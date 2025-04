Les inconvénients du barbecue au charbon de bois que les vendeurs ne mentionnent pas

À l’arrivée des beaux jours, difficile de résister à l’appel du barbecue… C’est un peu le sport du weekend à la maison : allumer le barbecue, faire griller des saucisses ou une bonne côte de bœuf, et se régaler ! Vous voyez ce que je veux dire : la table dressée sous la tonnelle, la fumée odorante qui envahit l’espace et l’estomac qui crie famine ! Comme beaucoup, je voue un culte au barbecue au charbon de bois, et pourtant j’ai déjà testé d’autres types de barbecues, la saveur reste unique avec le bois ou le charbon. Mais, avant de faire griller saucisses et légumes, j’ai voulu regarder de plus près ce qui se cache derrière les effluves appétissantes. Et, vous allez voir que tout n’est pas aussi parfait qu’on veut bien nous le faire croire. Le barbecue à charbon de bois possède aussi des inconvénients à connaître avant de céder à l’appel de la côte de bœuf. Décryptage.

Un barbecue à charbon de bois, qu’est-ce que c’est ?

Le barbecue à charbon de bois, c’est un peu l’ancêtre rock’n’roll des barbecues modernes. Simple d’apparence, mais chargé d’émotions culinaires, il repose sur une cuve en acier ou en fonte, du charbon incandescent, et une grille au-dessus pour cuire vos victuailles. On l’adore pour cette fameuse saveur fumée inimitable qui fait saliver tout le voisinage. Côté chiffres, pas de surprise : selon LSA en 2021, 39 % des Français ont opté pour ce type de barbecue. Très accessible financièrement, on en trouve à moins de 20 €, il présente quand même quelques inconvénients.

Inconvénient n° 1 : une préparation longue et parfois périlleuse

Ah, le rituel d’allumer son barbecue à charbon… Cela paraît bucolique, mais dans la vraie vie, c’est souvent galère ! Entre le papier journal qui refuse de brûler, les morceaux de charbon capricieux et le vent qui s’en mêle, il faut parfois une patience infinie. Et, je ne vous parle même pas de ceux qui sortent l’alcool à brûler pour “gagner du temps”, grosse erreur ! Chaque été, le ministère de l’Économie recense près de 200 accidents liés aux barbecues, la majorité entre juin et août. Bref, votre grillade de rêve peut vite tourner au cauchemar si vous ne maniez pas l’art du feu avec précaution… Chez moi, c’est toujours moi qui m’y colle, et j’adore ça : allume-feu écologique, cagettes coupées et charbon…

Inconvénient n° 2 : la maîtrise du feu, un art délicat

Le barbecue à charbon est néanmoins, mais difficile à dompter. Régler la température ? Bonne chance ! Entre les flammes qui lèchent vos brochettes et les braises qui s’essoufflent au mauvais moment, il faut jouer du soufflet et de la spatule pour espérer une cuisson homogène. Résultat : on se retrouve souvent avec des steaks cramés à l’extérieur et quasi crus à l’intérieur. Alors oui, certains aiment la viande bleue. Mais, avouons-le, pour une côte de bœuf juteuse, le charbon manque parfois cruellement de précision. Mon astuce : une surveillance constante et un pulvérisateur d’eau à portée de main pour calmer les ardeurs des flammes !

Inconvénient n° 3 : une carbonisation aux effets nocifs

Parlons maintenant des risques sur la santé ! En effet, la cuisson au charbon favorise la formation de substances peu recommandables dès qu’un aliment est brûlé. Acrylamide, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)… des noms barbares pour désigner des composés cancérigènes liés aux produits de carbonisation. Bref, un steak trop noirci n’est pas juste moins joli sur l’assiette : il est aussi moins bon pour la santé. Il ne faut, par conséquent, jamais servir des aliments carbonisés, d’où l’importance de la surveillance pendant la cuisson.

Inconvénient n° 4 : un nettoyage qui vous fait regretter vos choix

Dernier point noir (c’est le cas de le dire) : le nettoyage. Une fois la fête terminée, place à l’épreuve des bras ! Entre la graisse incrustée, les cendres volantes et les grilles collantes, le barbecue au charbon demande un sérieux coup d’huile de coude. Et, soyons honnêtes : qui a envie de passer deux heures à frotter pendant que les autres sirotent un dernier verre au soleil ? Résultat : beaucoup repoussent cette corvée, au risque d’accumuler résidus et bactéries d’un barbecue à l’autre. Pas très appétissant…

Des inconvénients, mais également des avantages

Malgré tous ces inconvénients, je dois reconnaître que le barbecue au charbon garde un charme fou. Rien ne remplace la saveur fumée qu’il confère à une côte de bœuf ou à un poisson grillé. Le plaisir du feu, l’ambiance conviviale, le petit défi d’allumer un feu parfait… tout cela fait partie de l’expérience. Alors, malgré ses quelques travers, êtes-vous prêt à continuer à dompter les flammes pour savourer vos grillades d’été ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .