 250 à 400 €. À ce prix-là, on attend de pouvoir faire cuire autre chose que trois chipolatas. À titre de comparaison, un barbecue à charbon classique démarre autour de 80 €, et il fait très bien le job pour les puristes. Bien sûr, on peut considérer le barbecue à gaz comme un investissement. Mais, il vaut mieux le savoir avant de passer à la caisse.

Inconvénient n° 2 : une installation digne d’un meuble IKEA

Philippe a reconnu cette difficulté, lui qui n’est pas un bricoleur averti ! Il pensait, assez naïvement, que le montage prendrait une demi-heure. Résultat ? Deux heures, un mal de dos, trois vis perdues et un manuel plus épais que le dernier prix Goncourt. Monter un barbecue à gaz, c’est un peu comme assembler un puzzle de 1 000 pièces. À côté, le barbecue à charbon, avec ses trois pieds et sa cuve, semble sorti tout droit d’un monde plus simple. Prévoyez donc du temps, de la patience et un tournevis électrique bien chargé.

Inconvénient n° 3 : bonjour l’encombrement

Le barbecue à gaz, ce n’est pas le petit barbecue que l’on range dans un coin ou que l’on plie ! Imposant, avec sa cuve, ses tablettes rabattables et surtout la bonbonne de gaz à proximité, il est loin d’être discret. Problème : tout le monde n’a pas une terrasse de 30 m². Heureusement, certains modèles compacts sont maintenant disponibles… mais encore faut-il les trouver et ne pas exploser son budget au passage.

Inconvénient n° 4 : nettoyage et sécurité, les deux revers de la médaille

Plus d’éléments = plus de nettoyage. Plaques de cuisson, barres de saveurs, bac de récupération des graisses… le nettoyage du barbecue à gaz n’a rien à voir avec un petit coup de brosse sur une grille de charbon. Et, côté sécurité, attention au flexible et à la bouteille : un simple oubli de vérification peut transformer votre repas en mauvais souvenir. Un sol stable, une distance raisonnable des murs et une vigilance constante sont de rigueur.

Des inconvénients, mais également des avantages

On râle, certes, mais il faut aussi reconnaître que le barbecue à gaz a de solides arguments en sa faveur :

Allumage rapide et cuisson immédiate

Température réglable très précisément

Moins de fumée (vos voisins vous remercieront)

Possibilité de cuisiner plus varié : pizzas, poissons, légumes…

Pas de cendres à jeter

Bref, si vous aimez régulièrement cuisiner dehors, que vous avez l’espace, le budget et un peu de rigueur côté entretien, le barbecue à gaz peut devenir votre meilleur allié. Alors, selon vous : les avantages du barbecue à gaz valent-ils ses petits défauts ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .