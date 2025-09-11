Les inconvénients des vélos électriques pliants que les vendeurs oublient de mentionner

Ils se plient, se déplient et se transportent partout : les vélos pliants promettent monts et merveilles, mais cachent aussi quelques surprises que les vendeurs préfèrent taire.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 11 septembre 2025
3 minutes de lecture
Un vélo pliant contre un banc.
Quels sont les inconvénients d'un vélo pliant ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

En vacances dans les Cévennes, nous avons fait la connaissance de notre voisin de mobil-home ! Enfin, je l’ai plutôt observé, pliant et dépliant chaque jour son vélo électrique pour descendre à la boulangerie ! Tout semblait simple même si j’ai remarqué qu’il en bavait un peu pour le déplacer. Et, comme je suis curieuse de nature, je me suis intéressée, non pas aux avantages d’un vélo pliant, mais plutôt à ses inconvénients. Et, vous allez voir que ce drôle d’engin qui promet de résoudre tous les problèmes de transport en ville et même d’accompagner les vacanciers partout ne possède pas que des qualités. Certes, on le range dans un coin, on le prend dans le train, on le déplie en deux gestes, et hop, c’est parti ! Mais, avant de sortir la carte bancaire, mieux vaut savoir que ce petit bijou cache aussi quelques défauts dont les vendeurs parlent rarement. Décryptage.

Un vélo pliant, qu’est-ce que c’est et quels sont les modèles existants ?

En définition, un vélo pliant est un vélo doté de charnières permettant de rabattre le cadre et parfois même les roues pour former un bagage à main (enfin sur le papier). On le verrouille, on le porte, et il devient presque un accessoire de voyage. La famille est large : le vélo pliant électrique, idéal pour les trajets quotidiens ; le vélo de voyage, parfait pour ceux qui aiment traverser les contrées sans se séparer de leur monture ; le vélo pliant de sport, léger et maniable ; et même le vélo cargo pliant, pensé pour les familles. Bref, il y en a pour tous les goûts, du citadin pressé au touriste en camping-car. Mais, derrière cette polyvalence, certains aspects peuvent refroidir l’enthousiasme.

Un vélo pliant jaune.
Il existe toute sorte de modèles de vélos pliants. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Inconvénient n° 1 : le poids pas toujours si léger

On imagine souvent un vélo pliant comme un accessoire facile à porter sous le bras, mais la réalité est moins glamour. Les modèles électriques, par exemple, dépassent vite les 20 kilos, batterie comprise. Essayez de courir derrière un train avec ça dans les mains et vous comprendrez que « pliant » ne rime pas forcément avec « portable ». C’est un peu comme transporter une valise à roulettes sans roulettes.

Inconvénient n° 2 : un confort réduit sur la route

Avec leurs petites roues de 16 ou 20 pouces, les vélos pliants offrent une maniabilité intéressante, mais sacrifient le confort. Les pavés, les nids-de-poule ou les chemins caillouteux deviennent rapidement de véritables montagnes russes pour vos lombaires. Et, ne parlons pas des longues distances : au bout de 15 km, vos fesses et vos poignets réclameront une pause. Autrement dit, il faut aimer sentir chaque aspérité de la route.

Un homme d'affaires avec un vélo pliant.
Un vélo pliant pour des déplacements urbains, c’est pratique et un gain de place non négligeable. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Inconvénient n° 3 : un prix parfois salé

Un vélo pliant d’entrée de gamme peut sembler abordable, mais dès qu’on veut un modèle robuste, léger et équipé (ou pire, électrique), l’addition grimpe vite. On parle facilement de 800 € à plus de 2 000 € pour les grandes marques. À ce prix-là, certains préfèrent carrément acheter un scooter d’occasion. Et, pour un vélo censé simplifier la vie, cela fait réfléchir.

Inconvénient n° 4 : l’entretien plus délicat

Un vélo pliant n’est pas un vélo classique, et son système de charnières ou de câbles repliables demande une attention particulière. Un mauvais pliage, et la transmission se dérègle. Et, un peu d’humidité, et la charnière grince. Bref, il faut aimer mettre régulièrement les mains dans le cambouis. Et, trouver un réparateur qui connaît bien ces modèles peut parfois relever du défi.

Un jeune homme portant son vélo pliant.
Porter son vélo pliant à bout de bras n’est pas toujours simple. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Des inconvénients, mais également des avantages

Soyons honnêtes : malgré ces défauts, le vélo pliant garde de sérieux atouts. Il se faufile partout, se glisse dans le coffre d’une voiture, accompagne les vacanciers dans un camping-car ou se range discrètement sous un bureau. Pour les trajets multimodaux (un bout de train, un bout de pédalage), il est imbattable. Et puis, il a ce petit côté gadget tendance qui séduit autant les jeunes urbains que les baroudeurs.

Une jeune femme sur un vélo pliant.
Un vélo pliant conserve de nombreux aspects pratiques pour se déplacer, surtout lorsque l’on a peu de place pour le ranger. Crédit photo : capture d’écran Amazon

Pour conclure, le vélo pliant n’est pas parfait, mais il rend bien des services à condition de savoir dans quoi on s’embarque. Alors, malgré ses inconvénients, seriez-vous prêts à investir dans un vélo pliant pour vos déplacements quotidiens ou vos voyages ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Meilleure Vente n° 1
EVERCROSS EK5 Vélo Électrique, 250W E Bike pour Adultes, 36V Vélos Electriques Pliables Vélo de Montagne, Jusqu'à 25KM / h, Plage 35-60km, Pneus 16'' E-Bike de Ville avec Siège Réglable
EVERCROSS EK5 Vélo Électrique, 250W E Bike pour Adultes, 36V Vélos Electriques Pliables Vélo de Montagne, Jusqu'à 25KM / h, Plage 35-60km, Pneus 16'' E-Bike de Ville avec Siège Réglable
  • Démarrage Non Zéro: Équipé d'une fonction Démarrage non zéro spécialement conçue pour éviter les contacts accidentels. Une fois allumé, ce vélo électrique doit conduire au moins 3,75 MPH...
599,99 EUR
Acheter sur Amazon

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

Via
Velobecane.com
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 11 septembre 2025
3 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page