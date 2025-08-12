Les inconvénients du Thermomix TM7 que les conseillères Vorwerk oublient de mentionner

Le Thermomix TM7, dernier-né de la famille Vorwerk, a débarqué avec son lot d’innovations et un prix qui reste conséquent : 1 599 €. Nous vous en avons souvent parlé, et je l’ai même acheté pour me faciliter les tâches culinaires. Sur le papier, l’appareil promet de remplacer une bonne partie de votre batterie de cuisine, de vous guider pas à pas dans des milliers de recettes, et de transformer votre quotidien culinaire. Mais, comme pour tout investissement de cette taille, il vaut mieux regarder au-delà du discours bien huilé des vendeurs. Car derrière ses atouts évidents, le TM7 cache aussi quelques petits défauts que certains préfèrent oublier de mentionner. Je les ai personnellement découverts au fil de mes utilisations. Alors, quels sont ces inconvénients ? Réponses dans cet article.

Quelles sont les nouveautés du Thermomix TM7 ?

Avec ce modèle, Vorwerk a peaufiné l’expérience utilisateur : écran tactile 10 pouces ultra-réactif, mode « couvercle ouvert » pour surveiller ses préparations, browning mode pour saisir jusqu’à 160 °C, Varroa 45 % plus grand et couvercle magnétique pour plus de sécurité. La connectivité Wi-Fi permet d’accéder à plus de 100 000 recettes sur Cookidoo (abonnement à 89 €/an après les trois mois inclus). D’après cet article détaillé, le TM7 corrige même deux défauts majeurs de son prédécesseur, tout en conservant son format compact. Et, comme le souligne cette conseillère Thermomix, son nouveau design permet désormais d’accueillir un bol plus grand, un vrai plus pour certaines préparations.

Inconvénient n° 1 : un prix qui reste élevé

Même si le tarif de 1 599 € est plus doux que celui affiché à son lancement dans certains pays, cela reste un budget important pour un robot de cuisine. Et si vous ajoutez l’abonnement annuel Cookidoo, la note monte encore. Comme le rappelle cet article, le TM7 peut nécessiter l’achat d’un autre appareil pour certaines fonctions absentes, ce qui augmente encore la facture. Et, sincèrement, dépenser près de 2 000 € pour une batterie complète, ce n’est pas à la portée de tous les foyers !

Inconvénient n° 2 : un apprentissage pas si immédiat

Contrairement à ce que promettent certaines démonstrations, dompter un Thermomix, c’est un peu comme apprendre à conduire une voiture automatique après des années en boîte manuelle : on gagne en confort, mais il faut réapprendre des réflexes. Les recettes guidées aident beaucoup, mais si vous voulez cuisiner « à votre sauce », il faudra du temps pour maîtriser températures, vitesses et modes sans filet. Je gagne de l’assurance en l’utilisant souvent, néanmoins j’avoue que les marques sont compliquées à prendre !

Inconvénient n° 3 : certaines fonctions s’avèrent moins optimales que prévu !

Le TM7 a beau avoir un mode de saisie haute température, il peine encore à dorer uniformément en grandes quantités. Sa cuve, aussi ingénieuse soit-elle, reste limitée en surface de chauffe. Même constat pour certaines préparations délicates : monter des blancs en neige ou hacher des légumes tendres sans en faire de la purée peut s’avérer frustrant. Et, ne parlons pas du rangement du grand Varoma qui demande plus de place qu’on ne croit. Je pense que la « place » est l’un des plus gros désagréments. Certes, il remplace de nombreux appareils, mais il est malgré tout, très imposant dans une cuisine !

Inconvénient n° 4 : une dépendance à Cookidoo obligatoire ou presque

La richesse de l’écosystème Thermomix repose largement sur Cookidoo. Sans abonnement, vous perdez l’accès à la majorité des recettes guidées. Bien sûr, vous pouvez cuisiner en mode manuel, mais une partie du charme et de la facilité disparaît. Comme le souligne cet article, cette dépendance est un vrai point faible pour ceux qui veulent librement cuisiner et un coût supplémentaire, quasiment obligatoire pour optimiser l’utilisation du TM7

Ce qu’il faut retenir

Avant de vous décider à l’acheter, voici un rapide aperçu des points forts et des points faibles relevés par les utilisateurs et la marque.

Les avantages à retenir

Polyvalent : remplace plusieurs appareils et fait gagner de la place.

et fait gagner de la place. Interface moderne et intuitive, avec un large choix de recettes guidées.

Améliorations de sécurité et design plus pratique que le TM6.

Les inconvénients à conserver en mémoire

Prix d’achat élevé, sans compter l’abonnement Cookidoo.

Certaines fonctions encore perfectibles (dorure, texture de certains aliments).

Dépendance à la plateforme Cookidoo pour profiter pleinement de l’appareil.

En résumé, un appareil qui séduit par sa polyvalence et son design, mais dont le tarif et l’écosystème peuvent freiner certains acheteurs.

Des inconvénients, mais également des avantages et heureusement !

Soyons honnêtes : ces défauts ne font pas du TM7 un mauvais investissement, loin de là. S’il est utilisé régulièrement, il peut réellement faire gagner du temps, éviter l’accumulation d’appareils, et même inciter à cuisiner plus sainement. Les améliorations de sécurité, la connectivité et la polyvalence restent des atouts indéniables. Je ne regrette pas mon achat, que ce soit clair, mais je me dis que, finalement, il n’est pas non plus, un appareil parfait !

En résumé, le TM7 est un excellent compagnon culinaire à condition de savoir dans quoi on s’engage, et d’être prêt à l’exploiter pleinement. Alors, et vous, seriez-vous prêt à investir dans un Thermomix TM7 malgré ses inconvénients ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !