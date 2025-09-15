Les inconvénients des bougies parfumées que l’on ne mentionne jamais sur les étiquettes

Ah les bougies parfumées, je les adore, j’en mets partout, jusque dans les toilettes, et j’en offre beaucoup aussi. En réalité, c’est le petit cadeau idéal, pas trop cher, et qui fait toujours plaisir. Bon ok, cette année, je me suis un peu plantée dans mes prévisions en offrant une bougie à la cannelle à une amie, qui déteste cette odeur. Si j’en crois les chiffres avancés par le site businesscoot.com, je ne suis pas la seule à les apprécier. En effet, en 2020, le marché de la bougie en France était de 133,3 millions d’euros… En sachant qu’une bougie coûte en moyenne 10 €, je vous laisse faire le calcul : elles inondent complètement le marché. Certes, elles dégagent de douces effluves, mais saviez-vous qu’elles possédaient aussi des inconvénients ? Lesquels ? Réponse dans cet article.

Inconvénient n° 1 : la pollution de l’intérieur

Allumer une bougie parfumée, c’est créer une ambiance cosy et chaleureuse, mais avez-vous déjà pensé à ce qui flotte dans l’air une fois la flamme allumée ? En effet, la combustion de la cire produit des particules fines de suie. Ces minuscules intrus se propagent dans votre intérieur, se déposent sur vos meubles, vos murs… et pire encore, dans vos poumons. Ainsi, pour les personnes atteintes de troubles respiratoires, comme l’asthme ou la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), ces particules sont particulièrement nocives. Elles peuvent irriter les voies respiratoires, déclencher des crises et aggraver les symptômes existants.

Inconvénient n° 2 : les composés organiques volatils (COV)

Aïe, là ça craint ! En fonction de la qualité de vos bougies, ces dernières peuvent libérer, en brûlant, des COV, redoutables polluants atmosphériques. En effet, les bougies, souvent les moins chères, on ne va pas se mentir, contiennent du benzène ou du toluène, deux polluants atmosphériques connus. Les conséquences peuvent être, en cas d’inhalation prolongée, des irritations de voies respiratoires, et à plus long terme, des risques d’apparition ou d’aggravation de maladies chroniques comme l’asthme, la bronchite. Le danger peut aussi provenir des mèches qui peuvent, elles aussi, contenir des produits chimiques nocifs pour la santé. Et, si vous avez de vieilles bougies héritées de votre grand-mère, gardez-les en décoration, les mèches anciennes contenaient du plomb, à ne surtout pas diffuser dans votre salon !

Inconvénient n° 3 : les risques d’incendie !

Cet inconvénient, nous en sommes tous conscients : une bougie produit une flamme, qui peut déclencher un incendie. Une bougie d’ambiance ne doit JAMAIS rester sans surveillance. Il est évident qu’elle ne doit jamais être allumée en votre absence. Rapidement renversée par un chat maladroit ou installée près d’un rideau, c’est prendre des risques inutiles évidemment. De plus, et là encore, c’est d’une logique implacable, le feu, ça brûle, elles doivent par conséquent être tenues éloignées des enfants !

Inconvénient n° 4 : des allergies possibles

Les bougies parfumées, avec leurs fragrances envoûtantes, cachent parfois un inconvénient inattendu : elles peuvent déclencher des allergies ou des irritations. Souvent fabriquées avec des parfums synthétiques, elles peuvent provoquer des réactions chez les personnes sujettes à l’asthme ou à la peau sensible. Rougeurs, démangeaisons, irritations des yeux, du nez ou de la gorge, voire crises respiratoires : les symptômes ne manquent pas.

Mon astuce pour limiter les inconvénients ?

Comme je vous l'ai dit, j'adore les bougies parfumées, et j'en utilise beaucoup pour leurs avantages : ambiance chaleureuse, doux parfum et relaxation. Néanmoins, et même si elles me coûtent un peu plus cher, je les choisis toujours avec de la cire naturelle, de soja ou d'abeille la plupart du temps. De plus, les mèches que je préconise sont celles en coton. Et, bien entendu, elles sont allumées uniquement lorsque je suis présente dans la pièce.