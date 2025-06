Les inconvénients des objets connectés que les vendeurs oublient souvent de mentionner

Les objets connectés sont de plus en plus présents dans notre quotidien et vous vous dites que vous n’avez pas intérêt à vivre hors réseaux, à moins d’installer Starlink chez vous ! Désormais, votre montre est connectée, votre maison est régie par Alexa d’Amazon qui éteint la lumière, met la radio. Même votre frigo est connecté, il passe des commandes directement, pendant que votre lave-linge devient pilotable à distance. Le tout connecté peut être pratique, mais vous êtes-vous interrogé sur les inconvénients des objets connectés ? Si vous ne les connaissez pas encore, je vous les livre immédiatement…

Inconvénient n° 1 : sécurité et de confidentialité

Tous ces objets connectés à votre box Internet sont des portes d’entrée potentielles pour les pirates informatiques. Qu’il s’agisse de caméras de surveillance, d’assistants vocaux ou même de thermostats connectés, ils peuvent tous être les cibles de piratage. Par conséquent, et insidieusement, vous exposez vos données personnelles et parfois même votre vie privée. Pire encore, certains appareils mal sécurisés peuvent servir de relais pour des attaques plus vastes sur d’autres systèmes.

Inconvénient n°2 : la dépendance à Internet

Pas d’Internet ? Pas d’objets connectés. C’est aussi simple que cela ! Une panne de réseau ou une coupure Wi-Fi peut rendre vos appareils totalement inutilisables. Certains appareils comme les serrures connectées disposent de solution de secours, mais la plupart des appareils fonctionnent exclusivement via la Wi-Fi. Si vous envisagez une tiny house loin de la civilisation, vos appareils connectés seront inutilisables.

Inconvénient n° 3 : la saturation de votre réseau domestique

Je vais illustrer ce paragraphe avec mon expérience personnelle et un inconvénient qui m’a longtemps dérangée, jusqu’à l’arrivée de la fibre et du système Orbi de NETGEAR. Avant la fibre, lorsque tous les appareils étaient connectés (caméras, Alexa, smartphones, PlayStation 5, deux PC et la Smart TV), chacun râlait ou plutôt ramait dans son coin. Plus vous connectez d’appareils ensemble, plus vous ralentissez votre connexion, et lorsque l’on travaille avec, cela peut être un réel inconvénient !

Inconvénient n° 4 : le coût élevé à l’achat et à l’entretien

Les objets connectés coûtent souvent plus cher que leurs équivalents non connectés. Mais ce n’est pas tout : certains nécessitent des abonnements mensuels pour accéder à toutes leurs fonctionnalités. Ajoutez à cela les mises à jour logicielles, les remplacements fréquents de matériel défectueux ou obsolète, et la facture peut rapidement grimper. Par exemple, une caméra connectée peut exiger un abonnement pour stocker les vidéos dans le cloud, augmentant ainsi son coût d’utilisation sur le long terme.

Inconvénient n° 5 : la dépendance technologique et perte d’autonomie

Là encore, je peux vous citer un exemple personnel. Je dispose dans le garage d’une prise TAPO connectée à Alexa, qui me permet d’allumer la terrasse en disant « Alexa Allume Dehors ». Eh bien, quand pour une raison inconnue, la prise se déconnecte du réseau, plus de lumière, à moins de tout réinitialiser. La plupart du temps, j’attends la visite de mes enfants, n’étant pas des plus à l’aise avec ce genre de manipulations. De plus, à force de disposer d’assistants pour tout faire à notre place, on peut finir par perdre certaines habitudes simples ou un minimum de bon sens. Avez-vous réellement besoin que votre assistant vocal vous rappelle que c’est l’anniversaire de votre enfant ?

Inconvénient n°6 : trop de notifications, trop d’informations

Les objets connectés sont souvent trop bavards. Une alerte pour un niveau de batterie faible, une autre pour vous rappeler une mise à jour, encore une pour un mouvement suspect détecté… Cette surcharge d’informations peut vite devenir agaçante et contre-productive. La conséquence : une fatigue numérique qui nous rend moins attentifs aux notifications vraiment importantes. Dans mon cas, si un livreur se présente, j’ai la notification de la sonnette vidéo, la notification de la caméra et celles d’Alexa… Oh, c’est bon, il y a une sonnette, il va appuyer sur le bouton le Monsieur, pas la peine de me harceler.

Et vous, quels sont les inconvénients qui vous freinent le plus dans l’utilisation des objets connectés ? Et, quels autres inconvénients pourriez-vous ajouter à cette liste ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .