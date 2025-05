Les inconvénients des robots piscine que les marques ne mentionnent jamais

L’été approche, et les piscines vont reprendre du service, pour les chanceux qui en possèdent une ! Cela implique aussi le retour du nettoyage de cette dernière, et là, ce n’est pas la même chanson ! Sur les réseaux sociaux, les robots nettoyeurs de piscine s’affichent partout, vantés pour leur efficacité, et leur capacité à faire de votre bassin, une piscine digne d’un palace cannois ! Ces fameux robots nettoyeurs de piscine sans fil, ultra-pratiques sur le papier, capables de faire le boulot à notre place pendant qu’on sirote un cocktail au bord de l’eau, ont tout pour plaire. Mais, comme souvent avec les objets « magiques », la réalité est parfois un peu moins glamour. J’en ai testé plusieurs, et je vous assure qu’ils possèdent aussi des inconvénients que l’on oublie souvent de vous mentionner. Lesquels ? Réponses dans cet article.

Un robot nettoyeur de piscine, qu’est-ce que c’est ?

C’est un peu l’agent de ménage des bassins ! Le robot nettoyeur de piscine sans fil est conçu pour aspirer les saletés au fond de la piscine, brosser les parois et récupérer feuilles, sable ou algues sans que vous ayez à bouger un orteil. Certains vont même jusqu’à nettoyer la ligne d’eau ! Ils fonctionnent sur batterie, sans câble ni branchement compliqué, et peut être contrôlé (selon les modèles) via une application mobile. En clair, ce sont les compagnons rêvés des propriétaires de piscine qui veulent plus de détentes et moins de corvées. Mais, ils n’ont pas que des avantages, contrairement à ce que l’on veut nous faire croire. Voici la liste non exhaustive des inconvénients que j’ai moi-même pu constater.

Inconvénient n° 1 : le poids au moment de le mettre à l’eau

Premier hic que personne ne m’avait vraiment souligné : ces petits engins sont lourds. Et, je ne parle pas juste de quelques kilos… Mon robot à moi pèse plus de 10 kg à vide, et encore plus une fois chargé. Pour le plonger dans la piscine sans éclabousser tout le monde ou me coincer un muscle, j’ai dû m’organiser. Certains modèles plus perfectionnés plongent seuls dans le bassin, néanmoins il faut investir une sacrée somme ! Le poids de l’appareil est réellement un inconvénient à considérer, notamment si vous êtes âgés, ou présentez des problèmes de dos !

Inconvénient n° 2 : l’effort pour le sortir quand il ne remonte pas

Ce poids devient carrément un vrai problème quand le robot ne remonte pas tout seul à la surface une fois son cycle terminé. Certains modèles proposent cette option… mais pas tous. J’ai vite compris que devoir aller le « pêcher » au fond du bassin avec une perche télescopique était plus fréquent que prévu. Et, croyez-moi, entre les faux mouvements et les “je rate le crochet pour la quatrième fois”, l’expérience est beaucoup moins zen qu’annoncé. De plus, en fonction de la profondeur de votre bassin, soit vous devez littéralement plonger pour aller le récupérer, soit vous équiper d’une perche très solide, gorgé d’eau, il est encore plus lourd !

Inconvénient n° 3 : l’autonomie limitée

Le nerf de la guerre pour un robot sans fil, c’est évidemment la batterie. Et là encore, tous les modèles ne se valent pas. Certains tiennent deux heures, d’autres à peine plus. Mais, si vous avez une grande piscine ou si elle est très sale (après un orage, par exemple), il faudra probablement plusieurs cycles, et donc plusieurs recharges pour tout nettoyer. Ce n’est pas dramatique, mais loin d’être instantané comme on l’espère souvent. Si vous optez pour un robot nettoyeur de piscine, il est réellement essentiel de le choisir en fonction de la taille de votre piscine, au risque de le voir s’arrêter au milieu de son nettoyage !

Inconvénient n° 4 : la connexion Wi-Fi parfois capricieuse

Quand on choisit un robot « intelligent », on s’attend à ce qu’il réponde au doigt et à l’œil via son application. Encore faut-il que le Wi-Fi passe jusqu’à la piscine ! Et dans mon cas, c’est tout sauf évident. Si le robot perd la connexion, l’application devient inutilisable, et certaines fonctions s’arrêtent. Un conseil : avant d’acheter un modèle connecté, testez la portée de votre réseau autour du bassin. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec un engin semi-autonome, voire inutilisable si votre piscine est nichée au fond du jardin loin de tout accès Wi-Fi.

Des inconvénients, mais également des avantages

Malgré tout ça, je ne vais pas vous mentir : avoir un robot nettoyeur reste une vraie avancée dans l'entretien quotidien. Il permet de garder l'eau propre entre deux passages d'aspirateur manuel, il soulage clairement le dos, et il est souvent beaucoup plus silencieux qu'on ne l'imagine. Certains modèles apprennent même la configuration de votre bassin au fil du temps, pour optimiser leur parcours. Et rien que le fait de ne pas manipuler de câble sous l'eau, c'est un réel plus niveau sécurité. Alors, selon vous, ces petits inconvénients valent-ils le confort d'un robot de piscine sans fil ?