Les inconvénients des batteries résidentielles que les constructeurs ne mentionnent pas

Elles promettent autonomie et économies, mais les batteries résidentielles cachent aussi des inconvénients que les vendeurs préfèrent passer sous silence.

Un ensemble de batteries résidentielles.
Les batteries résidentielles sont un excellent moyen de stocker l'énergie provenant de vos panneaux solaires pour faire des économies. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Selon l’association SolarPower, l’Europe comptait, fin 2022, 9,3 GWh de capacité de stockage en batteries résidentielles. Elles ont le vent en poupe, ces batteries, vantées pour les économies qu’elles engendrent sur nos factures d’électricité. Ces batteries résidentielles, nous vous en parlions déjà dans cet article, mais à l’approche de l’automne, beaucoup de foyers songent à s’équiper pour alléger leurs futures factures d’électricité. Et, franchement, qui n’a jamais rêvé de voir son compteur Linky tourner au ralenti, tout en se disant qu’on consomme sa propre énergie solaire ? Les promesses sont belles : indépendance énergétique, réduction de la facture, écologie… Mais, comme toujours, derrière les beaux discours marketing, il existe aussi des inconvénients dont les vendeurs parlent beaucoup moins. Une petite piqûre de rappel s’impose ! Décryptage.

Une batterie résidentielle, qu’est-ce que c’est ?

Une batterie résidentielle, c’est un dispositif qui stocke l’énergie produite par vos panneaux solaires pour la restituer quand le soleil se couche ou lorsque la demande augmente. Avec une capacité généralement comprise de 5 à 10 kWh, elle permet de couvrir une bonne partie de la consommation d’un ménage le soir ou la nuit. On parle souvent d’autoconsommation pouvant atteindre 70 % dans les meilleures configurations. Dans l’idéal, elle s’installe dans un garage ou un local technique, connectée à votre onduleur. En pratique, elle tient le rôle de garde-manger énergétique : vous produisez le jour, vous consommez la nuit. Séduisant, non ?

Une batterie résidentielle installée dans le garage.
Quels sont les inconvénients des batteries résidentielles que les vendeurs ne mentionnent pas ? Image d’illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Inconvénient n° 1 : un prix qui pique

On ne va pas se mentir, l’argument économique perd un peu de sa superbe quand on découvre la facture. Une batterie domestique coûte de 5 000 à 10 000 €, sans compter l’installation et la main-d’œuvre. Certes, certaines aides existent (TVA réduite, subventions régionales), mais la rentabilité reste longue à atteindre. Si votre objectif est uniquement de « faire des économies rapides », mieux vaut faire quelques calculs avant de signer le devis.

Inconvénient n° 2 : pas d’indépendance totale

Les vendeurs aiment vanter « l’autonomie énergétique ». La réalité ? Même avec une batterie dernier cri, vous ne serez presque jamais à 100 % indépendant du réseau. En hiver, quand les journées sont courtes et la consommation plus forte, vous devrez encore puiser sur EDF ou votre fournisseur. Vivre totalement off-grid, sans aucune connexion, nécessite plusieurs batteries et une installation solaire surdimensionnée, ce qui devient vite un projet colossal et hors budget.

Panneaux solaires installés au sol.
Les batteries résidentielles sont faites pour stocker l’énergie solaire produite par vos panneaux. Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Inconvénient n° 3 : recyclage et durée de vie

Côté écologie, tout n’est pas rose. Une batterie lithium-ion a une durée de vie de 10 à 15 ans en moyenne, mais son recyclage reste complexe et coûteux. Quant aux batteries au plomb-acide, elles sont moins chères, mais encore plus problématiques pour l’environnement. Bref, installer une batterie ne signifie pas que tout est vertueux du début à la fin : il faudra penser à sa seconde vie ou à sa fin de vie.

Inconvénient n° 4 : pertes et contraintes techniques

Autre détail souvent passé sous silence : il y a toujours une perte d’énergie lors du stockage. En moyenne, 5 à 10 % de l’électricité produite disparaissent dans le processus de charge et de décharge. Ajoutez à cela la place nécessaire pour installer l’équipement, les éventuelles contraintes de ventilation, et la complexité du câblage. Bref, ce n’est pas aussi simple que de brancher une multiprise dans son salon.

Infographie : inconvénients des batteries domestiques, entre autonomie énergétique, valorisation du logement et limites liées au coût, au recyclage et à l’indépendance totale.
Infographie : inconvénients des batteries domestiques, entre autonomie énergétique, valorisation du logement et limites liées au coût, au recyclage et à l’indépendance totale. Crédit infographie : neozone.org

Des inconvénients, mais également des avantages

Soyons justes : malgré ces freins, la batterie résidentielle reste une formidable avancée. Elle permet d’optimiser son autoconsommation, de réduire la dépendance au réseau, d’avoir une alimentation de secours en cas de coupure, et de valoriser son logement. Pour les foyers situés en zone isolée, c’est même parfois la seule solution viable. De plus, l’évolution technologique promet aussi des batteries plus durables, moins coûteuses et mieux recyclées dans les prochaines années. Alors, seriez-vous prêt à investir dans une batterie résidentielle en connaissance de cause, malgré ses contraintes et son prix élevé ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

