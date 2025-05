Les inconvénients des distributeurs de croquettes pour chats qu’on ne mentionne jamais

Mon fils Maxime viendra passer dix jours à la maison, mais ce sera, sans ses deux chats, Gazo et Namie, restés en Normandie. Personne ne pourra passer les voir pendant son absence, alors pour s’assurer qu’ils ne manquent de rien, il prévoit d’investir dans un distributeur automatique de croquettes et un distributeur d’eau. Ils ont déjà une litière autonettoyante (testée dans cet article), alors autant aller jusqu’au bout de l’autonomie ! En attendant, je me suis penché sur le sujet pour lui donner un petit coup de main. J’ai donc fait le tour des inconvénients souvent oubliés que ces appareils peuvent réserver… mieux vaut les connaître avant de partir tranquille. Alors, quels sont-ils ? Réponses dans cet article.

Un distributeur automatique de croquettes, qu’est-ce que c’est ?

C’est une petite machine programmable, fréquemment équipée d’un réservoir à croquettes, d’un moteur pour libérer les portions, et parfois même d’un écran ou d’une appli mobile. L’idée est simple : le chat est nourri à heure fixe, même si personne n’est là pour remplir sa gamelle. Certains modèles permettent même d’enregistrer votre voix, histoire que le matou ait l’impression que vous êtes toujours là… ou presque. Maxime a d’ailleurs déjà repéré un modèle connecté, capable de distribuer des croquettes plusieurs fois par jour. Mais, avant de valider son achat, on a dressé ensemble la liste des petits défauts à garder en tête.

Inconvénient n° 1 : en cas de coupure de courant, plus rien ne fonctionne

La plupart des distributeurs automatiques sont dépendants de l’électricité. Et, si vous partez en vacances en laissant votre chat à la maison, sans personne pour passer jeter un œil… eh bien, en cas de coupure de courant, Minou jeûne. Certains modèles fonctionnent sur secteur, mais disposent aussi d’un mode batterie ou de piles en secours, ce qui est clairement à privilégier. Petit conseil : pensez à vérifier l’autonomie réelle de la batterie avant de partir… histoire de ne pas revenir avec un chat aussi affamé que mécontent.

De plus, et je l’ai constaté, outre le problème de l’autonomie énergétique, il existe aussi le problème du blocage ! Lorsque l’on s’absente et que les croquettes se bloquent (et oui cela m’est arrivé), le distributeur indique un bourrage, mais personne ne peut le débloquer. Résultat, s’il vous reste quatre ou cinq jours de vacances, votre matou n’aura rien à manger pendant ce laps de temps… Au retour, un matou affamé, mais aussi un vrai danger vital pour les chats les plus faibles, ou vieillissants.

Inconvénient n° 2 : nourriture sèche ou humide, mais pas les deux

Un distributeur automatique, c’est croquette ou pâtée, mais rarement les deux. Et pour cause : la nourriture humide se conserve mal une fois exposée à l’air libre, surtout en été. Résultat, si votre chat est habitué à une alimentation mixte (ce qui est recommandé pour son hydratation), il faudra faire un choix. Maxime, lui, a décidé d’opter pour les croquettes uniquement pendant ses absences, en gardant la pâtée pour les repas « maison » quand il est là. Pas le choix, mais c’est un compromis à anticiper.

Inconvénient n° 3 : souvent vendu sans distributeur d’eau

On parle beaucoup de croquettes, mais l’eau fraîche est tout aussi essentielle. Et pourtant, de nombreux distributeurs automatiques proposent seulement la fonction nourriture. Pour l’eau, il faut donc investir dans un appareil séparé, parfois aussi cher que le premier. Maxime va de ce fait s’équiper de deux distributeurs distincts pour Gazo et Namie. Mais, cela représente un budget non négligeable, sans parler de l’encombrement supplémentaire dans un petit appartement.

Inconvénient n° 4 : un bruit qui peut effrayer certains chats

Dernier point, et non des moindres : le bruit. Le moteur qui se déclenche, les croquettes qui tombent brutalement dans la gamelle… tout cela peut surprendre, voire effrayer les chats les plus sensibles. Namie, par exemple, est du genre à filer sous le canapé dès qu’on ouvre un sachet trop vite. Alors un robot bruyant ? Je doute qu’elle en soit fan au premier essai. Il faudra un temps d’adaptation, voire quelques encouragements… ou l’appel de l’estomac .

Des inconvénients, mais également des avantages

Malgré tout ça, Maxime va quand même investir dans un distributeur automatique, en toute connaissance de cause. Il sait que ces appareils ne remplacent pas une présence humaine, mais ils sont très pratiques pour assurer la continuité alimentaire pendant une courte absence. Et surtout, il ne l’utilisera que quand il s’absente pour ne pas risquer de rompre le lien homme-animal si essentiel à leur équilibre. Parce que oui, nourrir un chat, c’est aussi un moment de routine, de contact et de tendresse. Et, ça, aucun robot ne pourra vraiment le reproduire. Et vous, laisseriez-vous vos chats à un distributeur automatique, même quelques jours, malgré ses petits défauts bien réels ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

