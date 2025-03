Les inconvénients des mini PC que les marques se gardent bien de mentionner

Depuis quelques années, les mini PC se démocratisent et se présentent comme un compromis pour ceux qui manquent d’espace, ou qui se déplacent fréquemment. J’ai moi-même eu plusieurs fois, l’occasion d’utiliser des mini PC de marques différentes, et j’ai parfois été très agréablement surpris. Compact, silencieux, discret, le concept a tout pour plaire. Et, soyons honnêtes, ça fait toujours un petit effet quand on montre un ordinateur de la taille d’un livre de poche qui peut faire tourner Windows 11. Mais, avant de succomber au charme du format miniature, il faut savoir que ce type de machine, aussi ingénieuse soit-elle, traîne encore quelques casseroles. Voici donc les 7 inconvénients d’un mini PC que je vous recommande de connaître avant de craquer. C’est parti.

Inconvénient n° 1 : une puissance parfois limitée

Pour ce premier inconvénient, tout va dépendre du prix de votre appareil évidemment. Plus il sera onéreux, plus il sera puissant. C’est en général le cas aussi pour les PC tour, ou pour les ordinateurs portables. En effet, les mini PC d’entrée ou de milieu de gamme, comme la plupart de ceux que j’ai testés, sont parfaits pour la bureautique, la navigation web, ou encore un peu de streaming. Mais, dès qu’on leur en demande un peu plus, montage vidéo, retouche photo ou jeu vidéo, ils montrent vite leurs limites. Il existe bien sûr des modèles plus musclés, mais les tarifs grimpent aussi secs. À ce stade, on commence à se demander si le format mini vaut vraiment la peine.

Inconvénient n° 2 : une connectique réduite à l’essentiel

Autre petite surprise : la connectique. Sur certains mini PC, il faut faire des choix. Deux ports USB seulement ? Pas de port Ethernet ? Pas de lecteur de carte SD ? C’est vite frustrant quand on doit jongler entre la souris, le clavier, une clé USB et une imprimante. Bien sûr, il existe des hubs pour compenser, mais ce sont des frais et des branchements en plus. Et, parfois, on se rend compte qu’on a juste besoin… d’un vrai PC. Sincèrement, cet inconvénient est, pour ma part, très pénible, j’ai tellement de choses à brancher que je me retrouve avec une colonie de hub sur le bureau. Pas super pratique, notamment en voyage.

Inconvénient n° 3 : pas ou peu de possibilités d’évolution

Vous avez l’âme d’un bidouilleur ? Oubliez. De nombreux minis PC ont leurs composants soudés à la carte mère. Impossible de changer la RAM ou d’ajouter un disque dur sans y laisser la garantie (ou votre santé mentale). Certains modèles plus haut de gamme permettent quelques modifications, mais globalement, il faut choisir dès l’achat la configuration dont on aura besoin à long terme. Pas toujours simple à anticiper. Néanmoins, et c’est aussi une question de prix, plus le mini PC sera performant, moins vous devrez le booster ou l’ouvrir pour ajouter quoi que ce soit. D’ailleurs je vous le déconseille, comme leurs noms l’indiquent, ce sont des « Minis » PC, et la technologie interne est également en format Mini. Ouvrir le mini PC, c’est prendre le risque de le rendre inutilisable, attention !

Inconvénient n° 4 : la ventilation et les risques de chauffe

La taille réduite possède un autre inconvénient : la gestion de la chaleur. Beaucoup de mini PC sont sans ventilateur, et même si leurs composants sont optimisés pour rester au frais, une utilisation prolongée ou exigeante peut faire grimper la température. Résultat : le processeur ralentit pour éviter la surchauffe, et les performances s’effondrent. Pour éviter cela, il faut souvent ajouter un support ventilé… ce qui va un peu à l’encontre de l’esprit compact. Cependant, les technologies évoluent et les nouveaux produits se dotent, pour la plupart, de systèmes de rafraîchissement plutôt performants. Encore une fois, la mauvaise surprise et la surchauffe proviendront probablement d’un mini PC d’entrée de gamme, à moins de 300 €, par exemple.

Inconvénient n° 5 : une certaine fragilité à considérer

Petite taille ne rime pas toujours avec robustesse. Les mini PC sont parfois un peu plus fragiles, notamment lorsqu’ils sont transportés régulièrement. Et comme beaucoup de composants sont intégrés ou soudés, une panne peut vite se transformer en remplacement complet de la machine. Bref, mieux vaut en prendre soin et éviter les chocs. Si vous choisissez un mini PC, uniquement pour travailler chez vous, en bureautique, il se révèlera un allié précieux. Si vous effectuez, chaque année, un tour du monde, ce n’est peut-être pas la meilleure des options.

Inconvénient n° 6 : une compatibilité parfois capricieuse

Tous les mini PC ne se valent pas, et certains peuvent poser des soucis de compatibilité. Entre les pilotes un peu capricieux, les ports limités ou les problèmes avec certains périphériques, on peut perdre un temps précieux à configurer ce qui fonctionne d’emblée sur un PC classique. Ce n’est pas insurmontable, mais cela demande parfois un peu de patience. Vérifiez toujours que l’élu de votre cœur soit compatible avec nos systèmes d’exploitation, avec des connexions européennes, et surtout que vous pouvez les configurer dans une langue que vous comprenez ! Si cela est possible, vérifiez, avant l’achat, la disponibilité de la notice en français ou en espagnol si vous le parlez. Je me suis parfois retrouvé avec des notices en chinois, sans possibilité de l’obtenir dans une langue que je comprends. J’ai alors dû découvrir l’appareil à tâtons, sans jamais savoir si je l’exploitais au maximum de ces capacités.

Inconvénient n° 7 : un rapport qualité/prix à surveiller

Dernier point et non des moindres le prix. Certes, les prix de certains sont alléchants. Pour moins de 300 € vous pouvez obtenir un mini PC. Mais, pour avoir une machine puissante, évolutive et bien ventilée, il faut parfois monter à plus de 600 €. À ce prix-là, un bon ordinateur portable ou une tour compacte peut offrir plus de possibilités, pour un encombrement somme toute raisonnable. À chacun de voir ses priorités.

Des inconvénients, mais également de vrais avantages

Malgré ces défauts, j’ai très souvent été agréablement surpris par la qualité et la puissance de certains mini PC. La plupart sont aujourd’hui, très silencieux et consomment très peu d’énergie. De plus, ils se glissent facilement derrière l’écran ou dans un sac à dos. Ils sont parfaits pour les petits espaces, pour un usage bureautique ou pour une station secondaire.

Et, côté look, il faut bien l'avouer : il en jette. Alors oui, il faut bien peser le pour et le contre… mais une fois les limites acceptées, c'est un vrai compagnon de route. Et vous, seriez-vous prêt(e) à troquer votre gros PC pour un mini-ordinateur ou il ne faut surtout pas vous parler de ces ordinateurs miniatures ?