Les inconvénients des smartphones pliables que les marques ne mentionnent jamais

Entre la promesse d’un écran XXL et la réalité d’une charnière capricieuse, les smartphones pliants ne sont pas toujours aussi pratiques qu’annoncé.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 19 août 2025
0 3 minutes de lecture
Un smartphone avec écran pliable.
Un smartphone pliable présente plus de fragilités que son homologue non pliable. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Après des années à voir nos téléphones garder la même forme rectangulaire classique, une petite révolution est arrivée : les smartphones pliants. Un écran qui se plie, une charnière élégante, la promesse d’un appareil deux-en-un :  sur le papier, c’est alléchant. Plusieurs marques se sont lancées dans l’aventure, chacune avec ses modèles et ses arguments. Mais, derrière les vidéos promotionnelles léchées et les démonstrations bluffantes, certains aspects beaucoup moins glamours méritent d’être connus. Chez moi, le débat a déjà fait rage : mon mari en voulait un persuadé que ce serait pratique, mais après avoir lu les avis et vu leur fragilité, il a vite compris que pour quelqu’un qui travaille sur les chantiers, c’était mission impossible. Trop fragile, trop sensible aux éléments extérieurs. Et, il n’est pas le seul à avoir des doutes… Décryptage.

Un smartphone pliant, qu’est-ce que c’est ?

C’est avant tout un téléphone équipé d’un écran flexible, capable de se plier grâce à une charnière centrale. Certains s’ouvrent comme un livre pour offrir une grande surface d’affichage, d’autres adoptent le format “à clapet” pour réduire leur taille une fois fermés. L’intérêt est double : plus de confort visuel lorsqu’on le déploie, et un encombrement réduit lorsqu’on le replie. Mais, cette prouesse technologique repose sur des composants spécifiques (charnière, double écran, verre ultrafin), ce qui change complètement la donne en matière de solidité, d’autonomie et de longévité.

Un téléphone pliable.
Un téléphone pliable permet de visionner des vidéos et des applications en simultané sur un grand écran. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Inconvénient n° 1 : la fragilité de la charnière

C’est l’élément clé et le talon d’Achille aussi. Mon ami Pierre-Louis en possède un depuis un an et se plaint régulièrement du manque de robustesse de la charnière. Elle grince parfois, se desserre, et il vit avec la crainte qu’elle lâche un jour. Sans parler du pli visible au milieu de l’écran, inévitable avec ce type de technologie. Sur le long terme, les ouvertures et fermetures répétées finissent par user le mécanisme, surtout si le téléphone subit quelques chocs.

Inconvénient n° 2 : la sensibilité aux éléments extérieurs

Là, c’est mon mari qui a tranché : impossible d’emporter un smartphone pliant sur un chantier. La poussière, le sable, l’humidité : tout cela s’infiltre plus facilement par la charnière et peut endommager l’écran interne. Contrairement aux téléphones classiques, certains modèles pliants n’ont pas une étanchéité complète, et la résistance aux particules est encore plus limitée. Autant dire qu’une journée sur un terrain boueux ou poussiéreux devient un risque permanent.

Infographie : avantages et inconvénients des smartphones pliants, entre fragilité, prix élevé et grand écran déplié.
Infographie : avantages et inconvénients des smartphones pliants, entre fragilité, prix élevé et grand écran déplié. Crédit infographie : neozone.org.

Inconvénient n° 3 : l’autonomie réduite

Les smartphones pliants doivent composer avec un espace intérieur réduit, pour cause de mécanisme de pliage obligatoire. Résultat : les batteries sont souvent plus petites que sur les modèles traditionnels, tout en devant alimenter deux écrans. Pour un usage intensif (vidéo, GPS, réseaux sociaux), il n’est pas rare de voir l’alerte « batterie faible » arriver en fin d’après-midi. Il faut donc penser à s’équiper d’une batterie externe si l’on veut passer la journée sereinement.

Un smartphone pliable.
Un smartphone pliable possède une batterie qui doit alimenter deux écrans, ce qui réduit son autonomie. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Inconvénient n° 4 : le prix élevé

Qui dit innovation dit coût de fabrication plus important et prix de vente en conséquence. Les smartphones pliants font partie des modèles les plus chers du marché, fréquemment au-dessus de 1 500 €. Les vendeurs mettront en avant la polyvalence, la technologie et le design, mais il faut être sûr que ces atouts compensent le budget investi, surtout si l’appareil doit être remplacé plus vite qu’un modèle classique.

Ouverture d'un smartphone pliable.
La répétition des ouvertures et des fermetures peut laisser une marque de pli sur l’écran. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Des inconvénients… mais également des avantages

Malgré ces points noirs, il serait injuste de dire que les smartphones pliants n’ont aucun intérêt. Leur grand écran déplié est un régal pour visionner des vidéos, lire ou travailler en mobilité. La possibilité d’afficher plusieurs applications en même temps améliore la productivité, et le format compact (pour les modèles à clapet) est très pratique pour le transport. C’est une vitrine technologique qui séduit ceux qui aiment avoir le dernier cri en matière d’innovation.

Un utilisateur de smartphone pliable.
Les smartphones pliables sont à la pointe de la technologie, mais sont aussi les plus chers du marché. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Mais, comme pour toute nouveauté, mieux vaut peser le pour et le contre avant de craquer. Et vous, seriez-vous prêt à investir dans un smartphone pliant malgré ses limites ou resteriez-vous fidèle à un modèle classique ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

