Les inconvénients des vélos électriques pliants que les vendeurs oublient de mentionner

En vacances dans les Cévennes, nous avons fait la connaissance de notre voisin de mobil-home ! Enfin, je l’ai plutôt observé, pliant et dépliant chaque jour son vélo électrique pour descendre à la boulangerie ! Tout semblait simple même si j’ai remarqué qu’il en bavait un peu pour le déplacer. Et, comme je suis curieuse de nature, je me suis intéressée, non pas aux avantages d’un vélo pliant, mais plutôt à ses inconvénients. Et, vous allez voir que ce drôle d’engin qui promet de résoudre tous les problèmes de transport en ville et même d’accompagner les vacanciers partout ne possède pas que des qualités. Certes, on le range dans un coin, on le prend dans le train, on le déplie en deux gestes, et hop, c’est parti ! Mais, avant de sortir la carte bancaire, mieux vaut savoir que ce petit bijou cache aussi quelques défauts dont les vendeurs parlent rarement. Décryptage.

Un vélo pliant, qu’est-ce que c’est et quels sont les modèles existants ?

En définition, un vélo pliant est un vélo doté de charnières permettant de rabattre le cadre et parfois même les roues pour former un bagage à main (enfin sur le papier). On le verrouille, on le porte, et il devient presque un accessoire de voyage. La famille est large : le vélo pliant électrique, idéal pour les trajets quotidiens ; le vélo de voyage, parfait pour ceux qui aiment traverser les contrées sans se séparer de leur monture ; le vélo pliant de sport, léger et maniable ; et même le vélo cargo pliant, pensé pour les familles. Bref, il y en a pour tous les goûts, du citadin pressé au touriste en camping-car. Mais, derrière cette polyvalence, certains aspects peuvent refroidir l’enthousiasme.

Inconvénient n° 1 : le poids pas toujours si léger

On imagine souvent un vélo pliant comme un accessoire facile à porter sous le bras, mais la réalité est moins glamour. Les modèles électriques, par exemple, dépassent vite les 20 kilos, batterie comprise. Essayez de courir derrière un train avec ça dans les mains et vous comprendrez que « pliant » ne rime pas forcément avec « portable ». C’est un peu comme transporter une valise à roulettes sans roulettes.

Inconvénient n° 2 : un confort réduit sur la route

Avec leurs petites roues de 16 ou 20 pouces, les vélos pliants offrent une maniabilité intéressante, mais sacrifient le confort. Les pavés, les nids-de-poule ou les chemins caillouteux deviennent rapidement de véritables montagnes russes pour vos lombaires. Et, ne parlons pas des longues distances : au bout de 15 km, vos fesses et vos poignets réclameront une pause. Autrement dit, il faut aimer sentir chaque aspérité de la route.

Inconvénient n° 3 : un prix parfois salé

Un vélo pliant d’entrée de gamme peut sembler abordable, mais dès qu’on veut un modèle robuste, léger et équipé (ou pire, électrique), l’addition grimpe vite. On parle facilement de 800 € à plus de 2 000 € pour les grandes marques. À ce prix-là, certains préfèrent carrément acheter un scooter d’occasion. Et, pour un vélo censé simplifier la vie, cela fait réfléchir.

Inconvénient n° 4 : l’entretien plus délicat

Un vélo pliant n’est pas un vélo classique, et son système de charnières ou de câbles repliables demande une attention particulière. Un mauvais pliage, et la transmission se dérègle. Et, un peu d’humidité, et la charnière grince. Bref, il faut aimer mettre régulièrement les mains dans le cambouis. Et, trouver un réparateur qui connaît bien ces modèles peut parfois relever du défi.

Des inconvénients, mais également des avantages

Soyons honnêtes : malgré ces défauts, le vélo pliant garde de sérieux atouts. Il se faufile partout, se glisse dans le coffre d’une voiture, accompagne les vacanciers dans un camping-car ou se range discrètement sous un bureau. Pour les trajets multimodaux (un bout de train, un bout de pédalage), il est imbattable. Et puis, il a ce petit côté gadget tendance qui séduit autant les jeunes urbains que les baroudeurs.

Pour conclure, le vélo pliant n’est pas parfait, mais il rend bien des services à condition de savoir dans quoi on s’embarque. Alors, malgré ses inconvénients, seriez-vous prêts à investir dans un vélo pliant pour vos déplacements quotidiens ou vos voyages ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

