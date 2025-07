Les inconvénients des piscines tubulaires que les vendeurs oublient de mentionner

Ah, la piscine tubulaire ! Rien que l’expression évoque les après-midis ensoleillés, les éclats de rire des enfants… et le doux son des plongeons maladroits. Il faut dire qu’elles peuvent séduire : faciles à installer, accessibles même aux petits budgets et parfaites pour improviser une baignade en été. En plus, vous n’avez pas besoin de déclaration de travaux, ou de permis de construire ! Elles ne sont pas, non plus, soumises à la taxe d’aménagement ! Pourtant, sous leurs airs sympathiques, ces piscines cachent aussi quelques inconvénients que les vendeurs ne crient pas forcément sur tous les toits. Je vais être honnête : j’ai moi-même cédé à l’appel de la piscine tubulaire, et je peux vous dire que tout n’est pas si idyllique… Voici ce que vous devriez vraiment savoir avant de plonger.

Une piscine tubulaire, qu’est-ce que c’est exactement ?

Si vous n’êtes pas encore familier du concept, une piscine tubulaire, c’est un peu le compromis idéal entre la pataugeoire pour enfants et la piscine enterrée hors de prix. Ainsi, elle se compose d’une structure métallique (les fameux « tubes ») et d’une toile en PVC qui sert de bassin. En clair, c’est une piscine autoportée, facile à monter (en théorie) et à démonter, que l’on installe généralement pour la belle saison avant de la remiser à l’automne. Le succès de ces piscines s’explique aussi par leur prix : à partir de quelques centaines d’euros, on peut déjà s’offrir un bassin où faire trempette… Mais, comme souvent, les économies immédiates cachent quelques pièges.

Inconvénient n° 1 : une durabilité parfois très… relative

Soyons honnêtes : ces piscines sont loin d’être éternelles. Entre le PVC qui se déforme, se perce ou s’use rapidement et les tubes métalliques qui peuvent rouiller, la longévité de ces piscines laisse parfois à désirer. On connaît tous ce moment de panique où l’on découvre une fuite au réveil, en pleine canicule. L’eau s’est fait la malle pendant la nuit, laissant derrière elle un jardin détrempé et des enfants déçus. Et, même si certaines structures sont annoncées « anticorrosion », elles demandent un entretien constant pour éviter la rouille. Bref, mieux vaut garder la pompe à vélo et les rustines à portée de main !

Inconvénient n° 2 : un traitement de l’eau plus complexe qu’il n’y paraît

L’entretien de l’eau, voilà un point fréquemment sous-estimé par les vendeurs ! Les systèmes de filtration fournis avec les piscines tubulaires sont généralement… disons-le franchement : très basiques. Résultat, vous devez surveiller l’eau comme le lait sur le feu pour éviter qu’elle tourne au vert fluo. En plus, la faible capacité d’eau rend le traitement plus délicat : il faut précisément ajuster les doses de produits, sous peine de finir avec une eau irritante ou tout simplement dégoûtante, haut-lieu des algues vertes et des insectes suicidaires !

Inconvénient n° 3 : un design pas toujours très élégant

Il faut bien l’admettre : niveau esthétique, la piscine tubulaire a ses limites. Elle trône fièrement au milieu du jardin, avec sa structure apparente, ses tubes métalliques et sa toile qui font rarement rêver. Certes, elle rafraîchit, mais elle n’a rien de glamour… Adieu les photos dignes des magazines déco ! Cela dit, avec un peu d’imagination (et quelques panneaux en bois ou plantes bien placées), il est possible de la camoufler un minimum pour la rendre plus agréable à l’œil.

Inconvénient n° 4 : une capacité et un confort qui restent limités

Dernier point, et pas des moindres : la taille et le confort. Les piscines tubulaires proposent un espace restreint, parfait pour barboter, mais vite étouffant si vous invitez trop de monde. On y nage rarement des longueurs dignes d’une compétition et le manque de profondeur peut décevoir les amateurs de plongeons. Sans parler de l’absence de margelles où poser son cocktail… Bref, c’est plus « bain géant » que « piscine de rêve ».

Des inconvénients… mais également quelques avantages !

Malgré tous ces petits défauts, les piscines tubulaires ont aussi de beaux arguments : leur prix imbattable, leur montage rapide, et leur côté réversible (on la démonte à la fin de l’été, et hop, elle disparaît !). Pour les familles avec enfants ou ceux qui veulent juste se rafraîchir sans se ruiner, c’est une solution tout à fait valable, à condition de savoir où on met les pieds et les palmes ! Alors, malgré ces inconvénients, seriez-vous prêt à installer une piscine tubulaire dans votre jardin cet été ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

