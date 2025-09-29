Les inconvénients des colliers GPS pour chats que les vendeurs ne mentionnent pas

27 000 ! C’est le nombre d’animaux perdus à l’été 2024, selon un rapport de l’ICAD ! En une année, en France, un animal disparaît toutes les dix minutes, et 60 % d’entre eux sont… des chats ! Ces chiffres donnent le vertige, non ? Nos félins sont curieux, indépendants et parfois un peu trop aventureux. Alors, forcément, l’idée d’un collier GPS séduit : savoir à tout moment où se balade son compagnon à moustaches a de quoi rassurer. Côté prix, il faut compter de 100 à 150 €, parfois plus selon les fonctionnalités, sans oublier que certains modèles nécessitent un abonnement. Mais si ces dispositifs promettent la tranquillité, ils ne sont pas exempts d’inconvénients. Voyons ce que les vendeurs oublient, la plupart du temps, de préciser.

Un collier GPS pour chat, qu’est-ce que c’est ?

Derrière l’appellation se cache un petit dispositif accroché au collier de l’animal. Relié à une application mobile, il envoie sa localisation en temps réel, permettant de le retrouver en cas de fugue. Pratique, direz-vous. Mais, entre le poids du boîtier, l’autonomie de la batterie et les risques physiques, ce gadget n’est pas toujours aussi simple qu’il n’y paraît. Si vous envisagez cette solution pour votre fugueur matou, il vaut donc mieux connaître les limites avant de se laisser séduire par la promesse d’un chat suivi à la trace.

Inconvénient n° 1 : le risque d’étranglement

C’est le point le plus préoccupant. Le GPS ajoute du poids et de l’épaisseur à un collier classique. Résultat : si le dispositif s’accroche à une branche ou un grillage, le danger est bien réel. Pour limiter ce risque, il est conseillé de choisir des colliers équipés d’un système de sécurité anti-étranglement qui se libère automatiquement en cas de tension. Mais, encore faut-il vérifier la qualité du mécanisme et ce détail n’est pas toujours mis en avant dans les jolies fiches produits.

Inconvénient n° 2 : des blessures possibles

Un boîtier trop volumineux peut vite gêner un chat qui grimpe, saute et se faufile partout. Il peut se cogner, s’écorcher ou même se coincer. Certains félins, particulièrement vifs, n’apprécient pas d’avoir un poids supplémentaire autour du cou. À la longue, cela peut provoquer des irritations, voire des blessures si le dispositif n’est pas parfaitement adapté. Bref, un GPS trop imposant, c’est un peu comme si vous portiez des chaussures de ski pour aller faire vos courses !

Inconvénient n° 3 : l’impact des ondes

Ces traceurs utilisent le GPS, le Wi-Fi ou la 4G pour envoyer leur position. Cela signifie que le collier émet des ondes en continu. Pour l’instant, aucune étude scientifique ne prouve une nocivité directe sur les chats, mais aucune ne l’écarte complètement non plus. Certains maîtres restent donc prudents, préférant limiter l’exposition de leur animal à ce type de rayonnements. La question reste ouverte, mais mérite d’être prise en compte avant d’équiper son félin d’un émetteur permanent.

Inconvénient n° 4 : autonomie et coût caché

Un détail qui n’en est pas un : l’autonomie de la batterie. La plupart des modèles nécessitent une recharge régulière (parfois tous les deux ou trois jours), ce qui peut devenir contraignant. Et, puis il y a la question du prix réel : beaucoup de colliers GPS fonctionnent avec un abonnement mensuel, ce qui fait grimper la facture au fil des années. Là encore, ce n’est pas toujours ce que les vendeurs mettent en avant sur la première ligne de leur publicité.

Des inconvénients, mais également des avantages

Il serait injuste de voir uniquement les défauts. Les colliers GPS peuvent sauver la mise lorsqu’un chat fugue ou disparaît. Ils offrent aussi un sentiment de sécurité précieux pour les familles inquiètes. En cas de perte, ils permettent parfois de retrouver rapidement l’animal, évitant des heures de recherche désespérée dans le quartier. Les technologies s’améliorent aussi : certains dispositifs deviennent plus petits, plus légers et plus autonomes. Comme souvent, tout est affaire de compromis entre sécurité, confort de l’animal et tranquillité d’esprit du maître. Alors, seriez-vous prêt à équiper votre chat d’un collier GPS malgré ces inconvénients ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

