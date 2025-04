Les inconvénients des nettoyeurs haute pression que les vendeurs ne mentionnent pas

Le printemps est de retour et semble s’installer au moins pour quelques jours. Et, comme chaque année, je ressors mon vieux nettoyeur haute pression pour nettoyer mes allées, ma terrasse et le reste. Je suis évidemment convaincue par l’efficacité de mon nettoyeur haute pression, et je le possède depuis près de 20 ans, malgré quelques petites pièces d’usure changées (condenseur, interrupteur). Le nettoyeur haute pression est un outil indispensable ou presque dès lors que nous possédons un extérieur. Il dispose de beaucoup d’avantages, mais également de quelques inconvénients que j’ai pu constater au fil du temps. Lesquels ? Réponses dans cet article.

Un nettoyeur haute pression pour décoller la saleté

Avant de pointer ses petits inconvénients, un mot sur ce qu’est réellement un nettoyeur haute pression. Cet appareil se compose d’un moteur électrique (ou thermique pour les pros), d’une pompe qui booste la pression de l’eau, et d’un ensemble lance-buse pour diriger le jet là où vous le souhaitez. L’eau sort à une pression de 80 à 500 bars, de quoi décoller la saleté la plus incrustée… et par ailleurs, parfois, des éléments que vous auriez préféré garder en place. Bref, un outil puissant, efficace, mais à manier avec discernement.

Inconvénient n° 1 : il peut dégrader certaines surfaces

C’est probablement le premier piège : croire qu’on peut tout nettoyer au jet. Mauvaise idée. J’ai, par exemple « nettoyé » une année, mes vieux volets en bois, changés depuis : le vernis s’est envolé, et j’avais dû tout repeindre. Attention aussi aux matériaux suivants : les tuiles fragiles, les peintures de voiture, les volets en bois mal protégés… tout ce qui n’est pas ultra résistant peut en prendre un coup. Même la façade de ma maison a un peu pâli sous la force du jet. Résultat ? Une efficacité redoutable, oui, mais parfois un peu trop.

Inconvénient n° 2 : attention aux infiltrations d’eau

Un autre effet collatéral du jet haute pression, ce sont les infiltrations. Vous pensiez avoir un mur sain ? Un petit passage insistant sur une microfissure, et voilà l’humidité qui s’infiltre dans l’isolant. Même chose pour les menuiseries mal jointées ou les joints usés. Le nettoyeur haute pression ne fait pas dans la dentelle : il pousse l’eau partout, y compris là où elle ne devrait jamais aller. Et, quand l’eau s’invite derrière un bardage, sous une dalle ou dans un isolant… bon courage pour réparer.

Inconvénient n° 3 : un vrai risque pour la sécurité

C’est un détail que l’on oublie souvent, mais un jet à plus de 100 bars, cela peut faire mal. Très mal même. Une fausse manipulation, une glissade, un moment d’inattention, et vous pouvez vous retrouver avec une belle entaille ou un doigt douloureux. J’ai testé le nettoyeur haute pression, passé pieds nus pour ne pas salir la terrasse… La rencontre entre le jet et le pied n’est pas très agréable, voire douloureuse : attention ! Ce n’est pas un jouet, et il faut toujours l’utiliser avec prudence, surtout si des enfants ou des animaux sont dans les parages. De plus, mélanger de l’eau et de l’électricité, c’est une source de risque supplémentaire, notamment si les prises sont mal protégées.

Inconvénient n° 4 : il consomme plus qu’il n’y paraît

On s’imagine parfois faire un geste pour la planète en nettoyant à l’eau claire… mais un nettoyeur haute pression, c’est tout sauf économe. Entre la pression nécessaire, le débit important (environ 400 à 600 litres d’eau par heure), et la consommation électrique, l’impact peut être conséquent. Ajoutez à cela les détergents souvent utilisés avec certaines buses, et le côté écolo s’estompe assez vite si on ne fait pas attention. À réserver donc aux grands nettoyages.

Des inconvénients… mais également de vrais atouts !

Cela dit, soyons honnêtes : malgré ses défauts, le nettoyeur haute pression a aussi de sacrés avantages. Il permet un nettoyage rapide et efficace sur les surfaces résistantes, il désincruste la saleté là où le balai brosse échoue lamentablement, et il évite fréquemment de recourir à des produits chimiques. J’ai redonné vie à ma terrasse, dégagé mes allées couvertes de mousse, et même nettoyé ma façade avec une satisfaction certaine. C’est un outil précieux, à condition de bien choisir sa puissance, de l’utiliser avec bon sens. Et vous, avez-vous déjà utilisé un nettoyeur haute pression chez vous ? Avez-vous connu quelques mésaventures ? Votre avis nous intéresse ! Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .